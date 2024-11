"Trots tunga tapp - Sverige visar sin klass igen"

Att tänka på

Kupongen innehåller 2 miljoner i jackpot och går i mål natten mot onsdagen.

Bosnien har släppt in 16 mål på sina fem gruppspelsmatcher i Nations League.

Albanien har bara gjort tre mål i Nations League-gruppspelet.

Turkiet är ingen favorit att hålla i handen till över 75 procent.

I min bok är Georgien det kanske bästa skrällbudet på hela kupongen.

Colombia har 4-1-0 på sina fem hemmamatcher i VM-kvalet.

Övriga spikförslag

Wales - Wales har stått för ett strålande gruppspel i Nations League där Craig Bellamys gäng fortfarande är obesegrade efter att bland annat ha stött på Turkiet två gånger. Drömmen om förstaplatsen är fortfarande vid liv och för att den ska bli sann krävs det tre poäng mot Island denna tisdag. Island behöver i sin tur tre poäng för att gå om just Wales på andraplatsen, något som torde tala för en öppen matchbild i draklandet. Åge Hareides mannar stod för en stark insats när de slog Montenegro med 2-0 på främmande mark, men här tror jag att det blir för tufft emot för gästerna. Wales har fått en boost sedan Bellamy klev in som förbundskapten och när islänningarnas desperation tar över kan Johnson och company avgöra detta via omställningar. Ettan spikas.

Bolivia - Det sydamerikanska VM-kvalet börjar delas upp i olika skikt. Nuvarande toppkvintett tror jag inte rubbas medan Paraguay, Venezuela och Bolivia får finna sig i att slåss om en direktplats till VM, en playoff-plats och en placering som missar mästerskapet helt och hållet. Hemmamatcherna blir av absolut största vikt och på den skyhöga höjden i El Alto är Bolivia onekligen att räkna med. Tidigare i höstas förpassades Venezuela och Colombia med totalt 5-0 framför hemmapubliken och jag tror att även Paraguay får det tufft emot. De rödvita kommer förvisso från en meriterande 2-1-skalp mot världsmästarna Argentina, men jag håller samtidigt dörren för en motreaktion vidöppen natten mot onsdagen. På bortaplan är Paraguay både seger- och mållösa, en trend som mycket väl kan leva vidare efter denna drabbning. Trivsam spiketta.

Avstängningar på tipset

Isak Hien (Sverige)

Elvin Cafarquliyev (Azerbajdzjan)

Jonathan Tah (Tyskland)

Risto Radunovic (Montenegro)

Adam Marusic (Montenegro)

Abdulkerim Bardakci (Turkiet)

Tomás Soucek (Tjeckien)

Tomás Chory (Tjeckien)

Logi Tómasson (Island)

José Sagredo (Bolivia)

Omar Alderete (Paraguay)

Andrés Cubas (Paraguay)

Wilder Cartagena (Peru)

Vanderson (Brasilien)

Nahitan Nández (Uruguay)

Felipe Loyola (Chile)

Cristian Cásseres (Venezuela)

Alexander González (Venezuela)