Trots skador - AIK knappa favoriter

Spiken! - 1. Leeds - Derby

Leeds till final

The Championship har gått in i playoff-stadiet där det ska avgöras vilket som blir det tredje laget att ta steget upp till Premier League efter redan klara Norwich och Sheffield United. Leeds avslutade säsongen väldigt svagt med en enda poäng på sina fyra avslutande omgångar. Dock märkte såklart The Peacocks att direktplatsen slank ur näven och då riktades allt fokus istället på playoff.

I bortamatchen mot Derby för några dagar sedan saknades långtidsskadade duon Alioski och Douglas samt svenska Jansson. Dessutom var Patrick Bamford avstängd. Nu tillkommer de två sistnämnda till truppen igen och då ser Bielsas manskap väldigt starkt ut. Bamford tillsammans med Klich och målskytten från första mötet, Roofe, är minst sagt svårstoppade.

När Leeds vann förra mötet var det tredje gången i rad de besegrade Derby och The Rams såg faktiskt inte alls bra ut. Bland annat hade de inte ett enda skott på mål. Mot slutet av matchen blev de tilldömda en straff men efter konferens med linjedomaren ändrades det domslutet. Ett fullt fokuserat Leeds är väldigt svåra att rå på när de spelar på Elland Road och visst ska de vara favoriter här.

Derby har länge varit ett topplag i The Championship utan att för den delens skull ta sig hela vägen till Premier League. Detta är faktiskt fjärde gången på de senaste sex åren som Derby försöker kvala sig upp till högstaserien och två av de tre gångerna har de misslyckats med att ta sig till playoff-final.

Historien verkar upprepa sig för Frank Lampards gäng som överhuvudtaget kom topp 6 tack vare en mäktig spurt mot slutet av säsongen. Nu ser de faktiskt ganska uddlösa ut, speciellt om Martyn Waghorn återigen är indisponibel. Supertalangen Harry Wilson tas väldigt hårt och duon Nugent-Marriott har svårt att komma till.

Derby vann bara sju av 23 ligamatcher på resande fot i ligaspelet och nu ställs de alltså mot ett formstarkt Leeds. Jobbigt läge då att vara tvingade att vinna. Står det oavgjort mot slutet av matchen kommer Derby kasta upp allt de har och då kommer det finnas goda kontringschanser för värdarna. Ettan övervärderas en del men är ändå en vettig spik på denna mycket kluriga kupong.

Missar matchen

Barry Douglas, Leeds (knäskada)

Ezgjan Alioski, Leeds (knäskada)

Osäker till spel

Martyn Waghorn, Derby (hälseneskada)

Ashley Cole, Derby (ljumskskada)

Craig Bryson, Derby (vristskada)

Cupfinalen! - 2. Lazio - Atalanta

Atalanta kniper sin första titel på 56 år

Atalanta från den vackra staden Bergamo är verkligen inte bortskämda med stora fotbollsframgångar. Därför kan säsongen 2018/19 bli något för historieböckerna. De blåsvarta har nämligen tagit sig till final i Coppa Italia och ligger dessutom på Champions League-plats med två omgångar kvar att spela av Serie A.

Senaste gången Atalanta vann en titel, som också är den enda gången de vunnit något stort i Italien, var säsongen 1962/63. Då stod de blåsvarta som cupmästare. Räkna därför med att det kommer vara ett väldigt taggat Atalanta som kommer till spel, redo att skriva historia. Truppläget är också mycket bra med i stort sett samtliga spelare redo vilket bör innebära att Gómez, Zapata och Ilicic alla startar. Det är en nästintill ostoppbar trio. Dessutom har de ett otroligt hårt arbetande mittfält med Hateboer, De Roon, Freuler och Castagne som inte ger motståndarna en lugn stund.

Atalanta visar ruskigt stark form och har på sina 13 senaste tävlingsmatcher vunnit nio och spelat oavgjort fyra gånger. För bara tio dagar sedan stötte de på just Lazio i Rom och vann då med 3-1 trots att de ljusblå tog ledningen. Segern var inte på något sätt orättvis.

Lazio har gjort en väldigt svag säsong och är faktiskt inte bättre än åtta i Serie A med två omgångar kvar att spela. Det finns egentligen så mycket talang i detta lag med Caicedo och Immobile i spetsen men de får inte ut kapaciteten. Örnarna har faktiskt förlorat två av sina fyra senaste ligamatcher och båda har varit på hemmaplan.

Hemmaplan ja, cupfinalen spelas sedan några år tillbaka alltid på Stadio Olimpico i Rom vilket som bekant är den arena där Lazio brukar spela sina matcher. Frågan är om de kan dra någon kraft ur det faktumet. Dock har Lazio bara vunnit nio av 18 ligamatcher på hemmagräs denna säsong i Serie A. Strecken verkar sitta där de ska och då det är två jämna lag som möts är det läge att ta ställning för att spara garderingar till andra matcher där skrällar kan leda till de stora pengarna. Gästerna är bäst för tillfället och tvåan är en intressant chansspik!

Missar matchen

-

Osäker till spel

Rafael Toloi, Lazio (vristskada)

Thomas Strakosha, Lazio (hälseneskada)

Valon Berisha, Lazio (vadskada)

Jordan Lukaku, Lazio (knäskada)

Sergej Milinkovic-Savic, Lazio (knäskada)

Patric, Lazio (muskelskada)





Höjdaren! - 5. Helsingborg - AIK

Ovisst på Olympia

Det är höga krav på AIK efter det efterlängtade SM-guldet de tog i höstas. När då spelet hackat betänkligt inledningsvis har kritiken stundtals varit ganska hård mot Rikard Norling, inte minst efter 0-3 borta mot rivalerna IFK Göteborg. Stormen har dock bedarrat ganska betänkligt efter att Gnaget vunnit sina två senaste matcher varav senast mot Djurgården i Tvillingderbyt.

I segern mot Stockholms-antagonisterna var det Tarik Elyounoussi som var stor hjälte med två inprickade mål. Hans löpningar är otroligt viktiga för Gnagets anfallsspelet har inte alls varit speciellt bra inledningsvis. Trots att de svartgula ligger femma efter åtta omgångar är det faktiskt inget lag i serien som gjort färre mål än deras åtta baljor.

Här är Jack Lahne avstängd men det behöver inte vara dåligt för han har faktiskt varit direkt svag under våren. Chinedu Obasi missade derbyt på grund av en skadekänning och är tveksam till spel här. Detsamma gäller nyförvärvet Kolbeinn Sigthorsson. Kan ingen av dessa delta är frågan om inte Elyounoussi flyttas upp ett snäpp och spelar på topp med Henok Goitom. På innermittfältet finns det möjlighet för finländaren Ylätupa att ta plats bredvid Sebastian Larsson och Enoch Adu. Det är fortfarande ett väldigt starkt lag.

Helsingborg är verkligen inte enkla att ha att göra med på Olympia. Här har faktiskt skåningarna inte förlorat en enda match sedan 24:e april, 2018 det vill säga. Över ett år utan hemmaförlust alltså för de rödblå. Nu kommer de dock från fem raka allsvenska matcher utan vinst och dessutom har skåningarna en del skadeproblem i truppen.

Pär Hansson och Alexander Farnerud saknas återigen medan det sätts ett stort frågetecken kring om landslagskaptenen Andreas Granqvist kan starta efter sin ljumskskada, även om han är uttagen i matchtruppen. Håller han för 90 minuter? Holgersson och Weberg är inte ett lika stabilt mittbackspar som Holgersson och Granqvist. Framåt finns det däremot gott om kvalité hos Rasmus Jönsson, Wanderson och Andri Rúnar Bjarnason, men samtidigt är AIK som starkast defensivt. Gästerna ska hållas som knappa, knappa favoriter här men streckas för högt för att stå ensamma. X2 på mindre system och alla tecken på större blir rekommendationen.

Missar matchen

Alexander Farnerud, Helsingborg (lårskada)

Pär Hansson, Helsingborg (nackskada)

Kundai Benyu, Helsingborg (muskelskada)

Jack Lahne, AIK (avstängd)

Osäker till spel

Chinedu Obasi, AIK (oklart)

Kolbeinn Sigthorsson, AIK (oklart)

Robert Lundström, AIK (knäskada)

Jesper Nyholm, AIK (benbrott)