United förlorar stormötet mot Barcelona

Arsenal - Manchester City är en inledning som heter duga och underhållningen blir inte sämre när Champions League bjuder på två åttondelar. La Liga, The Championship och skotska Premiership fortsätter sedan vandringen innan två playoff-möten mot slutspelet av Europa League tar oss i mål. Vad sägs om Barcelona mot Manchester United?

Höjdaren! - 1. Arsenal - Manchester City

Tidig seriefinal från Emirates (till Europatipset)

Premier Leagues två hittills bästa lag drabbar samman på Emirates där jag är mer än lovligt spänd på att se vad Arsenal och Manchester City hittar på. De förstnämnda har så här långt vägrat att släppa greppet om förstaplatsen men efter bara en poäng av sex möjliga mot Everton och Brentford finns för första gången på länge frågetecken kring Mikel Artetas manskap.

Spanjoren har fått kritik för att samma startelva matchats hårt under säsongens gång, men med handen på hjärtat är bredden inte i närheten av densamma som exempelvis Pep Guardiola förfogar över. Nketiah har visat sig vara en fullgod ersättare till Jesus men bakom engelsmannen har Saka, Ödegaard och Martinelli inte haft mördande konkurrens. Nyförvärvet av Trossard var direkt nödvändigt och belgaren kan mycket väl spela en huvudroll under våren.

Även om de senaste insatserna i Premier League lämnat en del att önska anser jag att City är en opponent vars spelsätt passar Arsenal betydligt bättre än Everton och Brentford. The Gunners var minst lika bra som de ljusblå i FA-cupmötet på Etihad för drygt två veckor sedan och det kommer att krävas en maxprestation av gästerna för att få med sig något härifrån.

Söndagens uppladdning mot Aston Villa visade också att The Citizens är ruskigt motiverade för vad som komma skall denna afton. Efter 45 minuter hade Peps kompani gjort slarvsylta av Villa (3-0) som inte kunde hänga med när De Bruyne och övriga skruvade upp tempot. Noterbart från den matchen var att Haaland tvingades utgå med en känning i halvtid, men norrmannen har tränat som förväntat i dagarna och ska vara redo för spel mot Arsenal.

En annan grej var att Bernardo Silva testades i en sorts hybridroll av en central mittfältare/vänsterback. Det gav gästerna total kontroll i bollinnehavet och var inte helt olik den roll som Zinchenko har i Arsenal. Respektive lags framåtlutade filosofi innebär dock att sårbarhet finns vid olämpliga bolltapp och jag blir inte förvånad om giganterna sätter hårt mot hårt i jakten på seger istället för att slå vakt om en poäng. “Gubben” (etta-tvåa) känns således som ett lämpligt val.

Missar matchen

Gabriel Jesus, Arsenal (knäskada)

Mohamed Elneny, Arsenal (knäskada)

John Stones, Manchester City (knäseneskada)

Osäker till spel

Emile Smith Rowe, Arsenal (lårskada)

Reiss Nelson, Arsenal (matchotränad)

Fräckisen! - 2. Borussia Dortmund - Chelsea

Jag lockas mest av Chelsea i Tyskland (till Europatipset)

Två lag vars formkurvor pekat åt olika håll sedan uppehållet ska göra upp om ett eventuellt övertag inför returen på Stamford Bridge. Borussia Dortmund har vunnit alla sex tävlingsmatcher som spelats sedan VM gick i mål och Edin Terzic torde vara mer än belåten med prestationerna som hans adepter krämat ur sig. Nio gjorda mål på hemmamatcherna mot Augsburg och Freiburg är ett kvitto på styrkan som finns på Signal Iduna Park.

Bellingham, Brandt och Reyna har alla gått i bräschen med multipla personliga poäng och det finns dessutom sparkapital i spelare som Reus och Haller. Den sistnämnda gick tack och lov vinnande ur kampen mot cancer och det är inte otänkbart att anfallaren får en nyckelroll mot Chelsea då underbarnet Moukoko dras med en skada. När Dortmund får offensiven att stämma är de kusligt starka med publikstödet i ryggen, men jag vill slå ett slag för att det inte alltid ser vattentätt ut i de bakre leden.

Schlotterbeck och Süle visade sina svagheter redan i VM och när mittbackarna ställs mot aktörer med vasst djupledsspel har de ofta svårt att hänga med. Det uppenbarades i akten mot Leverkusen där värdarna lyckades förlora xG men ändå vinna matchen med 2-0. Jag tror att Graham Potters Chelsea är ett lag som kan passa BVB illa med tanke på nyss nämnda faktorer.

Om Dortmunds form är på topp går det inte att säga detsamma om de blåkläddas som bara vunnit två av nio matcher (alla kategorier) sedan uppehållet. Med det sagt tycker jag att det finns klara tendenser i Chelseas spel som gör att det finns tro på en morgondag i sydvästra London. I stadsderbyna mot Fulham och West Ham har Potters mannar varit det bättre laget och hade inte de sistnämnda spelat med flygande målvakt i lördags hade The Blues bland annat fått med sig en solklar straff.

Félix och Fernández har inte behövt särskilt lång tid för att acklimatisera sig i sitt nya lag och tillsammans med James är nyförvärven vitala delar i gästernas offensiv. Badiashiles frånvaro – mittbacken är inte ens registrerad i Champions League – kan bli kostsam i de bakre leden men jag anser ändå att den lågt streckade tvåan är det mest spännande tecknet i Ruhrområdet. På denna analys låter jag Potter och company agera solo, på andelssystemet håller jag dörren öppen för garderingar.

Missar matchen

Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmund (ankelskada)

Marius Wolf, Borussia Dortmund (axelskada)

Armando Broja, Chelsea (knäskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada)

Christian Pulisic, Chelsea (knäskada)

Edouard Mendy, Chelsea (fingerskada)

Osäker till spel

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Raheem Sterling, Chelsea (knäskada)

Mateo Kovacic, Chelsea (vadskada)

Denis Zakaria, Chelsea (muskelskada)

Höjdaren 2.0! - 12. Barcelona - Manchester United

Upp till bevis för Xavi och ten Hag (till Europatipset)

Det ska spelas väldigt högoktanig fotboll även under torsdagen där två lag vars kvaliteter hör hemma i Champions League strålar samman i Europa League. Barcelona och Manchester United är 180 minuter från en åttondelsfinal av denna turnering och det finns absolut fog för att tro på att vinnaren av detta dubbelmöte är en stekhet kandidat till att gå hela vägen till titeln.

Erik ten Hags rödklädda herrskap kommer närmast från fyra av sex möjliga poäng i dubbla The Roses Derbyn mot Leeds. Tack vare detta smyger The Red Devils med i kampen om ligatiteln i Premier League och det är bara att applådera nederländaren för vad han åstadkommit med gästerna trots kort tid på posten. Marcus Rashford ser stundtals ut att kunna gå på vatten och det ska bli ruskigt spännande att se vilka höjder han kan nå under Ten Hags vingar.

Rashford saknar med det sagt vapendragare som Eriksen och Martial denna torsdag samtidigt som Antony dras med frågetecken. Garnacho, Fernandes och Casemiro är förvisso extremt skickliga spelare som kan hjälpa till med den offensiva produktionen, men här stundar ett test av absolut högsta svårighetsgrad. Barcelona har radat upp trepoängare efter uppehållet och det är faktiskt en hel månad sedan katalanerna senast släppte in ett mål i någon tävling.

Xavi har snabbt rättat till de små misstagen som begicks i höstas och firma Araújo/Christensen är en fysisk och skicklig mittbacksduo som har alla förutsättningar för att kunna ge Rashford och company svårigheter. I offensiven finns det dessutom linjer och tendenser som gör att alla med sympatier för katalanerna kan drömma om en ny storhetsperiod. Pedri och Gavi överbelastar vänstersidan med sina tekniska färdigheter och på andra kanten är Raphinha svårfångad med sin irrationella spelstil.

Centralt finns dessutom Lewandowski som inte behöver många chanser för att hitta nätet. Dembélé och framför allt Busquets är tunga avbräck för Barca men å andra sidan saknas Martínez för United. Shaw är en fullgod ersättare som mittback men det finns frågetecken för hur Malacia – om det nu blir han som tar platsen som vänsterback – ska handskas med Raphinha. Med detta i åtanke och i kraft av hemmaplan är ettan en vettig utgång. Med hänsyn till värdet och respekt för United övervägs garderingar på andelssystemet.

Missar matchen

Ousmane Dembélé, Barcelona (muskelskada)

Sergio Busquets, Barcelona (ankelskada)

Lisandro Martínez, Manchester United (avstängd)

Christian Eriksen, Manchester United (ankelskada)

Anthony Martial, Manchester United (höftskada)

Scott McTominay, Manchester United (muskelskada)

Donny van de Beek, Manchester United (knäskada)

Osäker till spel

Antony, Manchester United (smäll)

