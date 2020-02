"Toppmöte - stor fördel City"

Höjdaren! - 1. Tottenham - Manchester City

City trampar gasen i botten

Manchester City har gett upp ligatiteln, Liverpool är det inget att göra åt, så nu gäller det istället att säkra andraplatsen i serien. Inför den 25:e omgången har de ljusblåa tre pinnar ner till jagande Leicester. Tottenham försöker samtidigt kravla sig upp på Europaplats. De är sexa i tabellen med 34 poäng, lika många som femman Manchester United inför helgen.

Spurs har varit väldigt aktiva under transferfönstret. Danny Rose och Walker-Peters har lånats ut till Newcastle respektive Southampton. Samtidigt har Gedson Fernandes lånats in från Benfica och Steven Bergwijn köpts från PSV. Nu ryktas det också om att Spurs är på väg att landa en riktig bomb, Daniel Levy ska vara i Madrid för att förhandla om en övergång för Gareth Bale. Då fönstret stängs natten till lördag vet vi hur det gick innan söndagens kupong sätts igång.

Manchester City har suttit lugnare i båten och det är förståeligt då truppen i stort sett är helt skadefri. Det är egentligen bara Sané och Mendy som är tveksamma till spel här. I veckan förlorade faktiskt City hemma mot lokalrivalen United i Ligacupen, men då matchen bara slutade 0-1 och de hade 3-1 att gå på från första mötet gick The Citizens till Wembley.

I ligan har Manchester-laget tagit 13 poäng på sina fem senaste matcher och gjort 13 mål på dessa. Allra hetast är Agüero som på sina fem senaste starter tryckt in sju baljor, sex av dessa har varit i ligan. Argentinaren är nu bara en fullträff bakom Vardy i toppen av skytteligan och är en spelare Tottenhams ganska skakiga backlinje kommer få problem med.

Londonklubben har som bekant en egen målskytt av rang, men Harry Kane är fortfarande skadad. Det är givetvis ett enormt avbräck med tanke på hur viktig han är för klubben. Lucas Moura har istället spelat som ensam anfallare i de senaste matcherna och det har väl inte fallit så väl ut. Tottenham har tagit poäng av City förr, bland annat i höstas, men med normal utdelning hade Peps gäng vunnit stort då. Retroaktiv utdelning nu? Tvåan är en vettig spik på denna kluriga kupong.

Missar matchen

Moussa Sissoko, Tottenham (knäskada)

Harry Kane, Tottenham (knäseneskada)

Osäker till spel

Ben Davies, Tottenham (vristskada)

Leroy Sané, Manchester City (knäskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (muskelskada)

Spiken! - 2. Burnley - Arsenal

Arsenal-spöket lever för Burnley

Arsenal ser klart förbättrat ut under Mikel Artetas ledning, men de har svårt att lyfta i tabellen. Tre raka kryss i Premier League gör att The Gunners ligger tia i tabellen inför den 25:e omgången. Burnley har efter sina två senaste segrar gått upp på lika många poäng som Arsenal och ligger bakom enbart på grund av sämre målskillnad.

Det är inte vilka segrar som helst som Burnley tagit heller. Det är Leicester och Manchester United som fått stryka på foten. Chris Wood har nätat i båda dessa fajter och han är oerhört viktig för The Clarets nu när Ashley Barnes är skadad. Dessutom har Jay Rodriguez sett bra ut och han dunkade bland annat in ett klassmål på Old Trafford. Under vintern har Brownhill värvats in och det är ett välkommet tillskott till mittfältet.

Arsenal har en del jobbiga skador i försvaret och har därför värvat in Mari från Flamengo. Med Mustafi och Chambers på skadelistan och Mavropanos på lån är det lite tunt på mittbackspositionen. Cedric Soares har också lånats in från Southampton, men han är skadad i några veckor till. Med Tierney och Kolasinac out kommer säkerligen tonåringen Saka få chansen igen till vänster i backlinjen och han stod både för mål och assist i FA-cupsegern mot Bournemouth.

Störst huvudbry lär Arteta ha när det kommer till hur han ska formera sitt lag längre fram i banan. Özil har haft svårt att komma loss under hela säsongen och producerar inte speciellt många poäng längre. Samtidigt har spelare som Pépé och Martinelli växt ordentligt på sistone och kan knappast petas. Frågan är om valet blir att ställa över Lacazette nu när Aubameyang är tillbaka från sin avstängning.

I vilket fall som helst kommer Arsenal ställa en offensivt intressant uppställning på benen. Det blir svårt för Burnley att stå emot, inte minst med tanke på deras historik mot Londonklubben. The Gunners har elva raka inbördes segrar. Bortaplan har inte varit något framgångsrecept för Kanonerna, men nu har de faktiskt inte torskat en fajt på resande fot sedan början av november. Håller sig tvåan runt 50 procent är det bara att spika på.

Missar matchen

Ashley Barnes, Burnley (oklart)

Cedric Soares, Arsenal (knäskada)

Calum Chambers, Arsenal (knäskada)

Sead Kolasinac, Arsenal (lårskada)

Kieran Tierney, Arsenal (axelskada)

Reiss Nelson, Arsenal (knäseneskada)

Osäker till spel

Shkodran Mustafi, Arsenal (vristskada)

Phillip Bardsley, Burnley (ryggskada)

Johann Berg Gudmundsson, Burnley (knäseneskada)

Zkrällchansen! - 4. Milan - Hellas Verona

Supervärde på Verona

Milan har sett till de tio senaste omgångarna av Serie A varit ett av seriens allra formstarkaste lag. Nu står faktiskt de rödsvarta på fem raka segrar i alla tävlingar och det är tydligt att Zlatans intåg har lyft klubben till nya höjder. Efter 21 omgångar ligger de åtta med 31 inspelade poäng. Söndagens kombattanter, Verona, har dock bara tagit två pinnar färre och har dessutom en match mindre spelad.

Verona har visat sig vara väldigt svårslagna mot slutet. Fem raka utan förlust i Serie A där senaste omgången slutade 3-0 mot Lecce. Spelare som Lazovic, Veloso och Amrabat har spelat något av sitt livs fotboll och Hellas har precis som Milan häng på Europaplatserna. Hittills under säsongen har de tagit poäng i över hälften av sina bortamatcher.

Zlatan började på bänken när Milan stötte på Torino i tisdagens cupmatch. Den väldige svensken hoppade dock in i andra halvlek och fastställde slutresultatet 4-2 i förlängning. Det var hans andra fullträff i den rödsvarta dressen sedan comebacken. Zlatans kanske allra bästa egenskap är ändå att han höjt sina lagkamrater. En spelare som Rebic ser till exempel betydligt bättre ut nu.

Samtidigt ska det sägas att Milan rent spelmässigt inte imponerat i segrarna mot slutet. Truppen är för att vara helt ärlig ganska medioker, framförallt på mittfältet och i backlinjen, även fast Simon Kjaer hämtats in. I senaste ligafajten mot Brescia, som Milan vann med 1-0, var det faktiskt Brescia som skapade flest och bäst målchanser.

Milan besegrade Verona med 1-0 i höstens möte, men fick då hjälp av ett rött kort på Stepinski efter 20 minuter och en straff som Piatek förvaltade efter en dryg timmes spel. Visst lär Rossoneri dominera matchbilden hemma på San Siro, men att de ska stå i närmare 80 procent mot ett lag som bara ligger två poäng bakom är inte rimligt. Jag har gått emot Milan flera gånger om de senaste veckorna och så länge de fortsätter att överstreckas så mycket är det svårt att göra något annat. Allt värde finns till höger och då är X2 första tecken att rita ner, även om en helgardering smakar allra bäst.

Missar matchen

Léo Duarte, Milan (hälskada)

Osäker till spel

Lucas Biglia, Milan (knäseneskada)

Davide Calabria, Milan (vristskada)