Varningen - Liverpool tappar poäng i derbyt

Höjdaren - 1. Arsenal - Tottenham

The Gunners vinner rivalmöte?

North London derby är ett av de allra hetaste mötena på engelsk mark. Det finns en stark rivalitet mellan Arsenal och Tottenham, särskilt numera när Spurs håller minst samma nivå som The Gunners. Under söndagsmiddagen möts de båda klubbarna för första gången den här säsongen. Ett kokande Emirates Stadium står värd för rivalmötet.

Arsenal har sett allt bättre ut under Unai Emery även om en liten dipp synts till den senaste månaden. Förra veckans seger mot Bournemouth (2-1) var dock både stark och imponerande. Lagets målspruta, Pierre-Emerick Aubameyang, fällde där avgörandet och är nu uppe i åtta fullträffar i Premier League. Med det ligger gabonanen delad etta i skytteligan.

Hans kompanjon, Alexandre Lacazette, fanns dock inte med då på grund av en ljumskskada och fransmannen är fortsatt ett osäkert kort. Naturligtvis ett avbräck i så fall men samtidigt har Alex Iwobi tagit stora kliv och i Mesut Özil samt Henrikh Mkhitaryan finns det potentiella matchvinnare.

Tottenham har en hel radda sådana och i veckans Champions League-möte mot Inter var det en inhoppande Christian Eriksen som frälste The Lilywhites. Danskens mål innebär att Spurs har avancemanget i egna händer inför den avslutande matchen på Camp Nou.

Förra helgens insats mot Chelsea var exceptionell från Mauricio Pochettinos mannar där det enbart var ett lag på banan. Frågan är dock om den senaste veckans två tuffa matcher inte kommer sitta i benen här. De två urladdningarna laget stått för bör ha påverkat på ett eller annat sätt.

Samtidigt har Arsenal förkrossande statistik på hemmaplan mot sina antagonister. Tottenham har som bortalag bara vunnit en gång mot The Gunners under 2000-talet. Traditionens makt är stor och förberedelserna har varit bättre för de rödvita. Jag väljer Arsenals sida i detta derby. 1X spelas där ettan är en potentiell chansspik.

Missar matchen

Nacho Monreal, Arsenal (lårskada)

Danny Welbeck, Arsenal (vristskada)

Konstantinos Mavropanos, Arsenal (ljumskskada)

Mousa Dembélé, Tottenham (vristskada)

Davinson Sánchez, Tottenham (lårskada)

Osäker till spel

Alexandre Lacazette, Arsenal (ljumskskada)

Kieran Trippier, Tottenham (ljumskskada)

Victor Wanyama, Tottenham (knäskada)





Varningen - 2. Liverpool - Everton

Everton tar poäng på Anfield?

Över till nästa derby som är av minst samma dignitet. Merseyside-derbyt väcker enorma känslor där Everton fått finna sig i att vara lillebror sedan klubbens storhetstid på 80-talet. Anfield har växt fram till en mardrömsarena för de blåklädda med senaste segern för snart 20 år sedan.

Under söndagen ska ändå hyfsad poängchans finnas för The Toffees. Laget har stått för en fin fotboll under Marco Silva mer eller mindre hela säsongen. Gylfi Sigurdsson har visat gammal god Swansea-form och nyförvärvet Richarlison har varit precis så bra som fansen hoppats. Formen är dessutom fin med sju poäng på de tre senaste, där inte minst krysset på Stamford Bridge sticker ut.

Liverpool är alltjämt obesegrade i Premier League och har stått för sin bästa säsongsöppning sedan ligan bildades 1992. Trots det finns det en del frågetecken kring Jürgen Klopps manskap. Den senaste månaden har prestationerna inte varit speciellt övertygande och den hyllade offensiva trion är inte i närheten av fjolårets form.

I veckan åkte Liverpool på en tung förlust borta mot PSG. De franska mästarna dominerade händelserna fullständigt i den första halvleken och ledde välförtjänt med 2-0 strax före halvtidsvilan. Då bjöds dock engelsmännen in i matchen genom en straff som James Milner förvaltade. I den andra halvleken slet sedan The Reds hårt utan att få utdelning. Nu måste det bli vinst i den avslutande omgången mot Napoli om Champions League-drömmen ska leva vidare.

Här får Klopp klara sig utan kapten Henderson som är avstängd efter hans röda kort senast. I övrigt har de båda tränarna samtliga ordinarie spelare till förfogande vilket gör denna drabbning än mer intressant på förhand.

Everton kan mycket väl hota men det faktum att Liverpool inte förlorat en ligamatch på Anfield sedan april 2017 och inte ett möte mot The Toffees på arenan sedan 1999 gör tvåan föga trolig. Med tanke på ett möjligen slitet hemmalag och ett Everton som övertygar ska dock krysset med på samtliga system. 1X spelas således i detta derby.

Missar matchen

Jordan Henderson, Liverpool (avstängd)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Osäker till spel

Adam Lallana, Liverpool (muskelskada)

Divock Origi, Liverpool (illamående)

Jonjoe Kenny, Everton (smäll mot huvud)

Draget - 6. Roma - Inter

Fint läge för Inter på Olimpico

På Stadio Olimpico i den eviga staden ska inget derby spelas, men däremot ett härligt italienskt klassikermöte. Framförallt hemmalaget har där mycket att bevisa efter en minst sagt svag höst i Serie A.

19 poäng har hittills skrapats ihop på 13 omgångar för Roma och fortsätter trenden går snart topp 4-tåget. Efter veckans 0-2 förlust mot Real Madrid har pressen ökat på Eusebio Di Francesco och flera menar att en förlust under söndagen skulle innebära att 49-åringen får uppsöka arbetsförmedlingen.

En tuff uppgift väntar när formstarka Inter kommer på besök. De blåsvarta förlorade förvisso borta mot Tottenham i veckans Champions League men i ligaspelet har Milano-laget plockat 24 poäng på de nio senaste. Mauro Icardi har hittat nätet sju gånger och är precis som förra säsongen den stora härföraren.

En annan frontfigur hos gästerna är Radja Nainggolan. Han dras med känningar men skulle den vältatuerade belgaren komma till spel blir det första gången sedan sommarens omskrivna övergång han ställs mot sina gamla lagkamrater. Räkna med ett kyligt välkomnande från Curva Sud.

Nainggolan är en av få spelare som är frågetecken i Inter. Hos Roma är det desto fler. Det är dessutom inte vilka namn som helst. Daniele De Rossi och framförallt Edin Dzeko är oersättliga för Di Francesco. I skrivande stund är båda dessa nyckelspelare högst osäkra till spel.

Roma känns inte alls i harmoni för stunden där försvarsspelet är lagets stora akilleshäl. Att Robin Olsen varit den kanske bästa spelaren så här långt säger det mesta om hur svaga Giallorossi varit under hösten. Här ska Inter ses med bra chans till både en och tre poäng. Jag tvekar inte på att plocka bort ettan. X2 blir spelet men chansspiken på gästerna är även ett intressant alternativ.

Missar matchen

Dalbert Henrique, Inter (vadskada)

Osäker till spel

Edin Dzeko, Roma (lårskada)

Daniele De Rossi, Roma (knäskada)

Javier Pastore, Roma (vadskada)

Diego Perotti, Roma (vadskada)

Stephan El Shaarawy, Roma (muskelskada)

Lorenzo Pellegrini, Roma (muskelskada)

Radja Nainggolan, Inter (vristskada)

Sime Vrsaljko, Inter (lårskada)