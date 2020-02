"United överskattat - risk för poängtapp"

Höjdaren! - 1. Manchester United - Watford

United överskattat

Manchester United har som bekant stått för en generalusel säsong. Då de flesta andra “storlag” också underpresterat har dock de rödklädda alla chanser i världen att fortfarande kunna lägga beslag på en Champions League-plats. Det skiljer bara tre poäng upp till fyran Chelsea, som möter femman Tottenham under lördagen, efter 26 omgångar.

United kommer också från en fin vecka där just Chelsea besegrades med 2-0 i måndags och det blev 1-1 borta mot Club Brügge i Europa League. I båda kamperna tryckte Martial in mål och kanske är fransmannen på väg mot storformen. Annars ser offensiven ganska trubbig ut när Marcus Rashford är på skadelistan och ynglingen Mason Greenwood är tveksam till spel.

Värdarna har under säsongen på många sätt spelat klassisk Stoke-fotboll med lågt stående försvar, kontringar och stort fokus på fasta situationer. Nu kommer det bli mer kvalité på frisparkar och hörnor efter att Bruno Fernandes värvats in. Portugisen har en härlig högerfot och är given på mittfältet. Bakom honom bildar Fred och Matic en habil duo. En del positivt att ta med sig alltså, men samtidigt ska inte “The Red Devils” överskattas. De har trots allt bara vunnit sex av sina 13 ligamatcher på Old Trafford denna säsong.

Watford ligger inför den 27:e omgången under nedflyttningsstrecket. Det ska dock sägas att det är ruskigt tajt runt strecket och det skiljer bara en poäng upp till Aston Villa på säker mark inför helgens omgång. Nigel Pearson har fått tillbaka flera skadade spelare och kan nu starta med mer eller mindre ordinarie elva. Det bör innebära Deulofeu och Deeney på topp med Doucouré och Pereyra bakom.

Jämför man dessa fyra spelare med Uniteds förväntade offensiva startspelare Martial, James och Fernandes är det egentligen ingen större skillnad. Watford vann höstens möte hemma på Vicarage Road med 2-0 och ska inte räknas bort här. När ettan streckas upp mot 80 procent väljer jag att plocka med alla tecken där framförallt tvåan kommer rensa rejält.

Missar matchen

Marcus Rashford, Manchester United (ryggskada)

Osäker till spel

Phil Jones, Manchester United (oklart)

Paul Pogba, Manchester United (vristskada)

Mason Greenwood, Manchester United (oklart)

Timothy Fosu-Mensah, Manchester United (knäskada)

Scott McTominay, Manchester United (knäskada)

Axel Tuanzebe, Manchester United (knäseneskada)

Daryl Janmaat, Watford (oklart)

Kiko, Watford (knäseneskada)

Ismaïla Sarr, Watford (knäseneskada)

Spiken! - 2. Arsenal - Everton

Everton har aldrig vunnit på Emirates

Om Manchester United stått för en usel säsong är det inget mot vad Arsenal gjort. Det mesta har gått snett för The Gunners som ligger i mitten av tabellen. Trots det har de faktiskt “bara” sju poäng upp till Champions League-platserna inför den 27:e omgången. Kan de närma sig här? Då måste de först ta sig förbi Everton som faktiskt plockat två pinnar fler än Londonklubben.

Båda lagen har bytt tränare under säsongen och för Everton har det gett en rejäl skjuts att plocka in den rutinerade italienaren Carlo Ancelotti. Med Ancelotti har The Toffees över två poäng i snitt per ligamatch medan snittet utan honom var lite drygt en pinne per fajt. En tydlig förbättring. En som ser riktigt het ut är Dominic Calvert-Lewin som nätat i tre av sina fyra senaste matcher.

Senast i 3-1-segern hemma mot Crystal Palace där han fastställde slutresultatet. Det ska dock sägas att spelmässigt var det ingen hejdundrande insats direkt. Nu sätts det frågetecken kring om Walcott kan delta, en spelare som säkerligen gärna springer ut på sin gamla hemmaplan igen. Med Richarlison och Iwobi (även han tidigare i Arsenal) finns det offensiva hot ändå.

Arsenals förändring på tränarbänken har inte gett lika stor effekt i poängkolumnen, men visst ser de klart bättre ut i spelet under Arteta än vad fallet var när Emery höll i spakarna. Andra halvleken mot Newcastle var riktigt bra och i torsdags löste de en stark seger borta mot Olympiakos i Europa League. Då började Pépé på bänken medan Bellerín inte spelade alls. Två pjäser som lär starta nu.

Däremot sätts det en del frågetecken kring Özil och Torreira. Özil ska nämligen bli pappa i dagarna medan Torreira varit sjuk under veckan. Möjligen kan båda delta här ändå. Arsenal är faktiskt obesegrade under 2020 och har ett enormt hemmafacit mot Everton. Besökarna har nämligen inte bortabesegrat The Gunners sedan 1996 och har därmed aldrig vunnit på Emirates. Det gör de inte nu heller. På denna mycket svåra kupong är ettan en vettig spik.

Missar matchen

Kieran Tierney, Arsenal (axelskada)

Cedric Soares, Arsenal (knäskada)

Calum Chambers, Arsenal (knäskada)

Jean-Philippe Gbamin, Everton (lårskada)

Osäker till spel

Lucas Torreira, Arsenal (sjukdom)

Mesut Özil, Arsenal (personliga skäl)

Theo Walcott, Everton (oklart)

André Gomes, Everton (fotskada)

Champions League-jakten! - 8. Atlético Madrid - Villarreal

Bra skrällchans för Villarreal

Det är extremt tajt i toppen av La Liga där sex lag slåss om två Champions League-platser bakom giganterna Real Madrid och Barcelona. Atlético Madrid innehar fjärdeplatsen efter 24 omgångar medan söndagens kombattanter är sexa, bara två pinnar bakom. En riktig sexpoängsmatch här således där båda lagen behöver få med sig något.

Atlético Madrid har inte alls stått att känna igen under säsongen. Visserligen har defensiven varit sedvanligt stark och 17 insläppta i ligan är näst bäst av samtliga lag i serien. Framåt har det dock sett oerhört knackigt ut. Joao Félix och Diego Costa har båda varit skadade en hel del och Álvaro Morata är ingen målspruta.

I veckans Champions League-match mot Liverpool tände dock hela den rödvita delen av Madrid till ordentligt. Efter ett tidigt hörnmål signerat Saúl var det parkerad buss från Atlético som hejades fram av en galen hemmapublik och en minst lika galen Diego Simeone på sidlinjen. 1-0 mot omöjliga Liverpool var ett resultat som gav eko i fotbollsvärlden, dock ska man ha i åtanke att det inte var någon klang och jubel-föreställning direkt.

Villarreal har plockat tio poäng på sina fyra senaste omgångar och ska inte alls underskattas. Paco Alácer har värvats in från Borussia Dortmund och han kompletterar Gerard Moreno och Moi Gómez på ett bra sätt. Bakom finns snidaren Santi Cazorla och den mer defensiva duon Trigueros och Iborra. Ett lag som helt klart förtjänar respekt.

Respekt är dock inget Villarreal får av svenska folket som bara har Atléticos insats mot Liverpool färskt i minnet. Ettan streckas upp till väldigt höga nivåer vilket inte alls känns rätt. Faktum är att Villarreal endast torskat en av sina nio senaste inbördes möten mot det rödvita hemmalaget. Börja därför med superrensaren till höger och måla hela vägen över om plånboken tillåter.

Missar matchen

Kieran Trippier, Atlético Madrid (ljumskskada)

Alberto Moreno, Villarreal (lårskada)

Osäker till spel

Joao Félix, Atlético Madrid (benskada)

Héctor Herrera, Atlético Madrid (ljumskskada)

Bruno Soriano, Villarreal (knäskada)