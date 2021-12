"Tuff debut för Rangnick i Manchester United"

Det är ett minst sagt klurigt Europatips som väntar under söndagen. Matcherna hämtas från Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga och Ligue 1. De fem största europeiska serierna med andra ord. Manchester United, Tottenham och Lazio finns med, men i övrigt är det inte många storlag vilket gör kupongen ganska svårtippad. Bra läge att lösa fin utdelning således och vägen mot 13 rätt går via länken här nedan där ni kan köpa andelar till mitt stora system. Vi sätter igång!

Höjdaren! - 1. Manchester United - Crystal Palace

Tuff match för United

Manchester United tog en mycket viktig trepoängare hemma mot Arsenal i torsdags där allt och lite till hände. Cristiano Ronaldo blev som vanligt stor hjälte med två mål och såg ut att fungera fint ihop med Sancho och Rashford. Presspelet hängde däremot inte ihop då Arsenal ganska enkelt kunde spela bort hemmalaget och frågan är vad Ralf Rangnick, som såg matchen från läktaren, kan göra åt den saken.

Bakåt fick Nilsson Lindelöf och Maguire chansen igen och svensken såg stabil ut medan Maguire helt enkelt var Maguire. I den första halvleken stod kaptenen för en idiotisk fasthållning i straffområdet som borde ha renderat i en straff. Han måste sluta försvara på det sättet för förr eller senare kommer VAR titta på situationerna. David de Gea gjorde det mesta bra som vanligt, men får ta på sig första målet där han mer eller mindre filmar efter en smäll från egen spelare. I övrigt har spanjoren varit magnifik de senaste månaderna.

Crystal Palace har två raka förluster i bagaget där tisdagens nederlag mot Leeds säkerligen svider lite extra. Det var nämligen en helt jämn batalj där Leeds avgjorde på straff på övertid. Detta efter att Guehi hoppat upp med armarna högt på ett inspel och fått bollen på handen. Bittert för Vieira och hans mannar som fram till dess gjorde en ganska bra bortamatch.

Édouard startade då tillsammans med Ayew och Zaha i topptrion och där bör ett byte göras så att Benteke kan komma in från start. Belgaren har sett giftig ut under hösten och har tyngden för att bråka med Maguire i luftrummet. Bakåt är Joel Ward avstängd efter sitt femte gula kort, men på ytterbacksplatsen finns Clyne att tillgå. Visst har han knappt spelat alls under 2021, men det finns en spelare där.

Manchester United målas upp som massiva favoriter och visst, tittar vi spelare för spelare är det inget snack om att värdarna ser bättre ut. Samtidigt har United inte alls varit speciellt bra rent spelmässigt mot slutet även om de har fått med sig resultat. Insatsen mot Arsenal var den bästa på över en månad och det säger en del. The Red Devils har dessutom bara vunnit en av sina fem senaste hemmamatcher i ligaspelet och får två dagars kortare vila till denna fajt. Crystal Palace har också vunnit på den här arenan två år i rad. Med det i åtanke måste den överstreckade ettan garderas. Krysset kompletterar i ett tidigt skede och på andelssystemet åker nog även tvåan med.

Missar matchen

Edinson Cavani, Manchester United (oklart)

Paul Pogba, Manchester United (lårskada)

Raphaël Varane, Manchester United (muskelskada)

Joel Ward, Crystal Palace (avstängd)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (hälseneskada)

Joachim Andersen, Crystal Palace (knäseneskada)

Osäker till spel

Luke Shaw, Manchester United (huvudskada)

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (huvudskada)

Nemanja Matic, Manchester United (knäseneskada)

James McArthur, Crystal Palace (knäseneskada)

Helgarderingen! - 3. Tottenham - Norwich

Tottenham överstreckas

Antonio Conte ser ut att ha fått ordning på Tottenham. Mot Brentford plockade Spurs sin andra raka ligaseger när de vann med 2-0. Båda matcherna har spelats i norra London och här får de vitklädda njuta av ännu en hemmamatch mot en nykomling. Prestationen mot Brentford var stabil utan att för den delen vara sprakande. Tottenham skapade inte jättemycket, men det såg tätt ut bakåt.

Dier, Sánchez och Davies gjorde ett bra jobb i trebackslinjen och visade att de bör vara förstavalet när Romero är skadad. Dessutom vann Höjbjerg och Skipp kampen på mitten. Emerson och Reguilón såg även ut att trivas på kanterna och den sistnämnda stod för en fin framspelning till Heung-Min Sons 2-0-mål. Framåt finns det däremot mer att ta av, speciellt av Harry Kane.

Norwich spelade med en man mer i 80 minuter mot Newcastle, men lyckades ändå inte vinna. De fick i alla fall med sig en poäng efter att Teemu Pukki dunkat in kvitteringen sent i matchen och finnen har nu gjort fem av lagets åtta mål under hösten. Snacka om viktig spelare. Även om det var en missräkning att tappa poäng med den fina starten har Dean Smith stabiliserat laget sedan han kom till laget.

Detta var den tredje raka matchen under Smith med poäng och den fjärde raka totalt. Mittfältstrojkan McLean, Rupp och Gilmour fungerar bra tillsammans och är spelare som bör starta igen. Williams och Aarons är löpstarka spelare på kanterna och i mittförsvaret är Gibson och Hanley fysiska men saknar kanske lite speed. Framåt saknas skadade Rashica, men spelare som Pukki och Sargent är inte så pjåkiga.

Tottenham ska givetvis vara favoriter hemma i den engelska huvudstaden, men de spelade match så sent som i torsdags. Norwich har fått två dagars längre vila och bör ha lite piggare ben. Senast dessa två lag möttes på denna arena var i FA-cupen våren 2020 och då tog sig Norwich vidare efter straffläggning. Kanariefåglarna ska inte räknas bort nu heller. När ettan streckas en bra bit över 80 procent väljer jag att gardera hela vägen.

Missar matchen

Dane Scarlett, Tottenham (vristskada)

Todd Cantwell, Norwich (corona)

Milot Rashica, Norwich (ljumskskada)

Mathias Normann, Norwich (magskada)

Osäker till spel

Cristian Romero, Tottenham (knäseneskada)

Giovani Lo Celso, Tottenham (muskelskada)

Christoph Zimmermann, Norwich (vristskada)

Spiken! - 5. Sampdoria - Lazio

Lazio närmar sig Europaplatserna

Lazio spelade en märkligt svängig match i torsdags när Udinese kom på besök till den eviga staden. De ljusblå låg då under med 1-3 i halvlek, men lyckades vända till 4-3 trots att Patric fick syna det röda kortet i den andra halvleken. I den 99:e minuten lyckades dock Udinese kvittera och blev så glada att de drog på sig sitt andra röda kort för matchen. En helt galen tillställning.

Det var tredje raka seriematchen utan seger för Lazio som har hamnat en bit efter täten i Serie A. Det finns inget annat än tre poäng här. Patric är avstängd, men då Luiz Felipe är tillbaka från sin avstängning hade han inte fått spela ändå. Luiz Felipe och Acerbi är ett betydligt stabilare mittbackspar och vi bör få se en starkare defensiv från Sarris mannar denna söndag. Framåt är Immobile alltid giftig.

Sampdoria tappade 1-0 till 1-3 borta mot Fiorentina i sin veckomatch och det var inte mycket att säga om det resultatet. Doria var betydligt sämre än sina motståndare då. Gabbiadini gjorde visserligen mål och skapade en del med Caputo på topp. Dessutom finns Quagliarella att tillgå från bänken och Candreva är en vass ytter som hjälper till mycket i offensiven. Bakåt ser det däremot betydligt sämre ut.

Colley och Ferrari har fått chansen tillsammans i mittförsvaret efter att Yoshida gick sönder, men nu måste tränare D’Aversa spräcka den duon då Colley är avstängd. Som tur är för Sampdoria är Yoshida tillbaka från sin skada, men det ser ändå lite tunt ut i de bakre leden. De kommer behöva hjälp från mittfältet där Albin Ekdal (tillbaka från avstängning) och Morten Thorsby bildar en ettrig duo.

En titt på inbördes möten de senaste åren visar en rejäl övervikt för Lazio som har vunnit åtta av de tio senaste gångerna lagen har mötts och bara förlorat en. Spelare för spelare är Örnarna dessutom tyngre och Immobile mot Yoshida/Ferrari känns som det bara kan gå på ett sätt. Jag tror att Lazio tar sig samman efter smällen mot Udinese och visar sig från sin bästa sida. Tvåan spikas trots viss överstreckning.

Missar matchen

Omar Colley, Sampdoria (avstängd)

Mikkel Damsgaard, Sampdoria (knäseneskada)

Fabio Depaoli, Sampdoria (muskelskada)

Patric, Lazio (avstängd)

Osäker till spel

Ernesto Torregrossa, Sampdoria (muskelskada)

Ronaldo Vieira, Sampdoria (fotskada)

Bobby Adekanye, Lazio (knäskada)