"Sverige får det svårt igen - räcker inte till seger"

Det blev 13 rätt på Stryktipset och 50.000 sköna pistoler in till andelslaget. Tyvärr sabbade Serbien chansen på alla rätt på Europatipset, men det är synd att klaga. Andelslaget går riktigt bra för tillfället. Jag försöker rida vidare på vågen när vi nu ska titta till sju nya fajter från Nations League med Sverige - Portugal som lysande höjdpunkt. Kom in i värmen du med och köp en andel via länken här nedan!