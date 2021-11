"Tung derbyförlust för Zlatan - tappar i toppen"

Det blev äntligen full pott i onsdags på vårt Spela Tillsammans-system. 13 rätt trillade in och även om det var surt med Eibars mål i sista sekunden som halverade utdelningen blev det en liten slant tillbaka till alla som hade köpt andel. Under söndagen ser Europatipset återigen fantastiskt ut med matcher från de stora ligorna i Europa samt Allsvenskan. 6 miljoner kronor i jackpot gör inte saken sämre direkt. Jag går för andra raka fullpottaren och vill du säkra dina andelar gör du det via länken här nedan.

Klassikermötet! - 6. IFK Göteborg - Malmö FF Formstarkt Blåvitt luggar Malmö på poäng Det var inte speciellt längesedan det var full kris i Blåvitt-lägret, men efter fyra raka segrar har de helt plötsligt klättrat upp på den övre halvan av tabellen. Vinsterna har dessutom kommit på olika sätt. Mot Örebro spelade Kamraterna ut sitt motstånd, mot Djurgården var de sylvassa på kontringar och senast mot Degerfors kämpade IFK ner sina kombattanter. Blåvitt var då under hård press i den andra halvleken men spelare som Erlingmark, Svensson och Bjärsmyr var strålande i försvarsarbetet. Målet gjordes då av Oscar Vilhelmsson som precis innan hade missat ett jätteläge efter en hörna. Det var tonåringens första allsvenska mål, men garanterat inte hans sista. Sedan den unge strikern kommit in i laget har Blåvitt fått ett helt annat djupledsspel och det har varit oerhört viktigt. Vilhelmsson fungerar dessutom perfekt tillsammans med kloka Marcus Berg. Den duon kommer åsamka Malmös försvar en del problem. De mesta mästarna från Skåne leder tabellen med fyra omgångar kvar och har på pappret ett relativt enkelt spelschema. Seger här och det ser väldigt bra ut i kampen om guld. MFF kommer närmast från en fin prestation hemma mot Chelsea där de bara torskade med 0-1. Det var tydligt att de engelska storstjärnorna var frustrerade av Malmö intensiva försvarsspel då och där har de himmelsblå något att bygga vidare på. Jon Dahl Tomasson får dock klara sig utan försvarschefen Anel Ahmedhodzic som är avstängd. Ett tungt avbräck, men väljer MFF att spela en fyrbackslinje kan de ställa upp med Olsson, Brorsson, Nielsen och Larsson. Ingen dålig uppställning det heller. På mittfältet riskerar den stora härföraren Anders Christiansen att inte komma till spel då han dras med en skada och på topp får MFF klara sig utan Antonio Colak som blev för glad när han satte dit 3-2 mot Sirius i den förra omgången. Det kommer smälla på mitten i denna match. Lewicki är tillbaka efter sin skada och spelare som Innocent och Pena är heller inga lirare som lägger några fingrar emellan. Rivaliteten mellan dessa klubbar är stor och den kommer eggas på ytterligare av en månghövdad publik. Matchen är nämligen slutsåld. Blåvitt har verkligen höjt sig sedan flytten tillbaka till Gamla Ullevi och fansen har lyft laget ett par nivåer. Änglarna besegrade MFF när de möttes i Malmö i våras och kan mycket väl göra om den bedriften. Tvåan överstreckas och skippas därför helt. 1X! Missar matchen Kolbeinn Sigthórsson, IFK Göteborg (fotskada)

Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (hälseneskada)

Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg (knäskada)

Anel Ahmedhodzic, Malmö FF (avstängd)

Antonio Colak, Malmö FF (avstängd)

Ola Toivonen, Malmö FF (knäskada)

Jonas Knudsen, Malmö FF (knäskada) Osäker till spel Anders Christiansen, Malmö FF (lårskada)

Felix Beijmo, Malmö FF (nyckelbensskada)

Milano-derbyt! - 8. Milan - Inter Inter knappar in på täten Det är inget snack om att detta derby är av allra högsta vikt för Milan. I den viktiga Champions League-matchen mot Porto i veckan valde Pioli att bänka Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer och Franck Kessié. Tre spelare som är helt givna i en förstaelva och som kommer starta denna söndag. Det kommer däremot inte Theo Hernández göra då han är avstängd, men den troliga ersättaren Pierre Kalulu stod för ett fint inhopp mot Porto. I Mästarturneringen må det gå tungt, men i Serie A har Milan varit en maskin. Bortasegern mot Roma innebär att Rossoneri står på tio segrar och en oavgjord efter elva omgångar. Ett ofattbart facit. Mot huvudstadslaget var det Zlatan som låg bakom det mesta. Han satte själv dit 1-0 och 2-0 kom på en straff som svensken fixade, även om den var ytterst tveksamt dömd. Han kommer som vanligt vara i händelsernas centrum under söndagen. Inter kommer med en helt skadefri trupp till detta derby och då har de blåsvarta en ruggigt bra samling spelare. Även Inter spelade Champions League i veckan och för deras del var det en match mot överraskningen Sheriff Tiraspol som gällde. De blåsvarta vann den med 3-1 och glädjande nog satte Alexis Sánchez dit en boll. Hans första fullträff för säsongen. Trots det lär chilenaren få nöta bänk från start. Simone Inzaghi lär istället starta med Edin Dzeko och Lautaro Martínez på topp och det är två spelare som har kompletterat varandra väl. Dzeko har till exempel redan gjort lika många mål som han gjorde på hela förra säsongen i Roma. Mittfältet med Barella, Brozovic och Calhanoglu är urstarkt och den sistnämnda turken vill säkerligen göra en bra insats mot sin gamla arbetsgivare. Även Vidal ser bättre och bättre ut. Milan har en del skador som stör och har redan från början en något tunnare trupp än Inter. Visst kan de ställa en slagkraftig elva på benen med Zlatan, Leao och Saelemaekers på de offensiva positionerna, men jag tror ändå att de regerande mästarna tar tag i denna match från start. Inter har vunnit sex av de sju senaste derbyna mellan lagen och det ska noteras att då lagen delar arena föreligger ingen hemmaplansfördel. Till sist landar jag i en tvåa som spikas. Missar matchen Theo Hernández, Milan (avstängd)

Alessandro Plizzari, Milan (knäskada)

Mike Maignan, Milan (handledsskada)

Christian Eriksen, Inter (hjärtproblem) Osäker till spel Ante Rebic, Milan (vristskada)

Samu Castillejo, Milan (knäseneskada)

Junior Messias, Milan (muskelskada)

Sevilla-derbyt! - 12. Real Betis - Sevilla Sevilla övervärderas En av de absolut hetaste matcherna i Spanien är derbyt mellan Real Betis och Sevilla. Det är en match som båda supporterskarorna omgående ringar in i kalendern när spelschemat släpps så vi kan räkna med mycket känslor under söndagen. Real Betis har en sämre vecka bakom sig där de först fick stryk med 0-3 av Atlético Madrid för att sedan åka på 0-4 borta mot Bayer Leverkusen. Pellegrini har fått en del att tänka på. Innan de smällarna hade de grönvita dock tre raka segrar i La Liga och skadeläget ser bättre ut än på länge. Då har de grönvita en bred och fin trupp med flera alternativ på alla positioner. Det märktes också på den elva som Pellegrini skickade ut mot Bayer Leverkusen då han hade roterat på tio positioner. Nu lär spelare som Canales, Juanmi och Willian José kliva in från start igen och då är Betis slagkraftiga. Sevilla åkte även de på stryk i sin Europamatch tidigare i veckan. Lille lyckades vända och vinna den matchen och det var en missräkning för de vitröda. I ligaspelet har gästerna fyra raka utan förlust, men det har inte varit några övertygande insatser från Sevillas sida. Oavgjort mot Mallorca, uddamålsseger mot Celta Vigo och 5-3 mot Levante är inga resultat som skrämmer slag på stadsrivalerna direkt. Vårt svenska bidrag till Sevilla-truppen, Ludwig Augustinsson, lär få nöta bänk igen till förmån för Acuna. Bredvid argentinaren tar Carlos och Koundé plats som vanligt medan Montiel troligen lägger beslag på högerbacksplatsen då Navas är skadad. Längst fram har Rafa Mir fått en del förtroende av Lopetegui och OS-spanjoren är en vass boxspelare. Ocampos, Lamela, Suso och En-Nesyri är andra offensiva alternativ. Det är inget snack om att Sevilla är storebror i staden och de har också vunnit fyra av de fem senaste mötena mellan lagen. Samtidigt har Real Betis bara en förlust på de fyra senaste hemmamatcherna mot värsta rivalen och de kommer få hjälp av ett gungande Benito Villamarín. Värdarna har bara torskat en hemmamatch hittills (0-1 mot Real Madrid) under hösten och löser de poäng igen är mycket vunnet. Den överstreckade tvåan skippas helt. 1X spelas. Missar matchen Víctor Camarasa, Real Betis (muskelskada)

Youssouf Sabaly, Real Betis (muskelskada)

Jesús Navas, Sevilla (muskelskada)