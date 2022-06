Sverige ska spela sin tredje match i Nations League när Serbien kommer på besök till Friends Arena och det är ett minst sagt skadeskjutet svenskt landslag som ställer upp. Dessutom är Blågult drabbat av två avstängningar. En svår uppgift väntas därför. Samtliga 13 matcher på detta Europatips, som sträcker sig över två dagar, hämtas från Nations League och andelar till mitt system hittas via länken här nedan.

Höjdaren! - 1. Sverige - Serbien

Tuff match för Sverige igen

Janne Andersson har valt att byta spelsystem och det har verkligen inte sett perfekt ut inledningsvis. Framför allt oroar de enorma ytor som blir när Blågult tappar boll på offensiv planhalva. Dessutom ser försvaret skakigt ut och det är inte så konstigt då flera ordinarie spelare saknas. Danielson har lagt av, Helander och Nilsson Lindelöf är inte med i denna samling och dessutom har både Starfelt och Milosevic skadat sig under veckan.

Som om inte det vore nog är Emil Krafth avstängd. En tänkbar backlinje består därför av Joel Andersson, Hjalmar Ekdal, Joakim Nilsson och Ludwig Augustinsson. Det känns inte jättetryggt. På mittfältet stod Cajuste för en jättefin insats mot Norge och bör vara given från start. Längre fram i banan har Dejan Kulusevski varit den stora kreatören, men han är tyvärr avstängd. Elanga kan kliva in på hans position. Alexander Isak dras samtidigt med en känning och kan inte han spela är Quaison en given ersättare.

Serbien pressade Norge rejält hemma i Belgrad, men torskade ändå med 0-1. Efter det körde serberna över Slovenien med hela 4-1 och då visade de verkligen klassen. Gästerna vann sin VM-kvalgrupp före Portugal vilket säger en del om kvalitén som finns i truppen. Det ska dock sägas att även Serbien har ett par avbräck. Dusan Vlahovic är inte ens med i truppen och Mitrovic, som sköt nationen till Qatar, är avstängd.

Luka Jovic är då den givna anfallaren och han har inte gjort speciellt mycket nytta de senaste åren. Tyvärr för Sverige finns det enorm offensiv kraft strax bakom strikern. Mot Slovenien startade Milinkovic-Savic, Maksimovic och Ilic medan Tadic, Racic och Djuricic satt på bänken. Dessutom finns Filip Kostic med i truppen även om han har haft problem med en skadekänning.

Sverige är normalt sett starka hemma på Friends och det bygger på en stabil defensiv. Den stabiliteten finns dock inte längre, något som syntes med all önskvärd tydlighet mot Norge som kunde ha gjort fler än två mål om inte Robin Olsen varit så bra. Serbien har en bättre trupp på pappret och jag tror tyvärr inte att de förlorar denna match. När tipparna går efter vad hjärtat säger och streckar ettan stenhårt är det X2 eller spiktvåa som gäller.

Missar matchen

Emil Krafth, Sverige (avstängd)

Dejan Kulusevski, Sverige (avstängd)

Carl Starfelt, Sverige (oklart)

Alexander Milosevic, Sverige (oklart)

Aleksandar Mitrovic, Serbien (avstängd)

Osäker till spel

Alexander Isak, Sverige (oklart)

Filip Kostic, Serbien (oklart)

Favoriten! - 3. Portugal - Tjeckien

Överraskningslaget Tjeckien får svårt att hänga med

Tjeckien har fått en finfin start på Nations League-äventyret. Den oväntade segern hemma mot Schweiz följdes upp med 2-2 mot stornationen Spanien. Extra imponerande blir de bedrifterna med tanke på att tjeckerna saknar viktiga pjäser som Kalas, Celustka, Kúdela, Barák, Masopust och inte minst storstjärnan Patrik Schick. Lirare som annars definitivt hade fått speltid under denna samling.

Jan Kuchta fick chansen på topp mot Spanien och man får säga att liraren från Lokomotiv Moskva tog chansen. Han noterades för både mål och assist i sin åttonde landskamp. Adam Hlozek fick börja på bänken, men är annars en spelare som Tjeckien tror väldigt mycket på. Han är fortfarande tonåring, men har redan gjort 16 landskamper och lär få speltid även här. Det blir dock svårt för honom, Kuchta och de andra att få speciellt mycket att säga till om.

Portugal vilade Cristiano Ronaldo från start i premiären av Nations League mot Spanien. I den andra omgången mot Schweiz startade dock superstjärnan och han gjorde precis som han brukar göra. När domaren blåste av för halvtid hade Ronaldo noterats för två baljor och en framspelning. Diogo Jota och Bruno Fernandes startade på topp tillsammans med CR7 i den matchen och den trion fungerade väldigt bra tillsammans.

Konkurrensen är mördande i det portugisiska landslaget. Mot Tjeckien inledde André Silva, Bernardo Silva, Rafael Leao och Ricardo Horta, som satte dit 1-1-målet mot Spanien i den första omgången, på bänken. Det är en kvartett som tveklöst hade klivit in och varit stora stjärnor i det tjeckiska landslaget. Sett till spelarna i trupperna är det inget snack om vart poängen borde hamna, men Portugal har haft problem mot mindre nationer förr.

I VM-kvalet torskade Portugal hemma mot Serbien och var ytterst nära en förlust även när Irland kom på besök. Det gjorde att de bara slutade tvåa i sin grupp och tvingades till playoff innan VM-platsen var helt klar. Kommer värdarna upp i samma nivå som senast mot Schweiz vinner de detta, men när ettan ser ut att streckas hårt är det inte fel att få med ett rensande kryss på större system.

Skrällchansen! - 4. Schweiz - Spanien

Spanien övervärderas

När Spanien inledde Nations League hemma mot Portugal gick de mot tre poäng efter Moratas mål, men fick nöja sig med en pinne efter en sen kvittering. Mot Tjeckien var det istället spanjorerna som fick jaga. De låg under med både 0-1 och 1-2 och löste kryss först i den 90:e minuten efter att mittbacken Inigo Martínez tryckt in kvitteringen. En välförtjänt poäng, men det finns mer att hämta av detta Spanien.

Precis som under EM spelar Luis Enriques mannar stundtals riktigt bra fotboll, men de saknar den där strikern som spottar in mål. Morata, Sarabia, Torres, Olmo och De Tomás är alla duktiga anfallare, men det saknas något i offensiven. Mittfältet är däremot urstarkt och där kan Spanien välja och vraka mellan spelare som Gavi, Busquets, Pedri ocvh Koke. Får de kontroll över matchbilden blir gästerna svåra att stoppa.

Schweiz vann sin kvalgrupp mot VM före Italien vilket säger det mesta om kvalitén som finns i truppen, men de har inte alls fått till det i början av Nations League. Bortamatcherna mot Portugal och Tjeckien har gett noll poäng och 1-6 i målskillnad. Murat Yakin har helt klart en del att jobba på, men truppen är det åtminstone inget fel på. Alpnationen kan fälta en stark startelva.

Granit Xhaka är given på mittfältet och brukar alltid leverera i landslaget, även om han hade svårt att hänga med i tempot senast mot Portugal. Djibril Sow och Remo Freuler är tänkbara komplement på mitten. Längre fram i banan finns det klass i lirare som Steffen, Seferovic, Gavranovic, Embolo och unga stjärnskottet Noah Okafor. Dessutom har Xherdan Shaqiri fortfarande en hel del att ge.

Dessa två nationer möttes som bekant i slutspelet av EM förra sommaren och då gick det hela vägen till straffar trots att Spanien dominerade spelet rejält. Hösten 2020 möttes länderna i Schweiz i Nations League i en match som slutade 1-1. De rödvita kan mycket väl göra match av detta igen och när tvåan streckas stenhårt är det 1X som lockar mest. Alla tecken blir dock en bra lösning.

Missar matchen

Fabian Schär, Schweiz (avstängd)