Trots skador - Manchester City vinner mot Arsenal

Höjdaren! - 1. Arsenal - Manchester City

Holmgång från Emirates (till Europatipset)

Många heta matcher ligger framför oss under söndagen, men den allra hetaste är tveklöst mötet mellan Arsenal och Manchester City. De förstnämnda gick på säsongens första förlust i någon tävling när 1-0 tappades till 1-2 mot Lens. The Gunners saknade inte chanser för att avgöra matchen i Frankrike, men ett råtaggat Lens behöver samtidigt inte be om ursäkt för sin seger.

Arsenal hade problem med de rödgulas aggressiva presspel och det blev inte bättre när Bukayo Saka tvingades utgå med en befarad skada. Engelsmannen är enligt mig värdarnas tveklöst viktigaste spelare och det har föga förvånande varit väldigt tyst om huruvida han kommer till spel mot Manchester City. Räkna med att det förblir så fram till söndagens spelstopp.

Det ska sägas att det är högst ovanligt att Saka missar en fotbollsmatch, men här kan det vara smart att följa vidare information så nära spelstopp som möjligt. Skulle Saka inte komma till spel är Arsenal försvagade, men hemma på Emirates är de rödvita samtidigt väldigt svårslagna. Artetas defensiv sitter där den ska och det kommer att krävas något extra av Manchester City för att lämna norra London med samtliga poäng.

Pep Guardiolas mannar bjöd inte på något extra mot Wolverhampton där gästerna föll med 1-2. Jag vill dock påpeka att resultatet inte var en direkt avspegling av matchbilden. City hade övertaget på Molineux och ställde sedan saker till rätta i veckans Champions League-match mot RB Leipzig. Peps fäbless för kontroll manifesterades med besked i Sachsen där Emil Forsberg med kamrater knappt fick en syl i vädret.

Avgörandet föll sent i 3-1-segern, men det var en fight som City borde avgjort långt tidigare. Jag tror att Guardiola önskar samma typ av kontroll mot Arsenal. Då är spelare som Silva och Grealish högaktuella för startelvan, men nämnas bör samtidigt att Rodri och De Bruyne alltjämt befinner sig på avbräckslistan. Spanjoren är ett blytungt tapp och även om tvåan blir mitt val ska det sägas att det inte är definitivt. På andelssystemet är “gubben” (etta-tvåa) nära förestående.

Notabla avbräck

Jurriën Timber, Arsenal (knäskada)

Rodri, Manchester City (avstängd)

John Stones, Manchester City (muskelskada)

Kevin De Bruyne, Manchester City (knäseneskada)

Osäker till spel

Bukayo Saka, Arsenal (muskelskada)

Gabriel Martinelli, Arsenal (muskelskada)

Spiken! - 2. Brighton - Liverpool

Liverpool kontrar sönder Brighton (till Europatipset)

Brighton och Liverpool bedriver båda sitt Europaspel på torsdagar denna säsong. Jag tycker att det är synd. Brighton har förvisso inte vunnit någon av sina två matcher i Europa League, men The Seagulls högstanivå anser jag hör hemma i Champions League. Det gör såklart även Liverpool. Klopps gäng står i sin tur noterade för två raka triumfer mot LASK Linz och Royale Union SG.

De sistnämnda fick 0-2 i brakan på Anfield i torsdags. Liverpool behövde aldrig lägga i mer än treans växel och Klopp kunde dessutom ge sparsamt med speltid åt herrar som Salah, Núnez, Díaz och Szoboszlai. Det är en kvartett som jag tror kommer att fira stora triumfer mot ett för dagen ihåligt Brighton. Pool överbelastar ständigt sin högersida och när Brighton står utan Estupinán blir det svårt att freda sig mot en ruggigt stark offensiv.

Núnez och Díaz bör få gott om målchanser att förvalta under söndagen och ställer sydamerikanerna bara in siktet luktar det poängregn i Fantasy Premier League. Jota och Jones missar mötet efter sina röda kort mot Tottenham, men Liverpool saknar inte täckning för duon. Revanschlustan som borde råda efter händelserna mot Spurs är heller inte något som ska tas lätt på.

Brighton är inget lag att leka med hemma på sydkusten, men för tillfället tycker jag att De Zerbis gäng har problem. Flera av motståndarna undviker att lockas in i press vilket gör att de blåvitas filosofi inte fungerar som önskat. West Ham och Aston Villa har visat hur Brighton ska hanteras i Premier League och i torsdags fick The Seagulls problem även mot Marseille. 0-2 i nacken efter de första 45 minuterna var frukten av ett smart spelande Les Olympiens.

I den andra akten förtjänar De Zerbi beröm för att han övergav sitt 4-2 i uppspelsfasen till förmån för 4-1. Det gav Marseille problem och det var inte alls orättvist att Brighton kom ikapp till 2-2. Gross återkomst från skada är ytterst välkommen, men jag tror att Liverpool kan orsaka de hemmahörande betydligt större problem än vad Marseille lyckades med. Gästernas djupledsspel är sylvasst och trots överstreckning är jag benägen att ta ställning för tvåan. Över 60 procent på högertecknet är dock i högsta laget. Fortsättning följer på söndag.

Notabla avbräck

Pervis Estupinán, Brighton (muskelskada)

Julio Enciso, Brighton (knäskada)

Adam Lallana, Brighton (smäll)

James Milner, Brighton (muskelskada)

Curtis Jones, Liverpool (avstängd)

Diogo Jota, Liverpool (avstängd)

Stefan Bajcetic, Liverpool (vadskada)

Thiago, Liverpool (höftskada)

Osäker till spel

Cody Gakpo, Liverpool (knäskada)

Draget! - 3. West Ham - Newcastle

Motreaktion för Newcastle? (till Europatipset)

Jag gick stenhårt på Newcastle på veckans Europatips. Spikettan kändes bra hela vägen in i benmärgen och även om PSG ställde upp på liknande vis som Brighton gjorde när Newcastle gick på pumpen med 1-3 på sydkusten kunde de inget göra. Eddie Howes mittfält käkade upp PSG:s dito som en hotellfrukost och onsdagsaftonen blev en magisk sådan på St James’ Park.

Hela laget ska rosas för 4-1-segern, men jag vill samtidigt hålla hyllningarna på en rimlig nivå. Howe har fortfarande ett ansatt truppläge att förhålla sig till där Botman, Barnes och Gordon alla saknas inför resan till östra London. Vill det sig riktigt illa kan även Joelinton och Wilson missa mötet med West Ham. Skulle så bli fallet är jag inte särskilt intresserad av att ge den övervärderade tvåan betänketid.

Efter en tömning likt onsdagens är det inte ovanligt att en negativ motreaktion följer och West Ham är definitivt inga duvungar. The Hammers har träffat helt rätt med sina värvningar och David Moyes förmåga att anpassa sitt lag efter motståndarna tror jag kan bli avgörande på London Stadium. Det vore dumt att inte nämna torsdagens bortamatch mot Freiburg (2-1) som en potentiell mina för de rödblå, men jag tror att West Ham kommer upp i nivå även här.

Bortsett från frågetecknet på Antonio har de hemmahörande ett bättre truppläge och jag gillar West Hams förutsättningar framför sin egen publik. Bowen, Ward-Prowse och Paquetá är alla spelare som på ett eller annat sätt kan såra Newcastle. Sparkapital finns dessutom i Kudus som Moyes valt att matcha in försiktigt efter den sena flytten från Ajax. När ghananen blir varm i kläderna ger han ytterligare en dimension till värdarnas anfallsspel.

Newcastle har så här långt bara en seger på bortaplan i alla tävlingar och även om PSG-matchen kan ha gett gästerna en ordentlig boost reserverar jag mig för att lita på tvåan. Framför allt då den sticker iväg över 55 procent. West Ham förtjänar större respekt än så och när spelvärdet till vänster blir påtagligt landar mina utgångstecken på samma sida. Tvåan är ett potentiellt avslag.

Notabla avbräck

Aaron Cresswell, West Ham (knäseneskada)

Sven Botman, Newcastle (knäskada)

Harvey Barnes, Newcastle (tåskada)

Anthony Gordon, Newcastle (avstängd)

Joe Willock, Newcastle (hälskada)

Osäker till spel

Michail Antonio, West Ham (muskelskada)

Ben Johnson, West Ham (ljumskskada)

Joelinton, Newcastle (knäseneskada)

Callum Wilson, Newcastle (knäseneskada)

