Tuff uppgift väntar Kroatien

Varningen - 1. Kroatien - Danmark

Danmark pressar Kroatien!

Kroatien var kanske det lag som imponerade mest under gruppspelet. De rödvitrutiga stod för en stabil insats mot Nigeria (2-0), en fulländad sådan mot Argentina (3-0) och vann även mot Island (2-1) när Zlatko Dalic roterade kraftigt.

Framförallt är det mittfältet som imponerar. Det är utan tvekan ett av VM:s absolut bästa. Spelare som Luka Modric och Ivan Rakitic är mästare på att lugna ner och bestämma tempot i matcherna. Det blandas med offensiv finess och finurlighet i form av Ivan Perisic och Ante Rebic.

När det nu är vinna eller försvinna som gäller ställs kroaterna mot Åge Hareides Danmark. De rödvita mäktade bara med två mål i gruppspelet, sämst av samtliga som avancerade. Anfallsspelet har hackat och lagets stjärna Christian Eriksen har inte alls kommit loss. Bakåt finns dock en defensiv stadga där lagkaptenen Simon Kjaer varit en av mästerskapets bästa mittbackar så här långt.

Även om Kroatien sett betydligt bättre ut och går in som klara favoriter tror jag inte detta blir någon enkel resa för balkan-landet. Danmark släppte bara in ett mål under gruppspelet och det var på straff. Det kommer att krävas ett smart spelande och ständigt löpande Kroatien för att kunna luckra upp det danska försvaret. Jag är inte övertygad om att Zlatko Dalic mannar kommer hitta igenom och detta skulle mycket väl kunna sluta med ett målsnålt kryss.

70 procent på Kroatien är alldeles för mycket här. Krysset till så lite som 20 procent är ett givet tecken att plocka med. 1X bör räcka men för den som söker miljonerna kan en helgardering vara på sin plats.

Spiken - 2. Spanien - Ryssland

Slutspelat för värdnationen!

Värdnationen Ryssland öppnade detta mästerskap i stor stil. Efter två omgångar stod ryssarna på 8-1 i målskillnad. Denis Cheryshev och Artem Dzyuba, som började turneringen på bänken, var två stora utropstecken och stod för tre respektive två mål i dessa matcher. De tidigare pessimistiska fansen fick upp förväntningarna och trodde då på stordåd. Nu, efter en klar 0-3 förlust mot Uruguay, är nog supportrarna inte lika hoppfulla längre.

Lottningen talar heller inte för Ryssland. Spanien väntar i åttondelsfinal, en av de svåraste motståndarna de kunde stöta på. Även om “La Furia Roja” vann gruppen övertygade de dock inte. I den avslutande gruppspelsmatchen var det nära att bli förlust mot Marocko innan Celta Vigos Iago Aspas kunde kvittera på tilläggstid.

Kapaciteten är dock extremt hög hos spanjorerna och offensivt är de definitivt ett av världens bästa lag. Defensiven har lämnat mer att önska så här långt men mot ett lag som Ryssland lär det spela mindre roll. Det skiljer helt enkelt för mycket i kvalitet mellan dessa nationer.

Ryssland får klara sig utan Igor Smolnikov som är avstängd efter hans utvisning mot Uruguay senast. Stjärnan Alan Dzagoev, som skadade sig i premiären, är dessutom alltjämt osäker till spel. Han har tränat lätt i veckan men lär få starta på bänken.

Hemmaplan talar naturligtvis för ryssarna men jag har svårt att se att detta ska kunna sluta med något annat än spanskt avancemang. Någon överkörning kanske det inte blir, men Spanien vinner. Ettan är för mig en given spik i detta möte!

Missar matchen

Igor Smolnikov, Ryssland (avstängd)

Osäker till spel

Alan Dzagoev, Ryssland (lårskada)

Toppmötet - 4. Falkenberg - Helsingborg

Delad pott i seriefinalen?

Bortom det stora rampljuset i Ryssland ska det även spelas svensk fotboll under söndagen. Ett mycket intressant sådant väntar i Superettan på Falcon Alkoholfri Arena. Där tar serieledande Falkenberg emot tabelltvåan Helsingborg (inför omgång 15) i en ren och skär seriefinal.

Det gulvita hemmalaget som spelade i Allsvenskan 2014-2016 kan mycket väl vara på väg tillbaka till det svenska finrummet. Allt har nämligen stämt för hallänningarna under våren. 33 poäng har spelats in på 14 omgångar och Falkenberg toppar Superettan med hela fem poäng.

Formen är minst sagt utomordentlig. Åtta raka matcher utan förlust har radats upp och flertalet spelare levererar offensivt. Nyförvärven Robin Östlind och Chisom Egbuchulam har presterat enastående så här långt och stått för sex respektive fem kassar. Dessutom går Erik Pärsson mot sin bästa säsong och har hittills mäktat med sex fullträffar.

Söndagens motståndare Helsingborg har egentligen inte kommit igång men ligger trots det tvåa i Superettan. Det säger en hel del om den kvalitet som finns i den trupp Per-Ola Ljung förfogar över. Det är framförallt det yngre gardet som levererar. Islänningen Andri Rúnar Bjarnason har varit en besvikelse men den egna produkten Max Svensson och alltid sevärda Mamudo Moro har gjort det desto bättre.

Hemmaplan och form talar för Falkenberg. Däremot talar truppstyrka och tyngd för Helsingborg. Särskilt som Falkenberg får klara sig utan viktiga mittbacken Per Karlsson. Han är nämligen avstängd. Det är svårt att skilja dessa lag åt och båda lär vara relativt nöjda med en poäng. Läge att chansspika krysset?

Missar matchen

Per Karlsson, Falkenberg (avstängd)

Här nedan hittar ni tre spelförslag:

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (216kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

