"Tung kväll för Emil Forsberg"

Spiken! - 1. Atalanta - RB Leipzig Atalanta till semi Det var en oerhört underhållande fotbollsmatch vi fick bevittna förra veckan i Leipzig. 1-1 slutade matchen, men det var rena skämtet att det inte blev fler mål än så. Båda lagen hamnade över 2,00 i expected goals och det saknades verkligen inte situationer att diskutera. Atalantas mål prickades in av Luis Muriel efter att colombianen skurit in från vänsterkanten och det var en oerhört vacker balja. Atalanta fokuserar helt och hållet på Europaspelet nu då ligasäsongen inte har varit vad de blåsvarta hade hoppats på. I helgen blev det stryk med 1-2 mot Sassuolo och Atalanta ligger därmed inte bättre till än på en åttondeplats i Serie A. Samtidigt ska det inte läggas för stor vikt vid matchen mot Sassuolo då Gasperini roterade friskt då. Nu kommer han starta med en stark elva. RB Leipzig brände en straff i första mötet mot Atalanta men då Orban, som hade dröjt sig kvar uppe i anfallet, tryckte in tyskarnas mål i momentet efter gjorde det inte så mycket. Annars handlar det mesta om Christopher Nkunku när det kommer till Tjurarnas anfallsspel. Fransmannen har varit briljant i både liga- och Europaspel och det är bara en tidsfråga innan han lämnar för en ännu större klubb. Nkunku noterades för både mål och assist när Hoffenheim besegrades med 3-0 i söndags och det gjorde även den ungerska stortalangen Szoboszlai. Emil Forsberg spelade 90 minuter i den matchen vilket inte hör till vanligheterna nuförtiden. Här får svensken troligen starta på bänken när Dani Olmo och André Silva kliver in från start istället. Två spelare som har fått större förtroende av Tedesco. Vi lär få se en underhållande tillställning igen där det mer eller mindre råder målgaranti. Matchen ser ut att streckas relativt jämnt och då är det läge att ta ställning och i norra Italien tror jag att Atalanta räddar sin säsong genom att avancera till semifinal. Jag väljer att spika ettan om den stannar kring 40 procent. Missar matchen Remo Freuler, Atalanta (muskelskada)

Berat Djimsiti, Atalanta (axelskada)

Josip Ilicic, Atalanta (personliga problem)

Amadou Haidara, RB Leipzig (knäskada)

Höjdaren! - 2. Barcelona - Eintracht Frankfurt Barcelona överstreckas grovt Barcelona har inte förlorat en match under ordinarie tid sedan de fick stryk av Bayern München i början av december. Xavi har verkligen fått fason på sitt lag. Januari-värvningarna med Aubameyang i spetsen skadade inte heller. I bortamötet mot Eintracht Frankfurt fick katalanerna dock nöja sig med 1-1 och då hade de blåröda låga 0,45 i xG. Barca hade då väldigt svårt att hantera tyskarnas press. Även i helgens ligamatch mot bottenlaget Levante hade Barcelona det svårt. Ett svagt försvarsspel ledde till att Barca fick tre straffar mot sig varav två gick i mål. Trots det kunde Xavis mannar få med sig tre poäng efter att Luuk de Jong hoppat in och tryckt in segermålet med huvudet. Offensivt kommer vi få se mer av Barcelona denna torsdag jämfört med förra veckan, men bakåt ser det tunt ut när Dani Alves är otillgänglig och Piqué går skadad. Eintracht Frankfurt firade stora triumfer i sina omställningar hemma på Deutsche Bank Park och visst borde spelare som Djibril Sow (som saknas nu på grund av skada) och Rafael Borré fått in någon boll. Istället var det Ansgar Knauff, som är på lån från Borussia Dortmund, som satte dit Eintrachts mål och det var en riktigt vacker strut. Efter en hörna plockade 20-åringen upp bollen och pendlade in densamma i Ter Stegens vänstra kryss. Ett fantastiskt avslut. Knauff och Kostic kommer spela viktiga roller på Camp Nou i sina wingback-roller. Två spelare med kapacitet att komma runt på kanten och leverera bollen till Lindström, Hauge och Borré längre fram i banan. I backlinjen är N’Dicka och Hinteregger självskrivna medan Tuta måste bytas ut då han är avstängd efter sitt röda kort senast. Hasebe är dock en stabil ersättare som har gott om erfarenhet. Visst ska Barcelona gälla som favoriter på hemmagräset efter den fina form de visat under en längre period, men detta är den kanske största matchen för Eintracht Frankfurt på över 40 år och de kommer springa tills de stupar. Ettan lär streckas en bra bit över 80 procent och det tycker jag inte är rimligt med tanke på hur jämnt första mötet trots allt var. Jag väljer därför att plocka med alla tecken redan från start. Missar matchen Tuta, Eintracht Frankfurt (avstängd)

Djibril Sow, Eintracht Frankfurt (knäskada)

Christopher Lenz, Eintracht Frankfurt (vadskada)

Diant Ramaj, Eintracht Frankfurt (knäskada)

Gerard Piqué, Barcelona (ljumskskada)

Memphis Depay, Barcelona (knäseneskada)

Dani Alves, Barcelona (ej registrerad) Osäker till spel Sergino Dest, Barcelona (knäseneskada)

Sergi Roberto, Barcelona (oklart)

Amsu Fati, Barcelona (lårskada)

Samuel Umtiti, Barcelona (oklart)

Hatmötet! - 5. Roma - Bodö/Glimt Infekterat möte i Rom Bodö/Glimt och Roma ska mötas för fjärde gången denna säsong under torsdagen och det italienska storlaget har ännu inte lyckats besegra norrmännen. Denna gång finns det dessutom en hel del ont blod mellan lagen efter det tråkiga efterspelet som följde på Bodös 2-1-seger förra veckan. Romas målvaktstränare Nuno Santos ska då ha tagit strypgrepp på Bodös tränare Kjetil Knutsen och norrmännen har svarat med att polisanmäla Santos. Samtidigt har Romas stjärna Pellegrini sagt att det var Knutsen som attackerade Santos. Hela situationen har fått Knutsen att fundera på om han ska fortsätta som tränare och UEFA har agerat genom att stänga av de båda coacherna från denna match. Något som såklart slår hårdare mot Bodö som alltså får klara sig utan sin huvudtränare om inte överklagan går igenom. Samtidigt är detta den största matchen i Bodö/Glimts historia och spelare som Ulf Saltnes, Elias Hagen och Amahl Pellegrino spelar som i trans när det vankas matcher i Europa. Roma inledde starkt på Aspmyra och tog då ledningen, men tappade till 1-2. En stor anledning till detta var ett rent ut sagt katastrofalt inhopp av Matías Vina. Ytterbacken från Uruguay gick alldeles för hårt in i ryggen på sin spelare och orsakade en onödig frispark. Som lök på laxen var det Vina som styrde in Vetlesens nick på samma frispark, en nick som annars hade gått utanför målet. Roma lyckades vinna mot Salernitana i helgen, men prestationen var verkligen inget att hänga i granen. Vargarna låg länge under med 0-1, men fick med sig tre poäng efter två sena mål i den italienska huvudstaden. Abraham, Mkhitaryan och de andra offensiva stjärnorna har mycket att bevisa och måste spela betydligt bättre om det ska bli avancemang till semifinalen av Europa Conference League. Bodö/Glimt har under detta magiska Europaäventyr slagit ut Celtic, AZ Alkmaar och dessutom besegrat Roma två gånger om hemma på Aspmyra. När lagen möttes i Rom i gruppspelet slutade det 2-2. Ola Solbakken stod för ett av målen då och är tillbaka från den sjukdom som höll honom borta i första kvartsfinalen för en vecka sedan. Roma är givetvis bättre spelare för spelare och kan inte lämnas utanför på tipset, men jag vågar inte räkna bort norrmännen igen. Ettan garderas därför med ett rensande kryss.