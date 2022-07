"Toppmöte - Djurgården tar tung bortaseger"

Toppmötet! - 1. Häcken - Djurgården

Djurgården är starkast på Bravida

Det ska spelas en tvättäkta seriefinal på Hisingen denna söndag. Häcken leder tabellen med 31 inspelade poäng medan Djurgården jagar strax bakom med en pinne mindre och en match mer spelad. De gulsvarta göteborgarna kommer närmast från en 5-1-seger över GIF Sundsvall där det bara fanns ett lag på banan. Givetvis stod Alexander Jeremejeff för ett par mål i den matchen och skyttekungen visar strålande form.

Häcken får dock möblera om lite i sin startelva för sedan den matchen har Leo Bengtsson och Gustav Berggren flyttat utomlands. Å andra sidan har Simon Gustafson kommit hem igen och kommer nu spela tillsammans med sin brorsa Samuel på mittfältet. En duo med väldigt mycket boll i sig. Fokus bör dock ligga på att hålla nollan. Trots förstaplatsen i tabellen har Häcken släppt in mål i samtliga omgångar av Allsvenskan.

Djurgården har en tung resa till Kroatien i benen, men tog där en minst sagt meriterande 2-1-seger över Rijeka. Returen väntar nästa vecka och även om Blåränderna bör ha lite fokus på den bataljen måste de komma ut med en bra insats i Göteborg. Järnkaminerna visar också strålande form, segern över Rijeka var den sjätte raka triumfen för stockholmarna.

Victor Edvardsen visade upp hela sitt register nere på Balkan och noterades för både mål och assist. Han har en nivå ytterligare i sig jämfört med vad strikern har visat i Allsvenskan detta år. Edvardsen ser ut att trivas tillsammans med Radetinac och Asoro på topp. Längre bak i banan har Bosse Andersson hämtat in Marcus Danielson och det är såklart en spelare som höjer nivån på truppen.

Djurgården är en maskin för tillfället och jag håller faktiskt huvudstadslaget högre än Häcken trots bortaplan. Klarar de bara av dubbelspelandet ska de gälla som favoriter under söndagen. Gästerna har trots allt vunnit de sex senaste inbördes mötena mot Häcken. Det ser ut att bli ganska jämnt streckat på Bravida Arena och då är det läge att ta ställning. Det gör jag för Djurgården. Tvåa!

Missar matchen

Jonathan Rasheed, Häcken (knäskada)

Bénie Traoré, Häcken (benbrott)

Filip Trpcevski, Häcken (oklart)

Elliot Käck, Djurgården (knäskada)

Osäker till spel

Erik Friberg, Häcken (hälseneskada)

Bottenmötet! - 2. Helsingborg - GIF Sundsvall

Helsingborg klättrar upp från jumboplatsen

Helsingborg har varit jumbo i stort sett hela säsongen, men nu har de chansen att lämna sistaplatsen bakom sig. GIF Sundsvall, som gästar Olympia, har nämligen tre poäng fler men mycket sämre målskillnad. Skåningarna har också sett stabilare ut mot slutet med två kryss på de tre senaste omgångarna. Med Thomas Rogne och Alexander Faltsetas in i truppen känns laget tyngre.

Här får HIF däremot klara sig utan Anthony van den Hurk och det är ett avbräck. Samtidigt har den kraftfulle anfallaren endast nätat tre gånger under säsongen. Al-Hamawi lär vara sugen på att ta hans plats. Skulle det knipa får annars Taha Ali sticka iväg på en av sina patenterade dribblingsräder. Trots Van den Hurks frånvaro finns det bra chans att hitta nätet under söndagen.

GIF Sundsvall är nämligen seriens klart sämsta lag rent försvarsmässigt. 36 insläppta på 14 omgångar är en hemsk siffra och förra omgången åkte de på däng med 1-5 hemma mot Häcken. Blomqvist och Lasso i mittförsvaret hängde inte alls med i svängarna i den bataljen. Den sistnämnda amerikanen är ruggigt stark i luftrummet, men har svårt att hänga med om motståndarna har kvicka spelare som spelar på fötterna.

Det enda som håller något så när nivå i Giffarna är deras anfall. Pontus Engblom är en skicklig striker och Ronaldo Damus har varit riktigt bra mot slutet och nätat i tre av sina fyra senaste framträdanden för klubben. Anfallaren från Haiti är en spelare att hålla ögonen på för hemmalaget. I övrigt ser det mediokert ut och jag skulle bli förvånad om inte Sundsvall åker ur serien.

GIF Sundsvall är seriens sämsta bortalag med endast en plockad poäng under året. Den kom i den förra resan mot Värnamo (1-1). Nu väntar en av säsongens längsta resor och det kan mycket väl sitta i benen. För Helsingborg är det nu eller aldrig om de vill hänga på lagen ovanför strecket och jag tror de rödblåa tar chansen. Stark etta som spikas trots viss överstreckning.

Missar matchen

Anthony van den Hurk, Helsingborg (avstängd)

Wilhelm Loeper, Helsingborg (avstängd)

Dennis Olsson, Helsingborg (knäskada)

Ali Suljic, Helsingborg (fotskada)

Victor Blixt, Helsingborg (axelskada)

Sumar Almadjed, Helsingborg (knäskada)

Linus Hallenius, GIF Sundsvall (oklart)

Osäker till spel

Johan Bengtsson, GIF Sundsvall (oklart)

Rensaren! - 4. Värnamo - AIK

AIK överstreckas grovt

Efter en usel period i ryggen lyckades AIK besegra Kalmar FF i den förra omgången av Allsvenskan efter ett välriktat avslut av Mikael Lustig. De svartgula fansen fick dock inte njuta speciellt länge för i torsdags blev det stryk i Europa Conference League-kvalet mot lilla Vorskla Poltava. En direkt svag insats från Gnagets sida och för ovanlighetens skull var det försvarsspelet som svek i den matchen.

Nu är Bilal Hussein avstängd och vi såg i början av säsongen hur viktig han är för laget när mittfältaren var skadad. På plussidan finns nyförvärvet John Guidetti, men av vad vi har sett i hans två första framträdanden i den svartgula tröjan ska vi nog inte förvänta oss några underverk. Det är fortfarande ett stort frågetecken vem som ska göra målen i AIK även om Stefanelli satte dit en boll mot Vorskla.

Värnamo har en tuff period i ryggen med en ynka poäng på de fyra senaste omgångarna och kommer närmast från hela 0-5 mot Djurgården. Det var dock på bortaplan där smålänningarna har förlorat sex av åtta matcher så långt. Hemma på Finnvedsvallen är Värnamo betydligt starkare. Här har Kamraterna bara förlorat en av sex matcher och det var knappa 1-2 mot serieledarna Häcken.

Värnamo har dessutom fått in extra spets under sommare då Zeljkovic plockats in från Örgryte. Han har vräkt in mål i Superettan de senaste ett och ett halvt åren och kommer säkerligen hålla för spel i Allsvenskan också. Viktigt för Värnamo att få lite avlastning för Marcus Antonsson som stått för sju av lagets tolv allsvenska mål så långt. AIK:s backlinje kan få det hett om öronen.

AIK är inget vidare lag på bortaplan vilket endast två segrar på sju omgångar vittnar om. Det var lika illa i fjol så fort de svartgula lämnade Solna. Nu har Grzelak och company dessutom en urviktig retur mot Vorskla Poltava i tankarna och då köper jag inte alls den extrema överstreckningen på tvåan. 45 procent hade varit rimligt och när tvåan då är upp och nosar på 65-70 procent är det bara att lämna det tecknet utanför. 1X klickas i!

Missar matchen

Francis De Vries, Värnamo (oklart)

Oscar Johansson, Värnamo (oklart)

Nils Wallenberg, Värnamo (oklart)

Bilal Hussein, AIK (avstängd)

Per Karlsson, AIK (oklart)

Osäker till spel

Nabil Bahoui, AIK (oklart)