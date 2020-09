"Uttåget - Djurgården har ingen chans"

Under torsdagen bjuds vi på ett riktigt mysigt Europatips där elva av matcherna plockas från kvalet mot Europa League och visst finns det flera stora favoriter att fälla. Glöm inte att köpa andel i mitt stora system via länken här nedan. Där är det dags för en riktig fullträff!

Supercupen! - 1. Bayern München - Sevilla

Fantastiska Bayern överstreckas

Det blir svårt för Bayern München att toppa fjolåret. Den röda maskinen vann alla tävlingar de ställde upp i och Robert Lewandowski vann faktiskt också skytteligan i samtliga. Har en mättnadskänsla kanske smugit sig in hos tyskarna? Nja, premiären mot Schalke 04 tydde knappast på det. Die Roten massakrerade då laget från Gelsenkirchen totalt och vann till slut med galna 8-0!

Nu ska Bayern ta sig an Europa League-mästarna i den traditionsenliga Supercupen och givetvis är laget från södra Tyskland klara favoriter. Coman lär inte delta här men med Leroy Sané som nyförvärv lär fransmannen, som avgjorde Champions League, knappast saknas. Thiago har lämnat klubben, men med Goretzka och Kimmich på det inre mittfältet behövs inte spanjoren.

Sevilla har en svår uppgift framför sig helt klart. Julen Lopetegui har dock lovat att hans lag inte kommer lägga sig ner och dö. Det är inte helt enkelt att bryta ner Sevilla heller, de vitklädda har faktiskt 21 raka tävlingsmatcher utan förlust. Europa League-mästarna, som besegrade Manchester United och Inter på väg mot titeln, har dessutom inga större problem att rapportera om i truppen.

Banega har lämnat under sommaren och det är en spelare som kommer saknas. Samtidigt är Óscar och Rakitic två mycket intressanta nyförvärv på mittfältet. Dessutom har frejdiga ytterbacken Marcos Acuna plockats in från Sporting. Räkna med att det är tre spelare som kommer leverera under säsongen. I övrigt får Bayern se upp med framförallt den storväxte anfallaren Luuk de Jong som var en jätte i Europa League-finalen.

Supercupen ska spelas i Budapest och det verkar som att UEFA ska släppa in cirka 20.000 åskådare på matchen. Att det är neutral plan som gäller är säkerligen ett faktum som många tippare har missat. Visst är Bayern ett bättre fotbollslag i grunden, men detta är trots allt mer av en uppvisningsmatch. Då är inte en streckning på över 80 procent rimlig. Gardera tidigt och rejält.

Missar matchen

Kingsley Coman, Bayern München (karantän)

Osäker till spel

Munir El Haddadi, Sevilla (karantän)







Uttåget! - 3. Djurgården - Cluj

Cluj avancerar

Inför Djurgårdens kvalmatch mot Europa FC skrev jag att det var den klaraste spiken på väldigt länge och att det var troligare med 5-0 än att DIF skulle misslyckas att vinna. Ettan stod i 1,02 vilket innebär att spelbolagen gav Djurgården 98 procents chans att vinna. Det är mot den bakgrunden man ska döma Blårändernas prestation mot laget från Gibraltar.

Djurgården vann alltså till slut matchen med 2-1 efter att ha avgjort med en man mer på banan. Innan dess hade Europa FC bland annat bränt en straff. På det stora hela en katastrofinsats från stockholmarnas sida även fast de tog sig vidare. Formen är inget vidare i Allsvenskan heller där Järnkaminerna nu har fyra raka omgångar utan seger. Senast mot Östersund saknade Djurgården också ett helt koppel av spelare och det är i skrivande stund osäkert vilka av dessa som kan komma till spel mot Cluj.

Det är märkligt att inte Djurgården kan prestera bättre fotboll för truppen är inte så pjåkig. Magnus Eriksson har tillkommit och det är en spelare med hög potential. Chilufya, Kujovic och Holmberg är också offensiva sparkapital även om den förstnämnda varit förkyld i veckan. Bakåt har Une Larsson stundtals agerat darrigt under säsongen och framförallt stämmer inte samarbetet med Bråtveit i målet, något som syntes tydligt vid Europa FC:s mål förra veckan.

Cluj gjorde stor succé i den förra upplagan av Europa League då rumänerna kom tvåa i en grupp med Lazio, Rennes och Celtic. I slutspelet ställdes Cluj mot blivande mästarna Sevilla och åkte då ut på bortamålsregeln. Det är prestationer på en helt annan nivå än vad Djurgården är kapabla till. Ligaspelet har inletts med tio poäng på fyra omgångar och endast ett insläppt mål.

De två senaste omgångarna har den landslagsmeriterade storstjärnan Ciprian Deac saknats men han ska vara återställd och redo för spel mot DIF. Omrani, Paun-Alexandru och Itu är tre andra mycket skickliga spelare det gäller att hålla ögonen på. Spelare för spelare håller jag gästerna som det betydligt starkare laget och framförallt verkar rumänerna höja sig i Europaspel, något som knappast går att säga om Djurgården. Tvåan lämnas ensam.

Missar matchen

Alexander Abrahamsson, Djurgården (knäskada)

Osäker till spel

Edward Chilufya, Djurgården (sjuk)

Erik Berg, Djurgården (oklart)

Jesper Nyholm, Djurgården (oklart)

Nicklas Bärkroth, Djurgården (oklart)

Haris Radetinac, Djurgården (oklart)

Emmanuel Banda, Djurgården (oklart)

Avancemanget! - 4. Malmö FF - Lokomotiva Zagreb

Malmö visar klassen

Malmö FF har börjat hacka lite i Allsvenskan. 1-1 mot IFK Norrköping var de himmelsblåas fjärde raka seriematch utan seger. Det var dock en fullt godkänd prestation från Jon Dahl Tomassons mannar, Norrköpings kvittering kom i slutskedet av matchen. Nya tag nu när Lokomotiva Zagreb väntar i Europa League-kvalet, ett lag MFF ska gälla som favoriter mot.

Malmö har den sällsynta förmågan att alltid höja sig när det vankas Europaspel. Hittills har skåningarna utan några större problem besegrat Cracovia och Honvéd med 2-0. Det verkar som att meriterade spelare som Kiese Thelin och Toivonen spelar som bäst när det gäller som mest. Räkna med att den fysiska duon spelar från start här.

Det stora frågetecknet i Malmö är Anders Christiansens vara eller icke vara då dansken har dragits med en skada i vaden. Mittfältaren är i sina bästa stunder seriens kanske allra bästa spelare så visst är det ett rejält avbräck om inte han kan delta. Dessutom är det en del slitningar i truppen efter att spelare som Bengtsson och Antonsson varit väldigt missnöjda med bristen på speltid. Kan det skada MFF här?

Knappast ändå, Lokomotiva Zagreb håller ingen vidare nivå. Kroaterna kom tvåa i ligan i fjol och gick till final i den inhemska cupen, men har börjat seriespelet betydligt sämre nu. Fyra poäng på fem omgångar är inget vidare och i Champions League-kvalet blev det respass hemma mot Rapid Wien. Truppen ser sämre ut än för några månader sedan efter att lirare som Uzuni, Jakic och Grbic lämnat.

Malmö är en maktfaktor hemma på Eleda Stadion och plockade bland annat sju poäng i fjolårets Europa League-gruppspel här. Publiken saknas såklart, men jag tror helt klart att MFF kommer ta tag i taktpinnen redan från start ändå. Kommer värdarna bara upp i nivå får vi svenskt i playoff. Där väntar dock troligen Granada, men det är en helt annan historia. Här spikas ettan!

Osäker till spel

Anders Christiansen, Malmö FF (vadskada)

Johan Dahlin, Malmö FF (oklart)