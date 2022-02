"Svenskmöte - för stort ansvar på Isak"

Efter Champions League kommer Europa League, det är sedan gammalt. Under torsdagar får vi numera även addera Europa Conference League till samma klyscha. Det är slutspelsdags även hos småsyskonen då samtliga sextondelsfinaler från Europa League och fem diton från Europa Conference League tar plats på Europatipset. Jag tycker mig ha funnit en spännande väg mot 13 gröna bockar och hoppas att ni vill göra mig sällskap på resan. Gå in och roffa åt er en andel via länken nedan!

Höjdaren! - 1. Barcelona - Napoli Napoli får problem i Katalonien Det var inte igår som Barcelona och Europa League gick hand i hand. Faktum är att katalanerna debuterar i turneringens nuvarande format. Säsongen 2003/04 åkte Barca ur UEFA-cupen (dåvarande Europa League) mot Celtic, men nu är det dags igen. Xavi och hans adepter gjorde bort sig i gruppspelet av Champions League där till slut Benfica gjorde Bayern München sällskap till åttondelsfinalerna. Blaugrana får därför brottas med Napoli på Camp Nou i en sextondelsfinal. Efter den mörka hösten har dock Barcelona skärpt till sig ordentligt den senaste tiden. Spelmässigt ser det bättre ut för varje match som går och Adama Traoré har varit en injektion på högerkanten. Spanjoren med de inoljade armarna är vass i en mot en-situationer och Napoli kommer att behöva sätta minst två gubbar på sin vänsterkant för att hejda Traorés framfart, något som öppnar upp ytor för andra spelare. Katalanerna är barskrapade i försvarsleden där det framför allt råder brist på mittbackar, men med en bred trupp väntas Xavi ändå kunna ställa upp med ett mittlås bestående av Piqué och García. Det räcker långt och på ytterbacksplatserna är Alba och Alves givna kort. Napoli har visat upp ett stabilt försvarsspel i Serie A, men här har jag svårt att se gästerna hålla tätt. I gruppspelet vann Spalletti och company bara en bortamatch och defensiven såg inte alls lika vass ut i Europa League. Insigne, Osimhen och Zielinski är spelare som Barcelona får se upp med, men trion lär i första hand få fokusera på att hjälpa övriga kamrater hålla rent framför egen bur. Bortsett tidigare nämnda Traoré har Barca rejäl spets i spelare som Torres, Pedri, Dembélé och Aubameyang, en kvartett som på egen hand kan riva upp stora sår hos napolitanarna. Helgens 2-2-resultat i stadsderbyt mot Espanyol var inget att skryta med, men då värdarna ordnade kvitteringen sent bör moralen ändå ha fått sig en boost. Den boosten ska inte blundas för inför denna tillställning. Barcelona går en ljus vår till mötes och hemma på Camp Nou tror jag att katalanerna spänner musklerna direkt. Mycket kan hända fram till spelstopp, men håller sig ettan runt 50-55 procent är det en spik jag lockas av att använda på andelssystemet. Missar matchen Ronald Araújo, Barcelona (muskelskada)

Clement Lenglet, Barcelona (knäseneskada)

Ansu Fati, Barcelona (knäseneskada)

Samuel Umtiti, Barcelona (fotskada)

Sergi Roberto, Barcelona (muskelskada)

Hirving Lozano, Napoli (axelskada) Osäker till spel Memphis Depay, Barcelona (knäseneskada)

Stanislav Lobotka, Napoli (muskelskada)

Matteo Politano, Napoli (vadskada)

Känslostormen! - 3. Porto - Lazio Derby della Sérgio Conceicao! I fredags spelade Porto en fullkomligt galen seriefinal mot Sporting. Resultatet (2-2) förändrade ingenting i titelstriden då Porto fortfarande toppar tabellen sex poäng före de grönvita, men noterbart var att fighten innehöll fler röda kort än mål. Sporting vann röda kort-striden med 3-2 och dryga böter är att vänta för storlagen vars beteende under matchens gång verkligen gick att ifrågasätta. Fotbollsmässigt visade Porto prov på både moral och styrka då de hämtade upp 0-2 till 2-2, något som innebär att de fortfarande inte tagit stryk hemma på Dragao i ligaspelet. I gruppspelet av Champions League torskade däremot Drakarna två matcher i egen borg – 0-5 mot Liverpool och 1-3 mot Atlético Madrid. Mot engelsmännen hade Porto inte en suck, men det ska sägas att dusten mot Atlético förlorades först efter att portugiserna släppt alla tyglar och försökt tvinga fram avancemang från gruppen. Att ta emot Lazio på egen gräsmatta bör passa Sérgio Conceicao och company betydligt bättre. Tränaren har som bekant ett förflutet hos gästerna efter sin tid som spelare i Rom, något som bör gynna hans Porto denna afton. Portugisiska lag trivs av tradition bra mot opponenter från pastastöveln och Lazio har verkligen inte rosat marknaden på resande tass under säsongens gång. Örnarna har tappat poäng i över hälften av resorna i Serie A och vann bara en av Europa League-gruppspelets tre fighter utanför hemtrakterna. Immobile, Milinkovic-Savic och Alberto är spelare som ska benämnas med respekt, men jag tror att ett välorganiserat Porto ska kunna hålla trion i strama tyglar. Åt andra hållet får de tillresta se upp med herrar som Evanilson, Otávio, Taremi och Vieira. Den sistnämnda går en bländande ljus framtid till mötes och det var just Vieira som i helgen såg till att Porto behöll sitt försprång i toppen av Primeira Liga. Ett mål och en assist kom från 21-åringen vars vänsterfot är dödlig i närheten av motståndarnas straffområde. Lazio saknar sin bästa mittback Acerbi och utan honom tenderar gästernas defensiv att se mer virrig ut än vanligt. Det bör ett skickligt Porto kunna utnyttja och jag blir inte förvånad om Vieira blir tungan på vågen än en gång. Svenska folket tycks gå i samma tankebanor som mig då ettan får stort förtroende, men så länge den inte valsar en bra bit över 50 procent drar jag mig mot hammaren. Trolig etta på mäktiga Dragao. Missar matchen Wendell, Porto (avstängd)

Agustín Marchesín, Porto (avstängd)

Francesco Acerbi, Lazio (muskelskada) Osäker till spel Wilson Manafá, Porto (muskelskada)

Manuel Lazzari, Lazio (knäskada)

Spiken! - 4. RB Leipzig - Real Sociedad Forsbergs Leipzig slår Isaks Sociedad Ett svenskmöte tornar upp sig på Red Bull Arena i Sachsen där Emil Forsberg och dennes Red Bull Leipzig ska gå i klinch med Alexander Isak och company i Real Sociedad. Den förstnämnda har besvärats av en krånglande höft efter nyår, men i de två senaste ligamatcherna har Foppa givits en dryg halvtimme av Domenico Tedesco. Ur blågul synvinkel hoppas vi givetvis på betydligt mer i fortsättningen med tanke på vad som komma skall med landslaget. Tedesco har som bekant tagit över skutan efter floppen Jesse Marsch och 36-åringen har på kort tid lyft Leipzig flera nivåer. Försvarsmässigt ser Tjurarna avsevärt förbättrade ut och det har också inneburit en mer framgångsrik offensiv. Fem segrar på de sex senaste tävlingsmatcherna är starka papper och i förlusten mot Bayern München hade det inte varit orättvist om läsklaget fått med sig poäng. Spelmässigt var Leipzig minst lika bra som Bayern och med spelare som Nkunku, Szoboszlai, Olmo och Silva är det inte svårt att förstå varför. Nkunku har upplevt en renässans sedan flytten från PSG och den offensiva mittfältaren ryktas numera ständigt samman med en flytt till större klubbadresser. Angelino och Henrichs är företagsamma längs kanterna och lyckas tyskarna hitta upp i ansenlig nivå har jag svårt att se Real Sociedad vända hem till Baskien med något annat än nederlag i ryggsäcken. Isak med kompanjoner vann bara två av sex gruppspelsmatcher och gjorde inget större väsen av sig i bortaspelet. Baskerna ursäktas till viss del av att gruppen innehöll tuffa opponenter som PSV och Monaco – sorry, Sturm Graz – men här blir det än tuffare emot. RB Leipzig är på Champions League-nivå under Tedesco, detsamma går inte att säga om La Real. Besökarna finns fortfarande med i racet om en Champions League-plats i La Liga, men jag tror att det bara är en tidsfråga innan andra lag har dragit ifrån. Viktige Januzaj dras med skadebekymmer och skulle han missa denna tillställning vilar ett för stort ansvar på Isak och Oyarzabal. Visst är det två skickliga spelare, men de kan inte matcha torsdagens kombattanter på egen hand. Real Sociedad har överpresterat sett till den underliggande statistiken under säsongens gång och jag lutar åt att de får det hett om öronen denna afton. RB Leipzig är en urkraft på egen mark och över 90 minuter ska Tjurarna kunna nöta ner spanjorerna. Väl medveten om att ettan blir hårt betrodd är jag beredd att blunda för viss överstreckning på andelssystemet. Detta vinner Forsberg och grabbarna. Missar matchen Marcel Halstenberg, RB Leipzig (knäskada)

Martín Zubimendi, Real Sociedad (avstängd)

Ander Barrenetxea, Real Sociedad (muskelskada)

Carlos Fernández, Real Sociedad (knäskada)

Nacho Monreal, Real Sociedad (knäskada) Osäker till spel Adnan Januzaj, Real Sociedad (knäseneskada)