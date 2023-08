"Vändningen - jag räknar inte bort Djurgården"

Favoriten! - 1. Hammarby - Twente

Bajen får det tufft igen (till Europatipset)

Hammarby gick som bekant på pumpen med 0-1 i Enschede. Insatsen var dock allt annat än pjåkig och min tidigare påtalade känsla om att det våras för Bajen stärktes när Norrköping gästade Tele2 Arena i söndags. Adi Nalic gav då stockholmarna ledningen i den andra halvleken med en riktig projektil. I den 82:a minuten stack Peking upp med en, sett till matchbilden, orättvis kvittering. Det skulle dock inte bli matchens sista mål.

Inhopparen Viktor Djukanovic har visat sig vara ett extremt skottvilligt nyförvärv och med tanke på vilken balja montenegrinen stod för i den 91:a minuten är det inte svårt att förstå varför. Det vackra långskottet satte hela Tele2 Arena i lågor och den moraliska boosten som segern gav ska under inga omständigheter underskattas inför returen mot nederländarna.

Om möjligt kommer publiken att backa sina hjältar med ett stöd likt det senaste målfirandet under 90 minuter plus tilläggstid. Jag är övertygad om att det kommer att ge de grönvita extra energi, men jag är inte helt övertygad om att den förmodade matchbilden kommer att passa Martí Cifuentes och hans adepter. Bajen har visat sig sårbara i sin uppbyggnad under säsongens gång och Twentes omställningar är något annat än Norrköpings.

Grabbarna från tulpanriket har förvisso tappat offensiv spets sedan bland andra Vaclav Cerny försvunnit under transferfönstret, men det innebär inte att Joseph Oosting inte saknar vettiga ersättare. Ugalde, Vlap och Steijn är lirare vars spetsegenskaper blir svåra att hantera för en backlinje som inte sett kassaskåpssäker ut i sina ageranden. Nämnas bör att Kurtulus är tillbaka från sin huvudskada, men här får mittbacken problem.

Twente är en av väldigt få favoriter på kupongen som ser ut att stanna inom procentuellt rimliga gränser och per automatik blir gästerna således ett vettigt spikförslag. Jag kommer att vänta så länge som möjligt för att följa oddsrörelser och övrig information, men stannar tvåan under 55 procent är det samtidigt svårt att argumentera för garderingar. Inte minst med tanke på att Twente är ett i grunden bättre lag.

Notabla avbräck

Abdelrahman Boudah, Hammarby (fotskada)

Vändningen! - 2. Luzern - Djurgården

Jag räknar inte bort Blåränderna (till Europatipset)

För en vecka sedan blåste det upp till folkfest på Tele2 Arena där Djurgården inledde kvalet mot Europa Conference League med att ta sig an schweiziska Luzern. När Jesper Löfgren gav Blåränderna ledningen exploderade stämningen och där och då kände jag inte att gästerna från alplandet skulle vända på steken och åka hem med ett övertag inför returen. Tji fick jag.

Efter dryga halvtimmen kunde Ademi kvitterat Djurgårdens ledning och mindre än tio minuter från slutet regisserade skicklige Max Meyer schweizarnas segermål. Tysken är i min bok egentligen för bra för Super League och det vill till att Kim och Tolle hittar ett sätt för att stoppa honom på Swissporarena. Det kan dessutom visa sig att värdarna får oväntad förstärkning på mitten.

Ardon Jashari saknades i Stockholm på grund av att mittfältaren försökte tvinga fram en flytt till Basel, men i den senaste omgången av det schweiziska finrummet fanns Granit Xhaka-kopian med i truppen mot Lausanne-Ouchy. I den andra halvleken hoppade Jashari in och i slutskedet av matchen spelade han fram till det avgörande 2-1-målet. Gästerna är således förvarnade om vad som komma skall.

Med det sagt vill jag inte skriva upp varken Meyer eller Jashari som några frälsare från ovan. Djurgården var minst lika bra som Luzern på svensk mark och med tanke på utgångsläget riskerar de sistnämnda att bli passiva i sin iver att försvara sin ledning. För Järnkaminerna är det däremot bara att trampa gasen i botten och den förmodade matchbilden kan mycket väl spela svenskarna rakt i händerna.

När Luzern går vidare på ett oavgjort resultat kan jag inte sätta min signatur på den övervärderade ettan. Djurgården byggde självförtroende när Mjällby besegrades med 1-0 på Strandvallen och höga på ångorna från både triumfen samt fjolårets utflykt i denna turnering räds gästerna inte uppgiften i Schweiz. Smaskigt spelvärde tornar upp till höger där jag gillar tvåan allra mest. På större system nöjer jag mig med krysset som sällskap.

Osäker till spel

Sofyan Chader, Luzern (okänt)

Thibaut Klidjé, Luzern (meniskskada)

Draget! - 3. Århus - Club Brugge

Ettan får inte missas i Århus (till Europatipset)

Club Brugge har i modern nutid förknippats med spel i Champions League. Säsongen 2021/22 hamnade belgarna i vad som verkligen får benämnas som dödens grupp när de lottades tillsammans med Manchester City, PSG och RB Leipzig. Föga förvånande blev det inget avancemang den gången, men i fjol lyckades de blåsvarta kravla sig vidare från en inte heller lättjobbad grupp.

Elva inspelade poäng i en grupp tillsammans med Porto, Bayer Leverkusen och Atlético Madrid förtjänade – och fick – respekt, men resan tog slut i slutspelet mot Benfica. Under fjolåret styrde gästerna också in på fel sportslig väg. Scott Parker lyckades inte alls som tränare och snedsteget på tränarbänken har under sommaren följts av spelartapp som Sylla, Lang och Hendry.

Nuvarande tränaren, Ronny Deila, har således fått ärva ett splittrat lag och även om Thiago, Skoras och Vetlesen är nyförvärv som Århus inte är i närheten av att kunna göra finns det frågetecken för belgarna anno 2023/24. Dessa stärks inte minst när Jutglà, Yaremchuk och Boyata alla dras med skador. Det hindrade dock inte Club Brugge från att göra 3-0 på danskarna i den första akten i kvalet mot Europa Conference League.

Helgens 1-1 mot Mechelen i premiären av Jupiler League var samtidigt ett resultatmässigt kliv i fel riktning och med tanke på förutsättningarna inför torsdagens retur blir jag inte förvånad om de tillresta kostar på sig en sämre insats. Århus står i sin tur för en av säsongens kanske mest inspirerande uppgifter och jag är tämligen säker på att Uwe Rösler lyckas lotsa “De Hvii’e” till en ansenlig prestation framför egen publik.

Yakob är ett tungt avbräck men i bland andra Mortensen, Bech och Duelund finns spets som Club Brugge kan få fullt sjå att hålla i schack. I en förmodat öppen matchbild vill jag verkligen inte lämna ettan därhän när den står och lyser med spelvärde. Det är snarare så att jag lockas av en riktig rövarspik på Ceres Park. På denna analys åker tvåan med som komplement.

Notabla avbräck

Kevin Yakob, Århus (knäskada)

Dedryck Boyata, Club Brugge (knäskada)

Chemsdine Talbi, Club Brugge (knäskada)

Ferran Jutglá, Club Brugge (ljumskskada)

Roman Yaremchuk, Club Brugge (knäskada)

TILL EUROPATIPSET