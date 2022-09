Trots avbräcken - Frankrike bryter segerlös svit

Nations League är tillbaka på kupongerna och på Europatipset plockas samtliga 13 fajter från den turneringen. Bland annat får vi se stornationer som Belgien, Nederländerna, Italien och England på denna bong som avslutas under fredagen. Flera stora favoriter identifieras och ett par av dessa behöver falla för att utdelningen ska bli något att tala om. Det är precis vad jag försöker göra på mitt andelssystem som ni hittar andelar till via länken här nedanför. Vi kör!

Storfavoriten! - 2. Frankrike - Österrike Klar fördel Frankrike i Paris Frankrike har ännu inte vunnit i Nations League efter fyra omgångar och har ingen chans att nå slutspel. Nu gäller det att ta sig samman för att hålla sig kvar i A-divisionen. Dessutom vill Didier Deschamps säkerligen se sitt lag prestera bra inför VM som bara är två månader bort. Mittfältet ser tunt ut när Kanté, Rabiot och Pogba alla är skadade. Samtidigt är Guendouzi, Tchouaméni och Camavinga tre otroligt talangfulla spelare. Bakåt får Les Bleus klara sig utan bröderna Hernández, men med Pavard och Mendy som tänkbara ytterbackar samt Varane, Saliba och Upamecano som alternativ centralt lär defensiven hålla ihop på ett bra sätt. Längst fram i banan är Benzema skadad och det är såklart ett stort avbräck. Samtidigt levererar alltid Giroud i den blåa tröjan och tillsammans med Griezmann och Mbappé lär han skapa chanser denna torsdag. Ralf Rangnick fick en perfekt start på sitt uppdrag som förbundskapten för Österrike när alpnationen krossade Kroatien på bortaplan med 3-0. Sedan dess har de rödvita inte vunnit någon mer match i gruppen och det ser ut att stå mellan dessa två nationer om vilka som får ta hissen ner till B-divisionen. Skulle gästerna kunna få med sig en poäng från denna batalj hade mycket varit vunnit i den kampen. Centrallinjen är stark med David Alaba i försvaret, Schlager samt Sabitzer på mitten och evigt unge Marko Arnautovic på topp. Där får han troligen sällskap av formstarka Michael Gregoritsch även om Andreas Weimann fått en del speltid mot slutet. Österrike har dock, precis som Frankrike, en del avbräck att hantera. Viktiga mittbacken Kevin Danso är avstängd medan slitvargen Konrad Laimer inte finns med i truppen. När lagen möttes i Wien under sommaren spelade de oavgjort och det var inte mycket att klaga på även om Frankrike såklart hade mest boll och flest avslut. Det lär bli andra bullar på mäktiga Stade de France. Jag är inne på att värdnationen vill visa sina hemmafans att de kommer vara att räkna med i Qatar. På andelssystemet kommer jag möjligen plocka med ett kryss på grund av den hårda streckningen på ettan, men här nöjer jag mig med en spik. Missar matchen Kevin Danso, Österrike (avstängd)

Toppmötet! - 3. Kroatien - Danmark Kroatien tar över förstaplatsen Danmark har vunnit tre av fyra omgångar av Nations League och vid seger här säkrar de faktiskt förstaplatsen trots att de rödvita har en match kvar att spela. De senaste åren har inneburit stora framgångar för danskarna som tog sig till semifinal i EM, vann nio av tio matcher i VM-kvalet och nu leder sin Nations League-grupp i A-divisionen. Kasper Hjulmand har verkligen lyckats med sitt uppdrag. Hjulmand brukar föredra att spela med en fembackslinje och det blir nog inget undantag denna torsdag. Då Vestergaard inte finns med lär Kjaer, Christensen och Andersen ta plats centralt medan Maehle och Kristensen springer på kanterna. Mittfältet är starkt med Höjbjerg och Eriksen men offensivt finns det en del frågetecken. Cornelius, Poulsen, Wind och Skov saknas alla. Braithwaite och Dolberg är dock inga dåliga anfallare. Kroatien besegrade Danmark med 1-0 på Parken i somras efter en fullt fokuserad insats. De schackrutiga styrde då matchen med sitt mittfält beståendes av Pasalic, Brozovic och Jakic. Ännu bättre blev det i den andra halvleken när Luka Modric byttes in. Real Madrid-stjärnan var fullständigt dominant i den bataljen och lär finnas med från start nu. Får han diktera villkoren som han vill blir det svårt för danskarna. Bredvid sig lär Modric ha Brozovic och Kovacic och det är ett av hela världens mest spelskickliga mittfält. Längre fram i banan är Perisic en tänkbar startspelare efter sin fina start i Tottenham och Andrej Kramaric är alltid en giftig pjäs. Dessutom har Petkovic och kanske framför allt Orsic visat fin form i Dinamo Zagreb. Bakåt hoppas värdnationen mycket på ynglingarna Stanisic och Gvardiol. Detta är två nationer som är riktiga outsiders i vinterns världsmästerskap och som båda besitter hög kapacitet. Kroatien ska gälla som knappa favoriter i form av hemmalag, men samtidigt är kryss ett resultat som båda lagen kan vara rätt så nöjda med. Då leder Danmark fortfarande gruppen medan Kroatien vet att de har enklast avslutning och fortfarande kan sluta etta. 1X blir således valet.

Höjdaren! - 4. Polen - Nederländerna Målrik match att vänta i Polen Nederländerna har varit oerhört underhållande att titta på i Grupp D. 11-6 i målskillnad efter fyra omgångar vittnar om att Oranje bara tutar och kör. Memphis Depay får inte mycket speltid i Barcelona, men i landslaget levererar han alltid. Bergwijn har dessutom hittat helt rätt i Ajax och här finns även Gakpo med som halva Premier League var ute efter under sommaren. PSV:s guldklimp har öppnat säsongen strålande. På mittfältet får Nederländerna klara sig utan tunga pjäser som Gravenberch och Wijnaldum, men Atalanta-duon De Roon och Koopmeiners har visat gott gry under hösten. Dessutom är Frenkie de Jong en lirare med skyhög kapacitet. Jag tycker också det ska bli kul att se debutanten Kenneth Taylor som stundtals dominerat mittfältet i Ajax. Bakåt är det bara att välja och vraka bland alla världsklasspelare som Van Dijk, De Ligt, Aké, De Vrij, Blind, Timber, Dumfries och Malacia. Polen spelade 2-2 borta mot Nederländerna i somras efter att ha tagit ledningen med 2-0 via mål av Matty Cash och Piotr Zielinski. De var dock det klart sämre laget i den matchen och ska ändå vara nöjda att det blev en poäng in på kontot. Zielinski lär ta plats nu också på ett ganska starkt mittfält där även Krychowiak och Frankowski är tänkbara startmän. Linetty, Klich och Szymanski är andra lirare som finns tillgängliga i mitten av banan. Polens stora konkurrensfördel hittas dock på topp. Arkadiusz Milik och Krzysztof Piatek har båda sett spännande ut i sina nya italienska klubbar och båda brukar leverera i landslaget. Det är dock inget mot vad Robert Lewandowski gör. Barcelona-stjärnan har både gjort flest landskamper och flest mål för det polska landslaget och är givetvis den stora ledaren och stjärnan i detta Polen. Nederländerna är ett bättre fotbollslag och lär ha mest av bollen. Samtidigt är det i stort sett omöjligt att hålla Lewandowski borta från målchanser i 90 minuter. Hemma i Warszawa brukar Polen alltid vara svåra att ha att göra med och här ser tvåan ut att streckas något för hårt. Jag väljer då att gardera redan från start och på det stora systemet åker alla tecken med. Missar matchen Szymon Zurkowski, Polen (avstängd)