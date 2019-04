Tufft spelschema - Manchester United måste rotera

Derbyt! - 1. Arsenal - Crystal Palace



Europatrött Arsenal får hårt motstånd

Vi inleder i London där det ska spelas ett derby på Emirates. Just hemma i Islington har Arsenal varit extremt svåra att rå på hela säsongen lång. 14-2-1 är hemmafacit i Premier League där enda förlusten kom i den första omgången mot Manchester City. The Gunners har härligt självförtroende här men under söndagen kan de mycket väl stöta på patrull.

Under torsdagen lyckades de rödvita avancera till semifinal i Europa League efter att ha tvålat till Napoli med sammanlagt 3-0 i dubbelmötet. Det mest imponerande med den bedriften var nog att Arsenal höll nollan i 180 minuter mot det italienska storlaget. Unai Emerys lag, som ofta får kritik för sitt slappa försvarsspel, har faktiskt hållit tätt i sex av sina sju senaste tävlingsmatcher. Det imponerar oerhört!

Här saknas dock avstängda mittbackschefen Sokratis och när han inte spelade mot Watford i senaste ligamatchen bjöd The Gunners på en hel del ytor trots spel med en man mer. Något som Crystal Palace kan utnyttja månne? Även Aaron Ramsey saknas efter den skada han ådrog sig under torsdagen. Frågetecken sätts också kring Torreiras medverkan då uruguayanen haft problem med sina ljumskar.

Crystal Palace får klara sig utan backarna Sakho och Tomkins men framåt finns det väldigt många alternativ. Benteke, Zaha, Townsend och Batshuayi är inga dussinnamn direkt. Den kvartetten bör kunna skapa chanser mot ett Arsenal som mycket väl kan ge spelare som Mavropanos och Mustafi chansen från start.

The Eagles har faktiskt tagit fler poäng på bortaplan än på Selhurst Park denna säsong. Där kommer Hodgsons mannars kontringsspel helt till sin rätt. Palace har faktiskt vunnit tre av sina fyra senaste bortafajter och kommer in med gott mod till denna tillställning. Det ska dock sägas att de aldrig vunnit mot Arsenal på Emirates.

Värdarna lär vara ganska slitna efter Europaspelet och Emery måste rotera här. Arsenals reserver är på intet sätt överlägsna Palace stjärnor. Visst är det svårt att se hur gästerna ska kunna avgå med segern här men ett kryss skulle de mycket väl ta med sig hem till södra London. 1X blir således rekommendationen.

Missar matchen

Sokratis, Arsenal (avstängd)

Danny Welbeck, Arsenal (vristskada)

Rob Holding, Arsenal (knäskada)

Héctor Bellerín, Arsenal (knäskada)

Aaron Ramsey, Arsenal (knäseneskada)

James Tomkins, Crystal Palace (ljumskskada)

Mamadou Sakho, Crystal Palace (knäskada)

Osäker till spel

Denis Suárez, Arsenal (ljumskskada)

Jeffrey Schlupp, Crystal Palace (oklart)

Höjdaren! - 3. Everton - Manchester United

Svårtippat på Goodison

Everton är ett lag som verkligen blandar och ger. I sina bästa stunder är Marco Silvas manskap oerhört bra och kan störa vilket lag som helst i denna serie. Lika ofta faller de dock igenom, som förra helgen då det blev stryk mot usla Fulham med 0-2. Med ett fåtal omgångar kvar att spela finns ändå fortsatt chansen på sjundeplatsen så visst ska The Toffees vara motiverade här.

Det har kommit mycket celebert besök till Goodison Park på sistone. De två senaste hemmamatcherna har spelats mot Chelsea och Arsenal. Båda gångerna har de blåklädda hållit nollan och avgått med segern. Nu väntar ännu ett storlag och då brukar hemmapubliken tända till.

André Gomes är avstängd och missar denna match. På det inre mittfältet finns dock Gana Gueye och då behövs det knappt någon mer där. Senegalesen löper oerhört mycket, främst i defensiven. Ynglingen Tom Davies förväntas få förtroendet i Gomes frånvaro. Längst bak är Yerry Mina alltjämt skadad men där kan Silva välja mella Zouma, Keane och Jagielka. Tre mittbackar av hög klass.

Manchester United har matchats hårt en period men åkt ur alla cuper de spelat i. Nu är det bara ligan kvar att fokusera på för Ole Gunnar och hans morska manskap. Frågan är om det blir något Champions League kommande säsong. För tillfället ligger United sexa i Premier League och redan på onsdag väntar ett derby mot Manchester City medan Chelsea står för motståndet om en vecka.

Väldigt tufft matchande för United som knappast kan spela samma startelva i alla tre matcher. Derbyt mot City står säkerligen högst på programmet, även om det säkert tar emot i varje United-hjärta att försöka hjälpa Liverpool till titeln. Därför kan vi få se en något luftad trupp här.

I förlustmatchen mot Barcelona på Camp Nou hoppade Alexis Sánchez in och var väldigt nära att näta. Chilenaren närmar sig en comeback i startelvan. Kanske kommer den redan här. Med Lukaku, Rashford, Martial och Lingard också friska finns det gott om alternativ längst fram. Det är bakåt det ser desto sämre ut.

Luke Shaw saknades mot Barcelona och då blev draget att plocka ut kapten Young på vänsterbacken och sätta ut Nilsson Lindelöf till höger medan Jones och Smalling bildade mittbackspar. Det gick inget vidare. Framförallt Young var en ren katastrof på vänsterkanten. Där har Solskjaer ett problem att lösa. Här i Liverpool ska Everton ses med hygglig chans att skrälla. 1X är en vettig start.

Missar matchen

André Gomes, Everton (avstängd)

Yerry Mina, Everton (knäseneskada)

Luke Shaw, Manchester United (avstängd)

Ander Herrera, Manchester United (lårskada)

Osäker till spel

Morgan Schneiderlin, Everton (vristskada)

Eric Bailly, Manchester United (huvudskada)

Antonio Valencia, Manchester United (vadskada)

Spiken! - 10. Real Madrid - Athletic Bilbao

Marängerna jagar andraplatsen

Detta har verkligen inte varit någon minnesvärd säsong för Real Madrid. Utslagna ur Champions League av en massa ungtuppar från Amsterdam, utslagna ur Copa del Rey mot ärkerivalerna Barcelona och 13 poäng bakom de blåröda i La Liga. Nu gäller det att rädda det som räddas kan och först gäller det att försöka snuva Atlético på andraplatsen.

Den usla säsongen ledde inte helt oväntat till en del förändringar på tränarposten. Numer leds laget av legendaren Zinedine Zidane som ju lämnade klubben för mindre än ett år sedan. Snurrigt så det förslår. Under fransmannens ledning har det i alla fall sett något bättre ut för de vitklädda rent spelmässigt.

Förra veckans derby mot lilla Leganés var dock inget att hänga i granen. Visst dominerade Real, men så värst många klara målchanser skapade de inte. 1-1 blev slutresultatet till slut där en pånyttfödd Benzema, sju mål på sina sex senaste ligamatcher, stod för Los Blancos mål. Stjärnor som Isco och Bale får ut märkligt lite av sitt spel och den sistnämnda walesaren har stundtals varit petad av Zidane. Där finns det mer att hämta.

Athletic Bilbao visar oerhört stark form och har faktiskt tagit tolv poäng på de fem senaste omgångarna. Det ska dock sägas att de haft ganska lätt spelschema på sistone och förlusten kom just i Madrid mot Getafe. En som verkligen steppat upp på sistone är Inaki Williams som gjort fem mål på de fem omgångarna.

Även Bilbao har bytt tränare under säsongen då Berizzo inte hade fått någon ordning alls på laget. Under Gaizka Garitanos ledning har de rödvita lyft hela vägen till en Europaplats. Ska den hållas behöver dock bortaspelet slipas. Tre bortavinster på 15 försök är för dåligt för ett topplag. Deras facit på Bernabeu är heller inget vidare för att uttrycka sig försiktigt. De har en poäng på sina 14 senaste matcher här. Det finns mycket värde att tälja på denna kupongen men gör det på annat håll. Här slösas inga garderingar. Spika ettan!

Missar matchen

Sergio Ramos, Real Madrid (vadskada)

Vinícius Júnior, Real Madrid (skenbensskada)

Álvaro Odriozola, Real Madrid (nyckelbensskada)

Osäker till spel

Mariano Díaz, Real Madrid (ljumskskada)

Thibaut Courtois. Real Madrid (lårskada)

Toni Kroos, Real Madrid (magproblem)

Yuri Berchiche, Athletic Bilbao (axelskada)

Ibai Gómez, Athletic Bilbao (vristskada)