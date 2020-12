"United förlorar tungsviktsmötet på hemmaplan"

Europatipset inleds med sex stycken heta tillställningar från den femte omgången av Champions League. Bland annat ska vi titta till stormöten från Manchester, Sevilla och Dortmund. Sju kamper från The Championship och League One tar sedan kupongen i hamn. Det kryllar av flerstreckade fajter vilket gör att utdelningen mycket väl kan bli fin trots att det inte finns någon jackpot. Glöm inte att köpa en andel i mitt system via länken här nedan. Nu kör vi!