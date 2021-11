"Tungt poängtapp för AIK"

Spiken! - 1. Manchester City - Everton City visar klassen Efter att ha förlorat med 0-2 hemma mot Crystal Palace behövde Manchester City studsa tillbaka i derbyt mot Manchester United precis innan uppehållet. Det gjorde också Peps pojkar. 2-0 låter som en ganska jämn match, men det var fullständig kontroll från de ljusblåa som körde över United efter noter. Visst fick de hjälp av Bailly vid första målet och Shaw vid det andra, men känslan var att City kunde ha nätat när de ville. Som vanligt har i stort sett hela truppen varit iväg på landslagsuppdrag och nu handlar det mest om att se vilka som har fräschast ben. Guardiola har så pass bred trupp att han kan kosta på sig att sätta ett par trötta spelare på bänken. Torres är inte tillgänglig och Grealish är ett frågetecken, men i övrigt ska åtminstone alla viktiga pjäser vara skadefria. Då bör vi få se spelare som De Bruyne, Mahrez, Foden och Gabriel Jesus figurera. Det blir inte enkelt för Everton att stoppa den uppställningen, speciellt inte när gästerna får göra det utan Mason Holgate som är avstängd. Yerry Mina dras dessutom med en skada och är tveksam till spel. Troligen väljer Benítez då att återigen starta med Godfrey och Keane i mittförsvaret och det är inte världens tätaste duo. Speciellt inte när mittfältsskölden Doucouré också saknas på grund av skada. Offensivt får Everton alltjämt klara sig utan superstrikern Calvert-Lewin vilket innebär att Richarlison, Townsend och Gray troligen startar. Townsend har visserligen goda minnen från den här arenan, vem minns inte hans drömmål från december 2018 som nominerades till Puskas Award, men jag har svårt att se att han och hans offensiva kamrater skulle få äga speciellt mycket boll. Everton är i en djup formsvacka med två inspelade poäng på de fem senaste omgångarna. Visst var 0-0 mot Tottenham ett steg i rätt riktning, men nu blir det tio gånger tuffare. City har åtta raka segrar i inbördes möten och vann här i våras med 5-0 senast Everton var på besök. Det blir stora siffror igen. Ettan kommer streckas hårt, men det kan inte hjälpas. Spika på. Missar matchen Benjamin Mendy, Manchester City (avstängd av klubben)

Skrällen! - 6. Varberg - AIK AIK överstreckas AIK ligger med tre omgångar kvar av Allsvenskan på en tredjeplats i tabellen. Med fyra poäng upp till serieledarna Malmö FF måste Gnaget gå rent för att ens ha en tillstymmelse till chans att lösa guld. Dessutom får de se upp så att inte Europaplatsen försvinner, Elfsborg lurar nämligen i vassen bara en pinne bakom. Tipparna tror hårt på att AIK tar chansen på Påskbergsvallen, men jag är inte lika säker. Solnaiternas bortaspel har varit rent ut sagt uselt under säsongen. Innan uppehållet kom två nya förluster på resande tass mot Halmstad och Malmö FF. Därmed har AIK fyra raka bortaförluster och faktiskt bara vunnit tre av 13 kamper utanför Friends Arena på hela året. Det är såklart alldeles för svaga siffror. Skadeläget ser åtminstone bra ut och här är hela truppen, utom möjligen Per Karlsson och Jetmir Haliti, tillgänglig. Varberg har två avstängningar att hantera då Jean Carlos de Brito och Albert Ejupi sitter på botbänken. Det som är så skönt med de grönsvarta är dock att de har hur många som helst som kan komma in och göra jobbet. Jocke Persson har återigen gjort ett fantastiskt jobb med sitt lag som kan sluta så högt som på en åttondeplats. Formen är också god med poäng i fyra raka matcher trots att bland annat Elfsborg och Malmö FF stått för motståndet. Sydafrikanerna Ryan Moon och Tashreeq Matthews har varit spännande att följa i det offensiva spelet och bör få starta nu. Mellan de yrvädren är Simovic en kandidat till en startplats. På mittfältet återfinns nästa sydafrikan, Luke Le Roux, som är en oerhört viktig pjäs i detta lag. Ejupi är som sagt avstängd, men Tranberg kan gå in centralt och det är en minst sagt duglig ersättare. Överhuvudtaget förfogar Persson över ett hårt arbetande lag kryddat med ett par individualister som kan göra skillnad. Dessutom är BoIS ett lag som är otroligt starka på hemmagräset. Här har de faktiskt tio raka allsvenska omgångar utan förlust. Det i kombination med AIK:s svaga bortafacit gör att den hårt åtgångna tvåan inte lockar alls. Jag vänder istället på klacken och plitar ned 1X till finfint värde. Missar matchen Albert Ejupi, Varberg (avstängd)

Höjdaren! - 7. Inter - Napoli Inter vinner toppmötet på San Siro Napoli har varit fantastiska att skåda under hösten. De ljusblå har fortfarande inte förlorat någon ligamatch och leder Serie A inför helgens matcher. Landslagsuppehållet har dessutom gjort gott då en del småskadade spelare har kommit tillbaka i full träning. Nu är det endast Ounas och Demme som ser ut att missa matchen. Då är det ett starkt Napoli som kommer till Milano. Koulibaly är tillbaka från sin avstängning och kommer ta plats i mittförsvaret bredvid Rrahmani. Di Lorenzo och Rui är två väldigt skickliga ytterbackar. Anguissa och Fabián tar hand om mittfältet och offensivt finns det hur mycket som helst att välja mellan. Osimhen har varit ett monster denna säsong och är given på topp. Bakom honom bör Insigne, Zielinski och Politano spela, men även Petagna, Mertens och Lozano finns att tillgå. En vass uppställning. De regerande mästarna Inter ligger sju pinnar bakom Napoli och har knappast råd att låta det avståndet växa sig ännu större. De blåsvarta får klara sig utan Stefan de Vrij som skadade sig när han var iväg med det holländska landslaget. Inzaghi behöver därför plocka in någon ny tillsammans med Bastoni och Skriniar. Dimarco har tidigare fungerat som vänster mittback i en trebackslinje och är ett hett alternativ. Mittfältet med Calhanoglu, Barella och Brozovic är världsklass och på topp är Martínez och Dzeko väldigt tunga att tas med. I derbyt mot Milan innan uppehållet spelade Inter stundtals riktigt bra fotboll och borde avgjort matchen efter en timme. Sista halvtimmen var det däremot Milan som låg närmast segern i den kampen. Lite mer effektivitet behövs nu. Inter har ännu inte förlorat en seriematch på denna arena under hösten. Tre segrar och två oavgjorda är facit på deras fem hemmamatcher och dessutom spelade de alltså oavgjort i bortaderbyt mot Milan. Senast Inter fick kliva av denna mattan som förlorare i Serie A var faktiskt för över ett år sedan. Dessutom har värdarna vunnit tre raka ligamatcher mot Napoli på hemmagräset och på dessa fajter har gästerna inte gjort ett enda mål. Ettan lockar därför mest och är en spännande spik på en lurig kupong. Missar matchen Stefan de Vrij, Inter (knäseneskada)

