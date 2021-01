"Tuff uppgift väntar Manchester United"

Veckans Europatips ser väldigt spännande ut då flera av favoriterna överstreckas otroligt mycket. Här gäller det att navigera rätt i värdedjungeln för 13 rätt kan mycket väl ge bra utdelning trots att det inte bjuds på någon jackpot. Matcherna hämtas från Storbritannien, Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland. Bland annat ska båda Manchester-lagen försöka plocka tre livsviktiga poäng i toppstriden. Köp er andel via länken här nedan så löser vi denna kupong tillsammans. Vi kör!

Helgarderingen! - 1. Fulham - Manchester United

En tuff uppgift väntar United

Manchester United hade en defensiv matchplan mot Liverpool och hade vissa problem att stå emot Klopps maskineri i den första halvleken. Backlinjen med Maguire, Lindelöf, Shaw och Wan-Bissaka var strålande och lyckades hålla emot då. I den andra akten jämnades spelet ut och United hade faktiskt ett par jättechanser att avgöra tillställningen. 0-0 innebär dock att Solskjaers gäng behåller förstaplatsen i tabellen.

Nu väntar en annan slags match för United där det gäller att försöka bryta ner Fulhams försvar. Då bör Solskjaer sätta Pogba som central mittfältare bredvid McTominay eller Fred och ha fyra offensiva spelare framför. Samtidigt är Maguire, Shaw och Fernandes alla en varning från att bli avstängda och då det efter matchen mot Fulham är tio gula kort som krävs för avstängning istället för fem är det inte otänkbart att den gode norrmannen vilar någon eller några av dessa spelare.

Värdarna föll i derbyt mot Chelsea efter att ha spelat hela den andra halvleken med en man mindre. Trots tio man gjorde de vitklädda en mycket bra insats och kunde mycket väl fått med sig 0-0. Adarabioyo, Aina och Andersen har fått mycket beröm av mig och de tre mittbackarna gjorde ännu en stormatch mot Chelsea. The Cottagers har nu sju raka matcher utan att ha släppt in mer än ett mål.

Framåt finns det vissa bekymmer då Bobby Reid samt Antonee Robinson är avstängda och Aleksandar Mitrovic är småskadad. Samtidigt kommer Ruben Loftus-Cheek, som inte fick spela mot Chelsea då han fortfarande tillhör den klubben, tillbaka in i truppen. Playoff-hjälten Joe Bryan kan kliva in på Robinsons plats medan Loftus-Cheek kan ta över för Reid. Två raka byten som inte försvagar laget nämnvärt.

Fulham har kryssat mot både Tottenham och Liverpool i närtid och var alltså ytterst nära poäng även mot Chelsea. Det är ett helt annat Fulham vi ser nu än i början av säsongen och jag tror inte hemmalaget viker ner sig här. Manchester United visar strålande form men hade problem att bryta ner Burnleys försvar i matchen innan den mot Liverpool. När tvåan ser ut att sticka iväg streckmässigt föredrar jag alla tecken.

Missar matchen

Antonee Robinson, Fulham (avstängd)

Bobby Reid, Fulham (avstängd)

Tom Cairney, Fulham (knäskada)

Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Osäker till spel

Terence Kongolo, Fulham (mjukdelsskada)

Mario Lemina, Fulham (mjukdelsskada)

Aleksandar Mitrovic, Fulham (muskelskada)

Marcos Rojo, Manchester United (vadskada)

Brandon Williams, Manchester United (mjukdelsskada)

Hemmafavoriten! - 2. Manchester City - Aston Villa

Fördel City på Etihad

Efter en ganska svag höst har Manchester City äntligen börjat hitta tillbaka till storformen. 4-0 mot Crystal Palace var den åttonde raka triumfen i alla tävlingar. Det gör att de ljusblå bara har två poäng upp till serieledarna United med en match mindre spelad. På de åtta segrarna som plockats sedan mitten av december har endast två mål släppts in. Oerhört imponerande.

John Stones och Rúben Dias har hittat ett perfekt partnerskap i mittförsvaret och mot Palace blev dessutom Stones tvåmålsskytt. Framför dessa herrar kan både Fernandinho och Rodri agera som sköld. Offensivt är Kevin de Bruyne den stora nyckeln. Har belgaren en bra match är det svårt att stoppa City. Sterling, Silva och Mahrez på kanterna är också extremt svårstoppade.

Aston Villa har haft corona i truppen och därför inte spelat en ligamatch sedan den första januari. Helgen efter spelade Villa en FA-cupfajt men tvingades då ställa upp med ett rent juniorlag mot Liverpool. Nu ska alla spelare ha testat negativt igen och kunde därför börja träna på söndagen. Frågan är hur mycket ringrost som finns hos de största stjärnorna efter att inte ha spelat match på tre veckor.

Aston Villa har gjort det väldigt bra under hösten och skulle de vinna sina tre hängmatcher är Villa faktiskt bara två pinnar bakom serieledarna Manchester United. Martínez har varit fantastisk i mål och framåt har Jack Grealish stundtals varit en av seriens allra bästa spelare. Den ofrivilliga pausen har också gjort att Ross Barkley fått tid att kurera sin skada och mittfältaren kan möjligen delta här.

Bortalaget från Birmingham har visat under säsongen att de inte ska räknas bort mot något lag, men nu ställs The Villains inför en väldigt tuff uppgift. City har inte förlorat en hemmamatch sedan september och ser ruggigt stabila ut för tillfället. Då Aston Villa inte har spelat match på 19 dagar och heller inte fått träna ihop med laget under större delen av den perioden är det svårt att veta vart gästerna står. Ettan är såklart väldigt trolig men då den ser ut att streckas högt är jag inte främmande till att plocka med krysset på andelssystemet.

Missar matchen

Mahmoud Hassan, Aston Villa (knäseneskada)

Wesley, Aston Villa (knäskada)

Osäker till spel

Aymeric Laporte, Manchester City (knäseneskada)

Eric García, Manchester City (corona)

Sergio Agüero, Manchester City (corona)

Nathan Aké, Manchester City (oklart)

Ross Barkley, Aston Villa (knäseneskada)

Supercupen! - 3. Juventus - Napoli

Juventus behöver fokusera på ligan

Juventus förlorade stormötet med Inter i söndags och då Milan vann sin måndagsmatch mot Cagliari skiljer det nu tio poäng upp till de rödsvarta serieledarna i Serie A. Juventus har alltid krav på sig att vinna ligan och ska de lyckas med den bedriften måste allt fokus ligga på seriespelet. Denna Supercup-match kommer därför ganska olägligt och vi får säkerligen se ett roterande Juve.

Mot Inter fick svensken Dejan Kulusevski hoppa in och även om han inte fick så mycket uträttat ska den vänsterfotade supertalangen ses med bra chans att få starta nu. Även spelare som Demiral, Arthur och Buffon är möjliga startspelare. Den trion startade i cupfajten mot Genoa och då såg de svartvita inte alls bra ut. Det krävdes förlängning för att avancera i Coppa Italia.

Napoli har tagit sig förbi Juventus i tabellen efter två raka segrar. Senast krossade de ljusblå Fiorentina med 6-0. Insigne, Petagna, Zielinski och Lozano hade lekstuga längst fram då. Dries Mertens är dessutom tillbaka från sin skada och fick göra ett inhopp under sista kvarten efter att Petagna oturligt skadat sig. De senaste rapporterna från Neapel gör dock gällande att Petagnas skada inte ska vara så allvarlig och att han troligen är fit nog för att spela här.

Napoli vill alltid prestera mot de rika klubbarna från norr och framförallt mot Juventus. Det gör att jag tror att Gennaro Gattuso kommer mönstra en något mer ordinarie elva än Pirlo. Under 2020 möttes dessa två lag två gånger, en gång i ligan (2-1 till Napoli) och i finalen av Coppa Italia. Då slutade det 0-0 och matchen gick till straffar där Napoli var det starkaste laget.

Napoli kommer därmed in i den här matchen med en väldigt god känsla. Det ska sägas att fajten spelas på Mapei Stadium i Reggio Emilia, Sassuolos hemmaplan, så det råder ingen hemmaplansfördel för något av lagen. Med det i åtanke tycker jag att tvåan blir undervärderad av både spelbolag och svenska folket. Hamnar tvåan under 30 procent är det en ytterst spännande chansspik.

Missar matchen

Gianluca Frabotta, Juventus (vristskada)

Paulo Dybala, Juventus (knäskada)

Matthijs de Ligt, Juventus (corona)

Alex Sandro, Juventus (corona)

Juan Cuadrado, Juventus (corona)

Fabián Ruiz, Napoli (corona)

Victor Osimhen, Napoli (corona)

Osäker till spel

Andrea Petagna, Napoli (vristskada)