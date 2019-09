"Tuff bortamatch väntar AIK"

Allsvenskan rullar vidare med viktiga matcher både i botten och i toppen av serien. Hela fem fajter från den svenska högstaserien finns representerade på söndagens Europatips. I övrigt är det kamper från La Liga, Bundesliga, Serie A, Premier League och Ligue 1 som ska analyseras. Som vanligt går det bra att köpa andel i mitt bolag, söndagar är lite av en favoritdag och nu är det dags att jobba in en riktig fullträff tillsammans.

Derbyt! - 2. IFK Göteborg - Häcken

Vilka blir bäst i väst?

Då både IFK Göteborg och Häcken förlorade sina veckomatcher står de på 44 poäng vardera. Upp till AIK på tredjeplatsen, som innebär spel i Europa kommande säsong, skiljer det hela åtta pinnar. Det lär inget av Göteborgslagen kunna plocka in på de avslutande fem omgångarna. Nu gäller det alltså istället att bli bäst i stan, en nog så prestigefylld utmärkelse.

IFK såg riktigt bra ut i veckans bortamatch mot just AIK men hade där rejäl otur med viktiga domslut. Matchens enda mål slogs in på straff av Sebastian Larsson efter att Henok Goitom fallit enkelt för att uttrycka sig extremt milt. Tungt för Kamraterna som även åkte på ett tveksamt rött kort på Calisir i den andra halvleken. Mittbacken är därmed avstängd nu.

Det naturliga då blir att plocka in Sebastian Eriksson i startelvan. Frågan är bara om Eriksson tar mittbacksplatsen eller om Erlingmark flyttas ner och Eriksson tar hans plats på mitten. Framåt såg Blåvitt giftiga ut mot Gnaget och med Kharaishvili och Aiesh på kanterna är det inte många försvar som kan stå emot i 90 minuter. Vissa frågetecken finns nu kring om Robin Söder, som klev av i halvtid senast, kan delta.

Häcken har bara plockat en poäng på sina tre senaste omgångar och även de fick en bisarrt billig straff mot sig i ett viktigt skede mot just AIK under denna period. I veckan var det Elfsborg som stod för motståndet på Bravida Arena och då vann boråsarna med 2-1 efter att Peter Abrahamsson stått för ett sällsynt misstag. Abrahamsson brukar vara säkerheten själv men fumlade nu rejält.

I övrigt fick Paulinho återigen börja på bänken och utan honom saknar Getingarna en dimension. Det återstår att se hur Andreas Alm ställer upp här. I vårderbyt vann Blåvitt på Hisingen efter ett avgörande på övertid av Robin Söder. På andra sidan bron har Kamraterna en förkrossande statistik mot lillebror från Hisingen. Häcken har bara vunnit en bortamatch mot IFK Göteborg på hela 2000-talet och det var för nio år sedan. Värdet finns till höger men här talar det mesta för värdarna. Jag går emot värdet och ritar ner ettan.

Missar matchen

André Calisir, IFK Göteborg (avstängd)

Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg (knäskada)

Rasmus Wikström, IFK Göteborg (knäskada)

Osäker till spel

Robin Söder, IFK Göteborg (oklart)

Skrällen! - 3. Elfsborg - AIK

Svårt möte för Gnaget

AIK är alltjämt med i guldstriden men sett till de senaste omgångarna är det svårt att förstå. Både mot Häcken och IFK Göteborg har de svartgula som sagt vunnit tack vare väldigt tveksamma straffar och däremellan blev det stryk i derbyt mot Hammarby, en match som Bajen dominerade ganska kraftigt.

Det är såklart en styrka att vinna fotbollsmatcher trots att man spelar dåligt, men förr eller senare kommer marginalerna vara på fel sida och då blir det inga poäng för Gnaget. Detta kan mycket väl bli en sådan match. Chinedu Obasi är fortsatt skadad och saknas ännu en gång samtidigt som Nabil Bahoui är ett stort frågetecken. Dessutom är viktiga Karol Mets avstängd. Centertanken Sigthorsson kommer dock tillbaka till truppen.

Elfsborg stod för en bra prestation i bortamatchen mot Häcken och 2-1 där var inte orättvisa siffror. 20-årige Tim Rönning visade att han håller i Allsvenskan och framåt har Jesper Karlsson börjat skjuta på allt. Det har gett fem mål på de sex senaste omgångarna från 21-åringens fötter.

Elfsborg har två tunga avstängningar här då både Simon Olsson och Alejandro Portillo saknas. Läge för veteranerna Samuel Holmén och Stefan Ishizaki att kliva in från start igen. Den sistnämnda har som bekant ett förflutet i AIK och vill säkerligen spela här. I övrigt blir Simon Lundevall och Per Frick viktiga pjäser i offensiven. De ska kunna sysselsätta Gnagets försvar.

Elfsborg har bara förlorat två hemmamatcher på hela säsongen och har ett minst sagt starkt hemmafacit mot just Solnagänget. AIK har faktiskt bara vunnit i Borås en gång på de senaste 17 åren. Med den faktan i ryggen tillsammans med gästernas svaga spel på sistone lockar inte den överstreckade tvåan speciellt mycket. 1X spelas!

Missar matchen

Alejandro Portillo, Elfsborg (avstängd)

Simon Olsson, Elfsborg (avstängd)

Stian Gregersen, Elfsborg (ryggskada)

Karol Mets, AIK (avstängd)

Chinedu Baohoui, AIK (oklart)

Osäker till spel

Rasmus Alm, Elfsborg (lårskada)

Jon Jönsson, Elfsborg (ryggskada)

Nabil Bahoui, AIK (ljumskskada)

Höjdaren! - 11. Sevilla - Real Sociedad

Toppmöte i Andalusien

Vad var det egentligen som hände med Sevilla i torsdags? Från att bara ha släppt in två mål under de inledande fem omgångarna av La Liga släppte de vitklädda in tre mål på en halvtimme borta mot Eibar. Där och då vändes matchen från 2-0 till 2-3 och Sevilla åkte därmed på sin andra raka förlust.

Nye tränaren Lopetegui har ett intressanta spelarmaterial att laborera med. Visserligen tappade de mycket kvalité framåt under sommaren då Ben Yedder, Muriel, Sarabia och Promes alla lämnade klubben. Samtidigt hämtades dock spännande spelare som Luuk de Jong, Munas Dabbur, Óliver Torres, Chicharito och Lucas Ocampos in.

I fjol slutade värdarna sexa i La Liga och då förlorade de endast fyra av 19 hemmamatcher. Hela tolv stycken stycken fajter på Ramón Sánchez Pizjuán slutade med vinst. Bland annat besegrades Real Sociedad här med hela 5-2 i en fullständigt galen historia. Det är dock ett helt annat Sociedad som ställer upp nu.

Gästerna ligger tvåa i tabellen efter sex omgångar med 13 inspelade poäng. Oyarzabal fortsätter att ösa in mål framåt men bästa spelaren i laget har norska mittfältaren Ödegaard varit. I veckans segermatch mot Alavés stod han för en helt magnifik assist som skar genom motståndarlaget som en varm kniv i smör. Härligt att se.

Dessutom har Alexander Isak fått en del inhopp och i förra helgen stod svensken för sitt första tävlingsmål för klubben när han fastställde slutresultatet 3-1 mot Espanyol. Gästerna har bara vunnit här två gånger på 17 år och mot ett hemmastarkt Sevilla måste det ändå streckas från vänster. Det bör dock garderas tidigt och helst ska alla tecken med.

Missar matchen

Asier Illarramendi, Real Sociedad (vristskada)

Osäker till spel

Sergio Reguilón, Sevilla (magproblem)

Joseba Zaldúa, Real Sociedad (vadskada)