"VM är igång - det blir en sund spik"

Det vankas returmöten i kvalet mot Europa Conference League som verkligen dominerar utbudet på torsdagens Europatips. Inte mindre än tio direkt avgörande fighter ska synas i sömmarna. Därefter spatserar kupongen vidare med två duster från Copa Sudamericana innan Nigeria - Kanada avrundar äventyret. Äntligen drar damernas VM igång och andelar till laget hittas via nedanstående länk!

Draget! - 1. Víkingur Reykjavík - Riga FC

Smaskig etta i Reykjavík (till Europatipset)

För en vecka sedan trodde jag hårt på Riga FC när de tog emot Víkingur Reykjavík hemma i Lettland. Den första akten i den första kvalrundan mot Europa Conference League slutade 2-0 till RFC där inte minst poängmakaren Douglas Aurélio stack ut. Brassen låg bakom det mesta i offensiv riktning och fick också kröna sin iögonfallande insats med att sätta det avgörande 2-0-målet.

Med handen på hjärtat kunde siffrorna blivit ännu större vilket troligen hade inneburit att dubbelmötet varit dött och begravet inför returen. Det ska fortfarande mycket till för att Riga FC ska tappa en tvåmålsledning, men trots att balterna är det i grunden bättre laget blir jag inte förvånad om Víkingur Reykjavík lyckas göra match av denna enskilda drabbning.

Hemma i huvudstaden är värdföreningen erkänt svåra att tas med och när Arnar Gunnlaugssons adepter fått en veckas vila i benen vill jag hålla dörren öppen för en stark insats framför den egna publiken. Får islänningarna bett i sitt presspel kan Aurélio och dennes kompanjoner få problem med att styra matchbilden dit de vill.

Den enskilt största faktorn till att jag lutar åt vänster är dock att Riga FC har råd att torska med en boll men ändå ta sig vidare. Det är inte alls otänkbart att letterna väljer att anta en mer försiktig framtoning i Reykjavík medan det för Víkingur bara är att trampa gasen i botten och hoppas att bollen studsar deras väg. Lyckas värdarna hitta ett tidigt ledningsmål kan det lätt bli krampaktigt hos aktörerna på andra sidan.

I vad jag på förhand anser vara en tämligen öppen fight vill jag inte ställa mig bakom den betrodda ettan. Särskilt inte med rådande förutsättningar. Större under har skett än att Víkingur Reykjavík reser sig ur askan och när ettan erbjuder smygvärde är jag beredd att lämna både tvåan och krysset därhän. På denna analys tillåts islänningarna att stå på egna ben.

Notabla avbräck

Ousseynou Niang, Riga FC (knäskada)

Gustavo Dulanto, Riga FC (knäskada)

Skrällen! - 2. St. Patrick’s - Dudelange

St. Patrick’s streckas för hårt (till Europatipset)

Det behöver inte alltid vara en fördel att vara igång med sitt ligaspel inför starten av Europakvalen. Varse om detta blev St. Patrick’s Athletic när de i förra veckan reste till Luxemburg för att ta sig an Dudelange i den första kvalrundan mot Europa Conference League. Irländarna, som hunnit med 25 omgångar av inhemska Premier Division, hade det mesta av bollinnehavet i storhertigdömet men lyckades inte skörda frukten av detta.

Blott ett skott på mål var klena papper och faktum är att St. Patrick’s reduceringsmål (1-2) föll först i den 93:e minuten. Huruvida Doyles nätrassel får The Saints att attackera Dudelange från start eller bli mer försiktiga återstår att se, men hur som haver är över 60 procent på ettan på tok för mycket. Dudelange kunde ha gjort fler än två mål i det vändande mötet och ska inte räknas bort i Dublin heller.

Nyförvärvet från VVV-Venlo, Yahcuroo Roemer, såg giftig ut i omställningsspelet senast och är tillsammans med målmaskinen Hadji en spelare som St. Patrick’s verkligen får se upp med. Med tanke på utgångsläget kommer det att erbjudas gott om lägen för kontringar även i den irländska huvudstaden. Agovic är en annan lirare som kan åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite.

St. Patrick’s får i sin tur sätta stort hopp till att firma Forrester/Mulraney steppar upp jämfört med vad duon åstadkom i Luxemburg. Den förstnämnda leder skytteligan i Premier Division, men det ska samtidigt påpekas att värdarna släppt in klart flest mål av samtliga aktörer inom topp 4 i det irländska finrummet. Det är onekligen oroväckande statistik inför torsdagens retur.

Det västliga favoritskapet är befogat men när ettan snuddar vid hiskeliga 65 procent är det dags att dra öronen åt sig. Jag förväntar mig en målrik kamp i Dublin och vill därför ta betalt för den undervärderade tvåan redan på mindre system. Ettan är sedan ett sunt komplement men med hänsyn till streckningen åker även krysset med på större bongar.

Notabla avbräck

Danny Rogers, St. Patrick’s (fingerskada)

Tom Grivosti, St. Patrick’s (knäskada)

Joe Redmond, St. Patrick’s (knäseneskada)

Premiären! - 13. Nigeria - Kanada

Äntligen är det dags för VM (till Europatipset)

VM startade under torsdagen när värdnationerna Australien och Nya Zeeland tog sig an Irland respektive Norge. Premiäromgången fortsätter tidig – väldigt tidig för att vara mer precis – fredagsmorgon när Kanada går in i världsmästerskapet mot Nigeria. De regerande olympiska mästarinnorna får på förhand finna sig i att spela gruppens andrafiol bakom Australien, men det råder inget tu tal om att Lönnlöven är favoriter till att kamma hem andraplatsen.

För att det ska bli möjligt krävs det att Christine Sinclair har ett bra mästerskap och även om legendaren hunnit bli 40 år gammal är det fortfarande en lirare av yppersta klass. Den mesta landslagsmålskytten genom tiderna – både på dam- och herrsidan – står noterad för 190 (!) fullträffar i den rödsvarta dressen och förbundskapten Priestman har givetvis Sinclair som en ovärderlig del i sitt lagbygge.

En annan lagdel som Priestman format till en stark sådan är de bakre leden. Kanada släppte inte in ett enda mål på vägen till finalen – 0-1 mot USA – i Concacaf Women’s Championship och lyckas försvaret prestera på samma nivå i VM blir kanadensiskorna att räkna med. I april i fjol möttes dessa aktörer två gånger i vänskapslandskamper där Kanada vann den första med 2-0 och spelade 2-2 i den andra.

Den psykologiska fördelen ska inte underskattas när nationerna nu drabbar samman igen. Nigeria går här i sitt nionde världsmästerskap där Super Falcons hoppas ta sig vidare till sitt blott tredje slutspel någonsin. För att det ska gå vägen behöver oroligheterna med förbundet få ett slut, men framför allt behöver Asisat Oshoala ha ett bra mästerskap. Barcelona-anfallaren bär Nigerias offensiv på sina axlar och är en spelare som Kanada kommer få fullt sjå att hålla i schack.

Lyckas de med det är dock mycket vunnet och vid en ansenlig insats är detta tveklöst Kanadas match att förlora. Sinclair behöver inte särskilt många målchanser för att sätta bollen i nät och stannar tvåan i trakter omkring 70 procent är det en sund spik att luta sig mot. Sticker den upp högre än så kan garderingar förekomma på andelssystemet.

