"Trots stora avbräck - Arsenal vinner derbyt"

Årets första dag ger årets första Europatips med årets första engelska fotboll. Spelschemat har varit stenhårt över jul och det gäller att ha koll på respektive lags förutsättningar efter nyårsfirandet. Brentford - Arsenal är en smällkaramell som fortsätter med fotboll från The Championship och League One. Hänger du med?

Derbyt! - 1. Brentford - Arsenal

Arsenal väger för tungt

Premier Leagues 19:e omgång inleddes under söndagen men når inte mållinjen förrän nyårsdagen. Då drabbar Brentford samman med Arsenal på Gtech Community Stadium där The Bees har varit notoriskt svårspelade hela säsongen. Fram till hemmamatchen mot Nottingham var Thomas Franks mannar ligans bästa lag i egen borg, men trots det föll värdarna med 0-2 mot Forest.

Därefter fick Brentford nöja sig med 0-0 mot Brighton och det är uppenbart att den välfyllda skadelistan börjar ta ut sin rätt på de friska spelarna som fortfarande är tillgängliga. Firma Mbeumo/Wissa har matchats väldigt flitigt i Premier League men den senaste tiden har duon knappast kommit till sin rätt. Det har inte heller defensiven som ser ruskigt skadeskjuten ut inför detta Londonderby.

Vill det sig illa kan Ajer, Pinnock, Hickey, Henry, Flekken, Mee och Van den Berg alla missa uppgiften på nyårsdagen. Skulle så bli fallet är Collins i princip den enda renodlade mittbacken som finns tillgänglig. Med en så pass försvagad personalstyrka i försvarslinjen kan jag inte se hur Brentford ska lyckas hålla fortet trots att de varit så svårslagna på sin hemmaplan.

Arsenal har i sin tur Saka och White som definitiva avbräck, men i övrigt kan Mikel Arteta ställa en slagkraftig startelva på benen. Jesus, Martinelli och Havertz är spelare som kan åstadkomma mycket på egen hand och jag tror dessutom att Ödegaard kommer att spela en viktig roll mot ett förmodat lågt sittande Brentford. Lyckas norrmannen komma rätt in i matchen är mycket vunnet.

Väl medveten om att tvåan streckas hårt är det svårt att argumentera emot Arsenals favoritskap. Kupongen innehåller dessutom en hel drös andra favoriter som jag menar är i större behov av gardering. Vid en ansenlig insats kontrollerar The Gunners detta från start till mål och jag känner mig därför trygg i tron att låta Artetas kompani agera solo i huvudstadsderbyt. Tvåan spikas.

Notabla avbräck

Igor Thiago, Brentford (knäskada)

Kristoffer Ajer, Brentford (ankelskada)

Ethan Pinnock, Brentford (knäseneskada)

Aaron Hickey, Brentford (knäseneskada)

Gustavo Nunes, Brentford (ryggskada)

Josh Dasilva, Brentford (knäskada)

Bukayo Saka, Arsenal (knäseneskada)

Ben White, Arsenal (knäskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Mark Flekken, Brentford (muskelskada)

Ben Mee, Brentford (muskelskada)

Sepp van den Berg, Brentford (ljumskskada)

Mathias Jensen, Brentford (knäseneskada)

Rico Henry, Brentford (matchotränad)

Raheem Sterling, Arsenal (knäskada)

Banken! - 2. Leeds - Blackburn

Leeds ångar på mot Premier League

När de andra topplagen darrar på manschetten i The Championship har Leeds klivit fram och visat var skåpet ska stå. Jag har tidigare varit kritisk till Daniel Farke som inte fick ut den enorma kapacitet som finns i truppen, men under vintern har tysken knäppt tvivlarna på näsan. Leeds dominerar sina matchbilder med eftertryck och har faktiskt bara släppt in två mål under hela december.

Tre raka segrar med lika många hållna nollor är en manifesterad styrkedemonstration och just nu ser jag ingenting som ska kunna stå i vägen för “Påfåglarnas” vandring mot förstaplatsen. Det skiljer förvisso bara två poäng ned till Sheffield United inför den 25:e omgången, men det ska sägas att Leeds toppar Expected Goals, Expected Goals Against och Expected Points.

Det mest imponerande är dock att värdarna är dubbelt så bra som tvåan på listan vad gäller Expected Goal Difference. Leeds står där noterade för 28,0. Coventry är näst bäst med sina 14,11 xGD. Det säger precis allt om hur överlägsna Farkes gäng är på det gröna schackbrädet och jag ser inget annat än en promenadseger i kikarsiktet när Blackburn välkomnas till Elland Road.

Om Leeds imponerar å det grövsta i sina underliggande siffror är det raka motsatsen för Blackburn. Rovers har knappt positiv xGD och sett till Expected Points borde gästerna känna lukten av bottenstriden istället för att befinna sig inom topp 6. Tre raka utan seger skvallrar om att verkligheten hunnit ikapp John Eustaces manskap och jag skulle inte bli förvånad om Blackburn noteras för en brakförlust i West Yorkshire.

Wharton, Carter och Sigurdsson ser alla ut att saknas och när Leeds bara har Gruev som definitivt avbräck kan Farke välja och vraka ur The Championships bästa material. Ramazani, Gnonto och Piroe är bara ett axplock av värdarnas potentiella matchvinnare och skulle de vitklädda få tidig utdelning kan detta rinna iväg till stora siffror. Jag tvekar inte en sekund på att banka in ettan.

Notabla avbräck

Ilia Gruev, Leeds (knäskada)

Scott Wharton, Blackburn (knäskada)

Hayden Carter, Blackburn (knäskada)

Arnór Sigurdsson, Blackburn (lårskada)

Osäker till spel

Junior Firpo, Leeds (muskelskada)

Favoriten! - 5. Hull - Middlesbrough

Boro streckas något för hårt

Hull fick det som väntat tufft när succémakaren från i fjol, Liam Rosenior, valde att flytta till Strasbourg inför säsongen. Flera bärande spelare från fjolåret lämnade också för andra klubbar vilket gav Tim Walter huvudbry redan innan säsongen startade. Tysken nådde inte några vidare resultat med “Tigrarna” och fick i slutet av november lämna sin post efter bara 18 ligamatcher.

Sedan den 6 december leds de orangesvarta istället av Rúben Sellés. Spanjoren har trollat med knäna för Reading i League One och efter en tuff start har Sellés skrapat ihop två segrar på de tre senaste i sitt nya lag. Jag vill dock ringa i alarmklockan. Reading har överpresterat sina underliggande siffror med råge i tredjeligan och även om det inte nödvändigtvis behöver vara samma visa i Hull vill jag vara försiktig med att höja Sellés till skyarna.

Materialet som spanjoren har att jobba med är inte det bästa och inför mötet med Middlesbrough saknas bland annat Belloumi och Millar. Spelare som normalt hade varit givna i startelvan. Boro får i sin tur klara sig utan Lenihan och möjligen även Forss, men på gästernas tränarbänk sitter en manager som jag menar är redo för betydligt större uppgifter än ett lag i The Championship.

Michael Carrick har uträttat stordåd med en på pappret begränsad trupp och det är alltid ett gott kvitto när en tränare gör de befintliga spelarna bättre. Carrick uppfyller alla kriterier som krävs för ett mittenlag i Premier League och jag skulle nästan bli besviken om Middlesbrough inte kniper en playoff-plats mot finrummet när säsongen i The Championship går i mål under våren.

Sett till underliggande siffror är gästerna ett av ligans bästa lag och skulle Carrick få träff på sin matchplan kommer det att bli åka av på MKM Stadium. Med det sagt streckas tvåan därefter. Över 55 procent när oddsmarknaden indikerar runt 45 procents vinstchans är i högsta laget. Boro har en tendens att släppa in billiga mål varpå jag lockas av den lågt streckade ettan som komplement. Krysset lämnas däremot utanför.

Notabla avbräck

Mohamed Belloumi, Hull (knäskada)

Liam Millar, Hull (knäskada)

Carl Rushworth, Hull (ankelskada)

Luke Ayling, Middlesbrough (muskelskada)

Alex Bangura, Middlesbrough (hälskada)

Darragh Lenihan, Middlesbrough (ankelskada)

Osäker till spel

Seny Dieng, Middlesbrough (muskelskada)

Marcus Forss, Middlesbrough (smäll)