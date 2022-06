"Tuff bortamatch för Sverige"

Höjdaren! - 1. Slovenien - Sverige Sverige överstreckas i vanlig ordning Det blev inget VM för Sverige efter en jobbig förlust i Polen och det får sägas vara en ordentlig missräkning. Inte minst med tanke på vilken chans Janne Anderssons mannar faktiskt hade att ta hem sin kvalgrupp före Spanien. Segern mot spanjorerna visade vilken högstanivå som finns i laget, men förlusterna mot Georgien och Polen visade också hur långt Sverige kan falla. Nu måste Janne spela ihop ett nytt mittbackspar. Nilsson Lindelöf är skadad och Danielson har tackat för sig. Troligen blir det då Carl Starfelt och Joakim Nilsson som startar. En duo som inte har alltför många matcher tillsammans. På mittfältet är Albin Ekdal skadad och när inte han finns med har de blågula en tendens att tappa formen. Offensivt finns det fortfarande mycket klass då Quaison, Isak, Kulusevski, Forsberg och Claesson alla finns med. Slovenien missade också att ta sig till VM då de slutade hela åtta poäng bakom andraplatsen i sin kvalgrupp på en fjärde plats. På sin hemmaplan gjorde de dock bra ifrån sig och besegrade bland annat Kroatien med 1-0. I stort sett har slovenerna sin starkaste trupp med sig till denna samling och då är det ett intressant landslag. Mellan stolparna står Jan Oblak och det är en keeper som minst sagt gått bättre än Sveriges Robin Olsen under säsongen. Framför honom lär Mevlja (Alanyaspor) och Bijol (CSKA Moskva) starta. En duo som utan tvekan hade tagit plats även i den svenska truppen. På mittfältet finns rutinerade pjäser som Verbic, Kurtic, Zajc och Crnigoj medan Andraz Sporar ska stå för målskyttet på topp. Dessutom finns Salzburgs tonåring Benjamin Sesko i truppen. Sverige rankas högre än Slovenien och har en högre högstanivå i sitt spel. De blågula har dock agerat väldigt ojämnt under en längre period och när inte Ekdal finns med kommer de få problem att ta tag i mittfältet. Slovenien är starka hemma och när Sverige överstreckas grovt, precis som de brukar göra på tipsen, ligger allt värde till vänster. Sorry Janne, men 1X är ett vettigt spel till de priser som erbjuds.

Derbyt! - 2. Spanien - Portugal Iberiskt derby i Sevilla Det blev till slut Spanien som vann Sveriges grupp trots att de hade stora problem med Jannes landslag och faktiskt förlorade på Friends Arena. Skönt för de rödklädda att slippa ett ovisst kval och nu är det dags för Nations League, en tävling som La Furia Roja tog sig till final i senast det begav sig. Laporte och Oyarzabal är två spelare som inte finns med från det finalspelet, men Spanien har en ruggigt stark trupp ändå. Luis Enrique har tagit ut en spelare från Real Madrid denna gång i form av Dani Carvajal som nyligen vunnit Champions League med sitt lag. Han slåss med Azpilicueta om platsen till höger i backlinjen. Som mittbackar lär Torres starta medan Martínez och García bråkar om den andra platsen. Thiago, Rodri och Busquets finns tillgängliga på mittfältet och på topp kan Enrique välja och vraka mellan Torres, Morata, Sarabia, Fati och De Tomás. Världsklasspelare över hela linjen. Det har även Portugal, men de har haft svårt att prestera på topp under VM-kvalet. En chockartad hemmaförlust mot Serbien gjorde att portugiserna tvingades till ett jobbigt playoff tidigare under våren. Där besegrade de i tur och ordning Turkiet och Nordmakedonien. Därmed är Portugal klara för vinterns mästerskap. De lär inte ha varit helt missnöjda med att det inte blev Italien som väntade i playoff-finalen. Även Portugal har världsklass på samtliga positioner. Mittfältet med Fernandes, Moutinho och Otávio har mycket att ge även om den förstnämnde har stått för en misslyckad säsong med sitt Manchester United. På topp finns en viss Cristiano Ronaldo som kan backas upp av Bernardo Silva och Diogo Jota. Dessutom är den nybakade Serie A-mästaren Rafael Leao med i truppen. Möjligen finns det en svaghet att utnyttja i backlinjen där 39-årige Pepe fortfarande tar plats. Det är alltid mycket prestige när dessa två nationer ställs mot varandra och de tre senaste inbördes mötena har alla slutat oavgjort. Spelare för spelare är detta två jämna lag, men jag tycker att Luis Enrique har fått in en annan metodik i sitt landslag som faktiskt spelar riktigt bra fotboll. Portugal har verkligen matchvinnare i sitt lag, men spelmässigt har de en bit upp till sina grannar. Spanien vinner detta i Sevilla och ettan kan gott lämnas ensam

Sverige-gruppen! - 4. Serbien - Norge Fördel Serbien i Belgrad Serbien chockade alla när Mitrovic tryckte in 2-1 borta mot Portugal i den 90:e minuten. Det målet gjorde att nationen från Balkan vann sin kvalgrupp och gick direkt till VM i Qatar. Överraskande att de skulle besegra Portugal, men det ska sägas att det är ett högklassigt lag som förbundskapten Dragan Stojkovic förfogar över. Dusan Vlahovic finns inte med nu, men det finns gott om klass ändå i hemmalaget.

Med Vlahovic borta bör Mitrovic, som hoppade in i det avgörande mötet mot Portugal, starta på topp. Strikern från Fulham kommer från en makalös säsong där han hittade nätet 43 gånger på 44 ligamatcher. Bakom honom på det offensiva mittfältet finns det hur många alternativ som helst. Kapten Tadic är given, men här finns även Kostic, Milinkovic-Savic, Lukic och Maksimovic. Med Nastasic, Milenkovic och Mitrovic i backlinjen är detta ett komplett landslag. Norge var länge med och fajtades om en topp 2-placering i sin grupp, men slutade trea bakom Nederländerna och Turkiet. Det får sägas vara en rejäl missräkning för Lusekoftorna som minst sagt har ett par intressanta lirare i sin trupp. Störst av dem alla är såklart Erling Braut Haaland som kommer spela för Manchester City nästa säsong. Det kommer bli oerhört intressant att följa hans framfart i sin pappas gamla klubb. Det är dock inte det enda offensiva hotet, även King, Sörloth och Thorstvedt har mycket att ge. På mittfältet är tanken att Elyounoussi och Arsenal-stjärnan Ödegaard ska stå för kreativiteten medan Berge och Thorsby tar ett större defensivt ansvar. Norges svaghet ligger i backlinjen och på målvaktspositionen. Nyland mellan stolparna och duon Hanche-Olsen och Strandberg strax framför är inget som skrämmer Mitrovic direkt. Norge har inte varit med i något stort mästerskap sedan år 2000 och även om de har något stort på gång är de inte riktigt framme än. Serbien är betydligt mer färdiga och hemma i Belgrad bärs de alltid fram av sina fans. Jag har svårt att se serberna torska detta och ritar helt klart ner ettan i första hand. Då den streckas lite väl hårt får dock ett kryss komplettera på större system.