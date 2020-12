"Tungviktsmöte - Liverpool vinner mot Spurs"

Söndagens Europatips gav elva rätt och en rejäl slant tillbaka. Det var inte långt ifrån att det hade kunna bli storslam men ett par mål i fel burar förstörde den dagen. Ingen hade 13 rätt vilket gör att vi har 5 miljoner kronor i jackpot under onsdagen. Kupongen består av finfina matcher från Europas fyra största ligor och flera storlag ska upp i ringen. En bättre onsdag helt enkelt. Köp andelar via länken här nedan så kör vi igång!

Seriefinalen! - 1. Liverpool - Tottenham

Liverpool är starkast

Det ska spelas en oerhört intressant match på Anfield Road när ettan och tvåan efter tolv omgångar möts. Många trodde att Liverpool skulle falla tillbaka i tabellen när skadorna hopade sig, framförallt när Van Dijk försvann, men Klopps mannar klamrar sig fast i toppen. De rödklädda är väldigt svårslagna även om insatsen i helgen på Craven Cottage lämnade väldigt mycket i övrigt att önska.

1-1 blev det mot bottenlaget Fulham men det var London-klubben som var det bättre laget. Matip gick ut i paus och har problem med sin rygg. Defensiva bekymmer således för den tyske tränaren, men väldigt positivt att Oxlade-Chamberlain är redo för spel igen. Här kan han mycket väl få speltid även om det bör bli Salah, Firmino och Mané som tar plats på topp från start.

Tottenham stod också för en lite sämre insats i helgen då Spurs bara fick en pinne mot Crystal Palace. Den andra halvleken var inte alls bra från Tottenhams sida även om Guaita fick visa sig på styva linan flera gånger om under matchens avslutning. En del trötthetstecken börjar skönjas i Mourinhos trupp som matchats väldigt hårt under hösten. Frågan är hur fräscha nyckelspelarna är.

De största nycklarna är såklart Kane och Son. Den duon har stått för galna 33 poäng i ligaspelet. Då ska det sägas att Spurs totalt har gjort 24 mål. Det är ingen överdrift att kalla dem för världens giftigaste duo. Ligger Liverpool tätt på dem två finns det dock inte speciellt många fler hot. Mourinho kommer ställa upp med en defensiv matchplan här där det ska ställas om snabbt när Tottenham vinner bollen. Frågan är dock om det räcker mot Liverpool

Hemmalaget känner sig väldigt trygga så fort de kliver ut på den mytomspunna arenan. I ligan har faktiskt inte Liverpool förlorat här sedan april 2017 och hösten har inneburit sex segrar på sex försök. Då Liverpool dessutom får ha publik på matchen får de hjälp med att skapa den intensitet som Klopp vill ha. Jag tror Tottenham får svårt att stå emot. Ettan lämnas ensam.

Missar matchen

Virgil van Dijk, Liverpool (knäskada)

Thiago, Liverpool (knäskada)

Konstantinos Tsimikas, Liverpool (knäskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäskada)

Diogo Jota, Liverpool (knäskada)

James Milner, Liverpool (knäseneskada)

Erik Lamela, Tottenham (vadskada)

Osäker till spel

Xherdan Shaqiri, Liverpool (muskelskada)

Naby Keïta, Liverpool (muskelskada)

Joël Matip, Liverpool (rygskada)

Gareth Bale, Tottenham (sjuk)

Höjdaren! - 7. Barcelona - Real Sociedad

Svår match för Barcelona

Barcelona har fått en usel start på säsongen och faktiskt bara vunnit fem av de elva första omgångarna i La Liga. I söndags var katalanerna på väg mot tappade poäng igen när bottenlaget Levante stod för motståndet men till sist kunde Lionel Messi frälsa de rödblå. Det var argentinarens 22:a mål på 20 matcher mot Levante och visst är det alltjämt nummer 10 som ska göra det för Koemans manskap.

Offensivt ser det stundtals spännande ut med Coutinho, Griezmann och Braithwaite som komplement till Messi, men bakåt är det desto skakigare när Piqué saknas. Baca har släppt in elva mål på lika många matcher, att jämföra med Sociedads sex baljor i baken på 13 fajter. Umtiti är i alla fall tillbaka efter sin skada och skulle kunna ta plats bredvid Lenglet i mittförsvaret.

Real Sociedad leder serien inför veckans matcher, men står på samma poäng som Atlético Madrid som har två matcher mindre spelade. Baskerna har haft problem de senaste veckorna och faktiskt spelat oavgjort i sex raka matcher i alla tävlingar. Alexander Isak får gott om speltid men har väldigt svårt att göra något med de chanser han får. Svensken börjar bli ganska ifrågasatt i San Sebastián.

Willian José finns också tillgänglig på topp och det skulle inte förvåna om det är brassen som startar på Camp Nou. Sociedad roterade friskt i helgens 1-1-match mot Eibar för att hålla sina stjärnor fräscha till denna match och lär nu plocka in Januzaj, Silva, Monreal och Zubeldia i startelvan igen. Inga dåliga pjäser att få in. Barcelonas ihåliga försvar kommer få jobba hårt.

Barcelona har en förkrossande statistik hemma mot Real Sociedad. 24 raka segrar på Camp Nou är facit och vi får gå tillbaka till 1995 för att hitta senaste gången baskerna ens tog poäng på den här arenan. Med det i åtanke ska Barcelona vara knappa favoriter, men det går inte att lita på Messi och company denna säsong. Gardera ettan tidigt och helst med alla tecken.

Missar matchen

Ansu Fati, Barcelona (knäskada)

Gerard Piqué, Barcelona (knäskada)

Ousmane Dembélé, Barcelona (muskelskada)

Sergi Roberto, Barcelona (lårskada)

Luca Sangalli, Real Sociedad (knäskada)

Jon Guridi, Real Sociedad (muskelskada)

Asier Illarramendi, Real Sociedad (muskelskada)

Alex Sola, Real Sociedad (knäskada)

Osäker till spel

Miguel Ángel Moyá, Real Sociedad (oklart)

Chansspiken! - 8. Inter - Napoli

Napoli visar klassen på San Siro

Det är ett riktigt getingbo i toppen av Serie A. Efter elva omgångar befinner sig sex lag inom sex poängs marginal. Allra först är Milan med 27 inspelade poäng men där bakom är det faktiskt Inter och Napoli som jagar med 24 respektive 23 pinnar. Väldigt viktiga poäng på spel här således. Det ska också nämnas att Napoli har fått ett poängs avdrag för att de inte kom till spel mot Juventus, en match som de ljusblå också dömdes som förlorare i.

I övrigt har det för det mesta sett väldigt lovande ut för Gattusos gäng. Succéanfallaren Victor Osimhen må vara skadad, men den offensiva bredden är grym. Insigne, Mertens, Lozano, Petagna, Zielinski och Politano är alla bra alternativ där. Napoli kommer närmast från tre raka segrar i seriespelet och har noterats för tio mål på dessa kamper. Fin form således.

Det är den även hos Inter som vunnit fyra raka omgångar av Serie A och smällt dit 13 mål på de fajterna. Motståndet har dock varit ganska tacksamt. När svårighetsnivån skruvades upp i Champions League hade de blåsvarta genast stora problem. Inter kom som bekant sist i en grupp beståendes av Real Madrid, Shakhtar Donetsk och Borussia Mönchengladbach. Det är inte godkänt.

Romelu Lukaku är alltid svår att hantera och belgaren har vräkt in mål under hösten. Conte har dock svårt att hitta den perfekta lekkamraten till den väldige anfallaren. Martínez har tryckt dit fem ligamål men har faktiskt börjat på bänken i de senaste ligamatcherna till förmån för Alexis Sánchez. Bakåt har Inter en stark uppställning i Bastoni, De Vrij och Skriniar men trots det har värdarna släppt in 15 mål på elva ligafajter.

Jag tycker att gästerna från Neapel ser mer harmoniska ut. I Koulibaly och Manolas har Napoli ett av seriens bästa mittbackspar och framför den duon finns skickliga mittfältare som Demme, Bakayoko och Fabián Ruiz tillgängliga. Gattuso, med förflutet i Milan, vill garanterat knäppa Inter på näsan och jag tycker det ska finnas goda chanser till detta. Tvåan är en ypperlig chansspik.

Missar matchen

Andrea Pinamonti, Inter (muskelskada)

Matias Vecino, Inter (knäskada)

Radja Nainggolan, Inter (muskelskada)

Victor Osimhen, Napoli (axelskada)

Osäker till spel

Achraf Hakimi, Inter (muskelskada)

Arturo Vidal, Inter (lårskada)