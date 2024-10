"Underskattning - detta får Malmö FF se upp med"

Att tänka på

Kupongen innehåller 2,5 miljoner i jackpot.

Lyon har en hög högstanivå men besitter också förmågan att kunna gå bort sig totalt. Jag gillar Besiktas skrällchans i Frankrike och garderar därefter.

Slavia Prag är en väloljad maskin som hör hemma i Europa League. Uppgiften borta mot Athletic Bilbao är tuff, men över 70 procent på ettan kan inte köpas. Gardera!

Hoffenheim har gått iskallt under inledningen och får det tufft mot ett notoriskt starkt Porto. Godkänd fulspik på mäktiga Dragao.

Så sent som i fredags torskade Anderlecht mot hopplösa jumbon Beerschot i Jupiler League.

Olimpija Ljubljana har bara förlorat en hemmamatch i alla tävlingar sedan säsongen drog igång.

Övriga spikförslag

Twente - Efter en stark period med fyra raka segrar i alla tävlingar trillade Lazio med huvudet före i helgens ligamatch mot Juventus. 0-1 i baken var frukten av den tidiga utvisningen på Romagnoli som såg till att romarna fick jobba i en dubbelt så jobbig uppförsbacke under drygt 70 minuter. Romagnoli är tillgänglig för spel när det vankas Europa League mot Twente, men då gästerna står noterade för två raka segrar i kontinentalspelet blir jag inte förvånad om Baroni roterar i sin startelva för att istället gå all in på helgens ligamatch mot Genoa. Twente är i ett lite större poängbehov eftersom värdarna bara spelat ihop två pinnar, men det ska sägas att dessa kommit mot Manchester United och Fenerbahce. När nederländarna slipper föra matchbilden trivs de alldeles ypperligt och jag tror att Steijn med kamrater kan bjuda upp till dans mot Lazio. Den lågt streckade ettan är en kittlande värdespik.

Rangers - När så gott som samtliga av de tydliga oddsfavoriterna övervärderas har jag ingenting emot att hålla Rangers i handen mot Steaua Bukarest. Snarare tvärtom. Clements gäng är på jakt efter revansch från 1-4-förlusten mot Lyon och hemma i Glasgow får skottarna alltid bärhjälp av sin högljudda publik som har en förmåga att sluta upp som den tolfte spelaren. Jag blev imponerad av värdarnas insats i premiärsegern mot Malmö FF och vid en likvärdig insats mot Steaua Bukarest ligger hemmasegern nära till hands. Rumänerna har inlett inspirerat med triumfer mot RFS samt PAOK, men vinsten mot grekerna motsvarade knappast matchbilden som PAOK dominerade med eftertryck. I mitt tycke står stjärnorna rätt för en retroaktiv örfil för Steaua denna torsdag. Spikad etta.

Avstängningar på tipset

Bruno Fernandes (Manchester United)

Tijjani Noslin (Lazio)

Darius Olaru (Steaua Bukarest)