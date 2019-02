Toppmöte - Manchester City tar revansch

Spiken? - 1. Tottenham - Leicester

Tre nya poäng för Spurs!

Leicester har ett tufft spelschema just nu. Liverpool borta (1-1) och Manchester United hemma (0-1) förra veckan och nu är det dags för nästa topplag, Tottenham på Wembley i den tidiga söndagsmatchen.

Insatserna mot både Pool och United har varit riktigt bra från The Foxes. På Anfield kunde det mycket väl blivit en seger och hemma på King Power Stadium senast var de blåvita det bättre laget under stora delar av matchen. Trots bitvis bra spel har det dock blivit en ynka inspelad poäng de fyra senaste omgångarna och uttåg ur FA-cupen mot lilla Newport County.

Spurs har gjort lite tvärtom även om det blev respass i båda de inhemska cuperna. Tre raka triumfer, samtliga med uddamålet, har plockats i Premier League. Spelmässigt har det inte varit något skönspel men styrkan att ändå plocka tre poäng ska inte förringas, särskilt med tanke på att Harry Kane och Dele Alli saknats.

De båda offensiva stjärnorna är tillbaka i träning tidigare än förväntat men förväntas inte kunna delta här. Övriga kanoner finns dock tillgängliga. Det återstår att se om Mauricio Pochettino väljer att starta med Fernando Llorente längst fram eller om Lucas Moura får förtroendet som senast. Heung-Min Son och Christian Eriksen kommer hur som helst få extra bärande roller med tanke på frånvaroläget.

Med tanke på att Leicester generellt trivs bra mot topplagen ska hemmasegern inte ses som given. Jag tror ändå Spurs avgår med segern här. De är psykiskt starka och har det där lilla extra som krävs för att avgöra matcher sent. Räkna med en match som lever långt in i den andra halvleken men där Tottenham plockar sin fjärde raka trepoängare. Håller sig ettan omkring 65 procent är det en gångbar spik.

Missar matchen

Harry Kane, Tottenham (vristskada)

Dele Alli, Tottenham (lårskada)

Daniel Amartey, Leicester (vristskada)

Osäker till spel

Ben Davies, Tottenham (ljumskskada)

Marc Albrighton, Leicester (lårskada)

Höjdaren - 2. Manchester City - Chelsea

City får revansch!

Matchen på Wembley i all ära, söndagens och hela helgens största möte spelas på Etihad Stadium i Manchester! Där ställs ett guldjagande Manchester City mot ett Chelsea som krigar för att plocka hem fjärdeplatsen framför Arsenal och Manchester United. Här har City revansch att utkräva efter 0-2 förlusten på Stamford Bridge i december då The Blues stod för en taktiskt fulländad match.

De regerande mästarna har faktiskt förlorat tre av sina nio senaste ligamatcher men samtidigt har sex av de sju senaste slutat med seger. Formen ska det således inte vara någon fara med. 3-1 segern förra helgen mot Arsenal följdes upp med en stabil triumf på Goodison Park (2-0) i onsdags. Där kunde Pep Guardiola kosta på sig att vila spelare som Kevin de Bruyne och Raheem Sterling från start.

Nu kommer den spanska tränaren ställa bästa möjliga lag på banan. Vad det innebär för dagen är alltid svårt att sia om men den formstarka duon Sterling och Sergio Agüero lär definitivt starta. De Bruyne och David Silva känns också mer eller mindre givna medan den sista offensiva positionen står mellan Sané, Mahrez och Bernardo Silva. Oavsett är det en av världens bästa elvor de ljusblå ställer på benen.

Chelsea har ett gynnsamt läge så sätt att Maurizio Sarri har samtliga spelare till förfogande. Senast tog sig Londonlaget samman efter det försmädliga nederlaget mot Bournemouth (0-4). Huddersfield fick sota för den förlusten och besegrades med klara 5-0 inför hemmapubliken på Stamford Bridge i en match där bland annat Gonzalo Higuaín noterades för sina två första mål i den blåa tröjan.

Här väntar ändå en svettig afton för den argentinska anfallaren och framförallt hans lagkamrater i de defensiva delarna av planen. City kommer sätta högsta fart från start och då är det få lag som kan stå emot. Chelsea får svårt att upprepa vinsten för två månader sedan mot ett hemmalag som snittar över tre mål per match på Eastlands. Här är det bara att spika av ettan!

Osäker till spel

Benjamin Mendy, Manchester City (knäskada)

Eliaquim Mangala, Manchester City (oklart)

Vincent Kompany, Manchester City (muskelskada)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Daniel Drinkwater, Chelsea (smäll mot huvud)

Skrällen? - 7. Sassuolo - Juventus

Nytt poängtapp för sargat Juve?

Söndagens mest intressanta möte i Serie A spelas i regionen Emilia-Romagna på Mapei Stadium. Ur ett rent tabellperspektiv är matchen inte speciellt uppseendeväckande då Sassuolo lär sluta i mitten och Juventus lär ta ännu en Scudetto, men det ska bli spännande att se om giganterna från Turin kan hitta formen lagen till Champions League om en dryg vecka.

Med formen har det nämligen varit si och så för de 34-faldiga italienska mästarna. I ligan är de förvisso fortsatt obesegrade men senast blev det 3-3 hemma mot Parma efter att “Den gamla damen” tappat en tvåmålsledning i slutet. Dessförinnan blev det uttåg mot Atalanta i Coppa Italia i en match där Bergamo-laget hade stor show och vann med 3-0.

För ovanlighetens skull finns det brister defensivt i detta Juventus just nu. Inte konstigt med tanke på att de tre ledande mittbackarna Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli och Leonardo Bonucci samtliga dras med skador. Här är det bara den sistnämnda som möjligtvis kommer till spel.

Motståndet är heller inte det lättaste under söndagen. Sassuolo har gjort en stabil säsong och hemma på Mapei Stadium bjuder de ofta på härlig anfallsfotboll. Där har de bara förlorat två av elva matcher under säsongen. Bland annat har Inter besegrats och poäng plockats mot både Lazio och Fiorentina.

Hemmalaget får klara sig utan mittfältarna Alfred Duncan och Francesco Magnanelli men i övrigt ser truppläget bra ut för Roberto De Zerbis grönsvarta gäng. Domenico Berardi och Khouma Babacar är två spelare som alltid kan ställa till med oreda för motståndarförsvaren.

Sassuolo kan mycket väl stå upp mot ett sargat Juventus. Med gästernas svaga form och tunga avbräck i backlinjen går det inte att köpa en streckning på närmare 80 procent på tvåan. Här är det läge att plocka med samtliga tecken och hoppas att Sassarna har en fin dag. Bra skrällchans!

Missar matchen

Alfred Duncan, Sassuolo (avstängd)

Francesco Magnanelli, Sassuolo (lårskada)

Giorgio Chiellini, Juventus (vadskada)

Andrea Barzagli, Juventus (lårskada)

Juan Cuadrado, Juventus (knäskada)

Osäker till spel

Marlon, Sassuolo (muskelskada)

Douglas Costa, Juventus (lårskada)

Leonardo Bonucci, Juventus (vristskada)

Federico Bernardeschi, Juventus (smäll mot huvud)