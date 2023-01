Tung förlust för Bellinghams manskap

Söndagens Europatips håller hög klass med flera fina bataljer från fyra av Europas fem största ligor. Det är bara Premier League som lyser med sin frånvaro. Lag som Napoli, Real Madrid och PSG finns alla med på kupongen och vägen mot 13 rätt känns riktigt lurig. En analys är dock gjord och för att jobba in full pott tillsammans med mig är det länken här nedan som gäller. Vi kör igång!

Höjdaren! - 1. Napoli - Roma

Fördel hemmalaget i Neapel

Då Inter och Milan har hackat mot slutet och Juventus åkt på en herrans massa minuspoäng är avståndet från Napoli ner till tabelltvåan hela tolv poäng inför helgens omgång. Doften av guld blir allt starkare. Insatsen senast mot Salernitana var kanske inte den allra mest flödande, men Napoli fick in två bollar och höll i vanlig ordning tätt bakåt. Det starka försvaret är nyckeln till framgångarna så långt.

Min-Jae Kim är ett fynd och kompletteras på ett utmärkt sätt av Rrahmani. Rui och Di Lorenzo är samtidigt ligans kanske allra bästa ytterbackspar. På mittfältet har Anguissa varit mäktig, medan Osimhen gjort mål på allt på topp. Nigerianen hängde ännu en balja i segern mot Salernitana och har en osviklig näsa för mål. Hans radarpartner Kvaratskhelia var sjuk senast, mem bör finnas med här.

I vanlig José Mourinho-anda har Roma varit oerhört täta bakåt under säsongen. Deras xGA är faktiskt den lägsta som något lag i Europas topp 5-ligor kan visa upp även om de i praktiken har släppt in fler bollar än vad Napoli har gjort. Mancini, Smalling och Ibanez har dock sett till att Vargarna har hållit nollan i tre raka tävlingsmatcher och det kommer krävas något speciellt att bryta ner romarna nu också.

Framåt har Paulo Dybala helt och hållet tagit över som fansens kelgris från Zaniolo som lär vara på väg bort. Dybala stod för dubbla assist när Spezia besegrades med 2-0 och ligger bakom allt i offensiv väg. Pellegrini, Abraham och nye Solbakken, som Roma-fansen stiftade bekantskap med i förra årets Europaspel, är andra offensiva pjäser det gäller att se upp med. Jag tycker dock att innermittfältet med Matic och Cristante ser lite väl stabbigt ut.

Napoli har tagit 25 av 27 möjliga poäng på hemmaplan denna ligasäsong och senaste omgången på denna arena krossades Juventus med hela 5-1. De ljusblåa lär också ta tag i taktpinnen under söndagen, men skulle Kvaratskhelia saknas är jag inte helt övertygad om att de lyckas bryta ner Mourinhos köttmur. Ettan, som ser ut att streckas något högt, bör därför omgående garderas med ett kryss.

Missar matchen

Georginio Wijnaldum, Roma (benbrott)

Osäker till spel

Juan Jesus, Napoli (muskelskada)

Khvicha Kvaratskhelia, Napoli (sjuk)

Toppmötet! - 4. Real Madrid - Real Sociedad

Trötta ben hos hemmalaget

Det finns en helt otrolig vinnarkultur i Real Madrid. Det såg vi i fjol när de vann Champions League utan att egentligen spela speciellt bra under hela slutspelet och denna säsong har det varit samma visa. Ancelotti har märkligt svårt att få ut det allra mesta från sitt vitklädda gäng, men på något sätt staplar de ändå segrar på hög. I torsdags avancerade Marängerna till semifinal i Copa del Rey.

Stadsrivalen Atlético Madrid slogs då tillbaka med 3-1 efter förlängning. Kvitteringen till 1-1 kom i slutskedet av matchen och på övertid var det inget snack om vilka som var starkast. Spiken i kistan sattes dit av Vinícius Júnior och det var säkerligen skönt för brassen efter skandalen innan när en docka föreställande honom hängdes från en bro. Samtidigt ska det sägas att Real Madrid avgjorde mot Atlético efter att motståndarna dragit på sig ett rött kort. Så länge det var spel elva mot elva var det en helt jämn match.

Real Sociedad åkte däremot ur Copa del Rey efter 0-1 borta mot Barcelona. Den lille trollkarlen David Silva saknades då på grund av en muskelskada och den känningen ser ut att hålla honom borta från denna match också. Ett tungt avbräck för baskerna. Samtidigt finns det gott om alternativ i offensiven och här lär Kubo starta strax bakom Sörloth och Oyarzabal.

Det är en högkalibrig uppställning och med Illarramendi strax bakom får de stöd från mittfältet. Real Sociedad är ett av seriens bästa bortalag denna säsong med sju segrar på nio försök och trivs ganska bra när de inte har några krav på sig att stå för bollinnehavet. Här kommer de blåvita garanterat lägga sig lågt med hela laget och försöka straffa storklubben från huvudstaden i snabba omställningar.

Real Sociedads cupmatch spelades i onsdags och de får således en dags mer vila. Dessutom ska vi ha med oss att Real Madrid spelade 30 tuffa minuter mer än vad besökarna gjorde. Det är något som mycket väl kan påverka utgången denna söndag. Visst är Los Blancos svårstoppade på hemmaplan, men här överstreckas ettan lite väl mycket för min smak. Då väljer jag att omgående gardera ettan, helst med alla tecken.

Missar matchen

Eden Hazard, Real Madrid (vristskada)

Dani Carvajal, Real Madrid (muskelskada)

Lucas Vázquez, Real Madrid (vristskada)

David Alaba, Real Madrid (benskada)

Aurélien Tchouaméni, Real Madrid (benskada)

David Silva, Real Sociedad (muskelskada)

Jon Pacheco, Real Sociedad (oklart)

Mohamed Ali Cho, Real Sociedad (oklart)

Andoni Gorosabel, Real Sociedad (vristskada)

Mikel Merino, Real Sociedad (muskelskada)

Ander Guevara, Real Sociedad (lårskada)

Osäker till spel

Alex Sola, Real Sociedad (muskelskada)

Martín Merquelanz, Real Sociedad (knäskada)

Spiken! - 12. Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

Leverkusen bygger på sin segersvit

Bayer Leverkusens säsong såg länge ut att bli ett stort misslyckande, men Kusarna har visat gott gry på båda sidor VM-uppehållet. Strax innan mästerskapet i Qatar vann Bayer tre raka ligamatcher och när Bundesliga har dragit igång igen har Borussia Mönchengladbach och Bochum slagits tillbaka. Fem raka triumfer som gör att Europaplatserna helt plötsligt finns inom räckhåll, men då det är sju poäng upp till sexan Freiburg gäller det att inte slå av på takten.

Jag brukar alltid tjatat om bredden i offensiven när det kommer till Leverkusen och det är verkligen ett starkt vapen. Mot Bochum startade Hlozek, som blev målskytt, på topp med Hudson–Odoi, Wirtz och Diaby strax bakom. Amiri och Andrich la beslag på de centrala platserna på mittfältet och det är en spelskicklig duo. Då finns ändå Adli, Azmoun, Demirbay och Bellarabi redo att komma in från bänken.

Borussia Dortmund har precis som Leverkusen vunnit båda sina matcher efter uppehållet, men i motsats till Bayer har de gulsvarta inte alls imponerat. Först vann de över svaga Augsburg med 4-3 på hemmaplan för att sedan slå tillbaka Mainz med 2-1 på resande tass efter ett avgörande på övertid. Två lag ett Dortmund egentligen borde kunna springa åttor runt och nu blir det betydligt tuffare.

Viktigt för Borussia att Jude Bellingham är tillbaka efter sin avstängning. Han kommer givetvis kliva in på mitten. Marco Reus är däremot fortsatt ett osäkert kort då han har varit sjuk i veckan. Istället är det Moukoko som tar plats på topp med Adeyemi och Malen som uppbackning. Haller närmar sig också sin första start. Mot Mainz kunde anfallaren, som brottats med cancer under hösten, hoppa in och noterades för en assist till avgörandet.

Borussia Dortmund har ett namnstarkt manskap på pappret, men de har haft stora problem bortanför sina egna fans. Fem förluster på nio bortamatcher är en direkt svag siffra. Dessutom har de torskat vid två av sina tre senaste besök på den här arenan. Det ser ut att bli hyfsat värde på ettan som då är en tänkbar spik på denna luriga bong. Jag lämnar ettan ensam!

Missar matchen

Thomas Meunier, Borussia Dortmund (vadskada)

Osäker till spel

Charles Aránguiz, Bayer Leverkusen (vadskada)

Patrik Schick, Bayer Leverkusen (ljumskskada)

Marco Reus, Borussia Dortmund (sjuk)

Abdoulaye Kamara, Borussia Dortmund (knäskada)

Mateu Morey, Borussia Dortmund (knäskada)

