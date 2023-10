Vinna eller försvinna för Haaland

League One och League Two steppar åt sidan när Ettan-serierna, Damallsvenskan och Segunda División bjuder på underhållning under söndagen. Jag identifierar bland annat ett skrälläge i Kristianstad där Örebro är en möjlig kupongrensare. Dessförinnan står fyra EM-kvalmatcher på menyn där Norge - Spanien blir en höjdare. Mot 13 gröna bockar!