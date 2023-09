"Tung bortaförlust för AIK"

Bara en match från Premier League tar plats på söndagens Europatips. Med 5 miljoner i jackpot och mängder av underhållning från Allsvenskan, Serie A och La Liga ska vi dock inte klaga. Superettan, Ligue 1 och ett fint drag från Bundesliga finns också med på ett hörn. Jag har god feeling för kupongen och via länken nedan är ni med i jakten på 13 rätt!

Ställningskriget! - 1. Nottingham - Brentford

Svårsiat på City Ground (till Europatipset)

Veckans omgång av Ligacupen innehöll flertalet intressanta drabbningar. Jag följde mötet mellan Brentford och Arsenal under lupp där Thomas Frank valde att ställa en förvånansvärt stark startelva på benen. En förklaring till detta kan vara att dansken har en diger skadelista att förhålla sig till. En annan faktor är att Ligacupen är den kanske mest reella titelchansen för ett lag av Brentfords kaliber.

Hur som haver stod The Bees för en ansenlig insats mot ett roterat Arsenal, men det räckte ändå inte hela vägen fram. Trots att Wissa och Mbeumo höll The Gunners backlinje sysselsatt över 90 minuter ville bollen helt enkelt inte in. Wissa hade bland annat ett skott i stolpen, men närmare än så kom aldrig kongolesen och dennes vapendragare.

Att åka ut efter en stark prestation är inget att skämmas över, men till skillnad från under inledningen har krutet blivit blött hos både Wissa och Mbeumo. Avsaknaden av Toney gör sig numera påmind och förutom anfallaren fattas även tunga pjäser som Schade, Henry och Mee inför trippen till City Ground. Då är jag inte helt övertygad om att Brentford löser uppgiften.

I fjol grejade Nottingham kontraktet tack vare sitt starka spel framför den egna publiken och det är ingen hemlighet att samma formel ska bära framgång även den här säsongen. Till skillnad från Brentford har Forest kunnat vila ut efter förra helgens 0-2-förlust mot Manchester City. När Haaland skallade in 2-0-målet efter en kvart såg jag Nottingham gå en storförlust till mötes, men efter Rodris utvisning åt sig Coopers gäng in i matchen.

Orättvist hade det inte varit om Forest åtminstone fått in en reducering och av förklarliga skäl var Cooper nöjd med sina adepter efter dusten. Med det bästa truppläget på länge bör värdarna kunna göra match av detta också. I en kamp mellan två aktörer som inte trivs med att föra en matchbild ser jag en tight historia framför mig. När smygvärde tornar upp till höger agerar X2 utgång. Jag vill dock inte räkna bort ettan på större system. Helst alla tecken.

Notabla avbräck

Danilo, Nottingham (knäseneskada)

Josh Dasilva, Brentford (knäseneskada)

Ivan Toney, Brentford (avstängd)

Ben Mee, Brentford (muskelskada)

Rico Henry, Brentford (knäskada)

Kevin Schade, Brentford (muskelskada)

Osäker till spel

Nuno Tavares, Nottingham (ljumskskada)

Mikkel Damsgaard, Brentford (muskelskada)

Spiken! - 2. Häcken - AIK

Häcken är numret större på Hisingen (till Europatipset)

Allsvenskan får sägas ha gått in på sluttampen och mycket ställs på sin spets denna söndag. Häcken tar emot AIK på Bravida Arena där Getingarna ges något av sista chansen att haka på i guldstriden. Förlusten mot Kalmar såg Malmö FF och Elfsborg göra ett litet ryck från de hemmahörande. Inför söndagen har Häcken fyra poäng upp till boråsarna medan det skiljer ytterligare en pinne upp till MFF.

Även om Högmo och company har en av Europa League-gruppspelets viktigaste matcher, hemma mot Qarabag, att ta hänsyn till kommande torsdag tror jag inte att den ska påverka söndagens uppgift alltför mycket. 0-1 mot Kalmar var inte rättvist sett till matchbilden, men i onsdags gavs värdarna en skön genomkörare när Jonsered besegrades i kvalet mot Svenska Cupen.

4-1-segern byggde lite självförtroende inför vad som komma skall mot AIK. Chilufya prickade in sitt första mål för Häcken i cupmatchen och tillsammans med Layouni, Rygaard och Hrstic är det en spelare som ska kunna riva upp stora sår i en backlinje som inte trivs när de får jobba felvända. Jag blir inte förvånad om AIK lägger sig lågt på Bravida Arenas konstgräs, men är det något lag som kan luckra upp låga försvarsblock är det Häcken.

55 gjorda mål på 24 omgångar är klart bäst i klassen och här får AIK verkligen något att bita i. Gnaget kommer närmast från en förlösande derbyseger mot Djurgården där gästerna stod för sin kanske bästa insats sedan Henning Berg tog över skutan. Det lyckade nyförvärvet, Pittas, sänkte Blåränderna med en doppietta och ska stockholmarna ha något att hämta på Hisingen behöver Pittas och Salétros prestera på topp.

Jag tror ändå inte att det räcker hela vägen till poängplock. Även om mycket kan hända i Allsvenskan håller jag Häcken betydligt högre än AIK och träffar göteborgarna rätt i sin prestation är detta tveklöst deras match att förlora. Till över 60 procent är ettan övervärderad, men jag tycker att det finns bättre skrällägen på annat håll. Häcken lämnas på egna ben.

Notabla avbräck

Blair Turgott, Häcken (knäskada)

John Guidetti, AIK (muskelskada)

Höjdaren! - 3. Hammarby - IFK Göteborg

Sevärd akt i huvudstaden (till Europatipset)

Innan sommaruppehållet såg IFK Göteborg inte ut som ett lag som skulle rada upp drygt två månader utan förlust i Allsvenskan. Efter 0-3 i nacken borta mot Norrköping i början av augusti har dock Blåvitt inte gått på pumpen en enda gång. Jens Askou har varit trogen sin filosofi och lyckats få samtliga i spelartruppen att underkasta sig densamma. Det har onekligen burit frukt.

Från att ha sett ut som en nedflyttningskandidat har Änglarna lyft sig och besegrat både Djurgården och Häcken på Gamla Ullevi samt haft bud på mer än 2-2 borta mot Malmö FF. Pontus Dahlberg har två raka hållna nollor på kontot och framför sig har förstaslipsen fått se Gustav Svensson gå från en brunkare på mitten till en av Allsvenskans bästa mittbackar. Det går heller inte att förbise effekten på nyförvärven av Santos och Mucolli.

Duon har bra fart under galoscherna och den sistnämnda kan trolla fram en målchans ur precis ingenting. Lyckas Hammarby inte hålla duon i schack kan det gå undan på Tele2 Arena. Nämnas bör att Marcus Berg valt att lägga skorna på hyllan på grund av sina konstanta skadebekymmer, men även om Blåvitt tappar en fanbärare tror jag att gästerna kan prestera bra även utan honom.

Hammarby kommer med det sagt att bli en tuff nöt att knäcka. Martí Cifuentes mannar körde på en vägbula när de fick 1-3 i baken i den senaste hemmamatchen mot Malmö FF, men innan dess hade Bajen inte förlorat en tävlingsmatch sedan trippen till Enschede i juli. Spanjorens taktiska skicklighet har givit stockholmarna nytt liv under Allsvenskans andra halva och att knipa fjärdeplatsen framför Djurgården är en rejäl morot under återstoden av säsongen.

Bortsett ett frågetecken på Sadiku är Cifuentes truppläge så gott som optimalt och jag förväntar mig att de grönvita tar tag i taktpinnen framför den egna publiken. Lyckas de belägra Blåvitts planhalva och strypa ytorna för defensiva omställningar kan detta mycket väl sluta med tre nya poäng. Jag har dock svårt att blunda för gästernas formtopp. I en böljande uppgift likt denna lockar det att göra plats för den lågt streckade tvåan. Ettan först, tvåan sedan.

Notabla avbräck

Dennis Collander, Hammarby (knäskada)

Sebastian Ohlsson, IFK Göteborg (vadskada)

Osäker till spel

Loret Sadiku, Hammarby (lårskada)

TILL EUROPATIPSET