"Trots kaoset - Chelsea vinner mot Liverpool"

Veckans första Europatips ser riktigt trevligt ut med cupmatcher blandat med fajter från Premier League och skotska Championship. Fler stormöten finns att se fram emot, eller vad sägs om Chelsea mot Liverpool på The Bridge, Derby d'Italia från Turin samt El Clásico från Barcelona?

Stormötet! - 1. Chelsea - Liverpool

Chelsea tar efterlängtad seger (till Europatipset)

Chelsea föll tungt i helgens möte med Aston Villa och 0-2 i baken hemma i västra London var till slut det som fick Boehlys tålamod att ta slut. Graham Potter fick sparken efter bara sju månader på Stamford Bridge och det ryktas om att både Conte och Nagelsmann är tänkbara ersättare. Jag tillhör de som tror att det hade kunnat bli bra om Potter bara hade fått tid på sig att bygga Chelsea som han ville, men det går inte att blunda för de usla resultaten.

Truppen är det sannerligen inget fel på och prestationen mot Villa var inte så illa egentligen. Bland annat vann The Blues xG klart, men Havertz, Félix och Mudryk hade inte siktet rätt inställt. En liknande insats nu bör ge ett bättre resultat. Fernández och Kovacic är ett innermittfält av hög klass och med James samt Chilwell på kanterna är de blåklädda farliga där också. Det finns mycket talang i detta Chelsea.

Liverpool följde upp 0-1 mot Bournemouth innan uppehållet med att bli förnedrade av Manchester City på Etihad. De senaste årens stora rival körde över Klopps manskap fullständigt och 1-4 var helt i sin ordning. Liverpool klarade inte av att ha något eget anfallsspel alls utan fick nöja sig med sporadiska omställningar. Det var på en sådan som Salah satte dit 1-0 i den första halvleken, men det kändes aldrig som om de rödklädda skulle kunna hålla den ledningen.

Offensivt finns det såklart mycket talang hos gästerna och här kan mycket väl Núnez kliva in från start tillsammans med Salah och Gakpo. Mittfältet ser dock direkt svagt ut och duon Henderson och Fabinho kommer få stora problem att hänga med i tempot. Bakåt har dessutom Van Dijk varit en skugga av sitt forna jag medan Alexander-Arnold tydligt har visat att hans styrkor ligger i det offensiva spelet. Defensivt är han faktiskt en av hela seriens allra sämsta högerbackar.

Det är mycket negativt kring Chelsea just nu, men sett spelare för spelare håller jag Londonklubben minst lika högt som tisdagens kombattanter. Besökarna från Merseyside har varit usla på resande fot hela säsongen och faktiskt torskat åtta av 14 omgångar på främmande gräs. Jag tror den siffran byggs på. Ett tränarlöst Chelsea tar sig i kragen och vinner detta stormöte. Ettan lämnas ensam.

Höjdaren! - 5. Juventus - Inter

Ovisst möte i Turin (till Europatipset)

Coppa Italia har nått fram till semifinalstadiet och det spelas i dubbelmöten. Det är första matchen av två mellan Juventus och Inter som vi ska titta till den här tisdagen. Inter är i direkt svagt slag och har tre raka ligaförluster i bagaget. Ett av dessa nederlag kom mot just Juventus hemma i Milano. 0-1 slutade den fajten, men de blåsvarta vann xG då och gjorde inte alls någon dålig insats.

Det stora problemet med Inzaghis mannar just nu är att målskyttet har gått i stå. Senast mot Fiorentina nådde Inter upp i över 3 i xG, men fick helt enkelt inte in bollen. Med Lukaku, Correa, Dzeko och Martínez som alternativ framför Barella, Mkhitaryan och Brozovic finns det åtminstone kapacitet till att trycka in en och annan balja. Bakåt ser Skriniar ut att saknas, men Acerbi, Bastoni och De Vrij kan ta plats i trebackslinjen.

Juventus har vunnit åtta av sina nio senaste matcher i alla tävlingar och närmar sig Europaplatserna med stormsteg trots att de svartvita åkt på 15 minuspoäng från förbundet. Lördagens insats hemma mot Hellas Verona var inte den allra bästa, men Zebrorna vann ändå med 1-0 efter att Moise Kean satt dit matchens enda mål. Allegri har äntligen större delen av truppen tillgänglig och har då flera alternativ på alla positioner.

Det märktes mot Verona då Allegri roterade en del. Känslan är att han satsar hårt på cuperna efter poängavdraget och här lär Alex Sandro, Di María, Vlahovic och Kostic kliva in från start. På mitten är Paredes och Rabiot tillbaka från sina avstängningar och kan ta plats bredvid Locatelli. Då ser detta Juventus ganska bra ut även fast Chiesa och Bonucci är tveksamma till spel.

Derby d’Italia är alltid ett prestigefullt möte oavsett vilken tävling som spelas och vi kommer få se två lag som satsar för fullt. Tipparna verkar sätta sig i Juventus-båten vilket gör att värdet troligen hamnar till höger. Det får inte missas och X2 är av högsta prioritet. Jag väljer dock att göra det enkelt för mig och målar på med alla tecken redan från start.

Returen! - 6. Athletic Bilbao - Osasuna

Athletic Bilbao är ingen säker vinnare (till Europatipset)

I skuggan av den andra semifinalen av Copa del Rey mellan jätteklubbarna Barcelona och Real Madrid går Athletic Bilbao och Osasuna en kamp om en finalplats. Athletic har gjort väldigt fina resultat i Copa del Rey de senaste åren och satsar alltid hårt på denna tävling. De befinner sig dock i underläge efter att ha förlorat första semifinalen i Pamplona med 0-1. Det finns en del att göra här således.

Tipparna känner sig övertygade om att baskerna ska lösa minst en förlängning, men det är ett formsvagt rödvitt lag som tar emot Osasuna. Endast en seger på de sju senaste i alla tävlingar är oroväckande siffror och helgens 0-0 mot Getafe övertygade föga. Trots spetsspelare som Berenguer, Muniain, Sancet och bröderna Williams har Athletic förtvivlat svårt att komma till farliga chanser.

Osasuna ligger bara två pinnar bakom hemmalaget i La Liga och har ett stabilt lagbygge. Visst är det ett rejält tapp av Chimy Ávila, tveklöst en av lagets allra bästa spelare, återigen har dragit på sig en skada och missar denna match, men offensivt finns det andra pjäser som vet vart målet är beläget. Budimir och García lär starta på topp och dessutom finns Ez Abde att tillgå.

Mittfältet är stabilt med Torro, Ibánez och Oroz som ser ut att trivas bra tillsammans. Bakåt finns kanske inte de där största namnen, men Osasuna är välorganiserade och har släppt in färre mål än Athletic Bilbao denna säsong. Det är bara fem lag i La Liga som har en bättre notering än Tjurarnas 27 mål i baken på lika många ligamatcher. Räkna med att gästerna sätter försvarsspelet i första rummet denna tisdag.

Det är två av de målsnålaste lagen i den spanska ligan som möts i denna cupmatch och då lär vi knappast bjudas på något målfyrverkeri. En tajt match utan speciellt många målchanser är att vänta och det blir inte enkelt för värdarna att vända på steken på San Mamés. Streckningen sticker iväg för högt på ettan och då måste den garderas omgående. På större system plockar jag med alla tecken.

