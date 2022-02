"Zlatan saknas igen - oviss tillställning väntas"

Helgarderingen! - 1. Aston Villa - Leeds Underhållande match att vänta Vi bjuds på en riktig höjdare på Villa Park när Aston Villa och Leeds drabbar samman, två lag som har ambitioner att ta sig upp på den övre halvan av tabellen. Leeds har haft enorma problem med skador under hela säsongen och det i kombination med en tunn trupp har givetvis ställt till det för Bielsas mannar. Ett antal tunga pjäser saknas här också då Liam Cooper, Kalvin Phillips, Júnior Firpo och Patrick Bamford stannar hemma. Raphinha ska dock vara spelklar trots att han drog på sig en känning med det brasilianska landslaget och trion Charlie Cresswell, Adam Forshaw och Jamie Shackleton är alla tillgängliga igen. Viktigt för de vitklädda som inte plockade in någon spelare under januari. Vi kommer istället känna igen gästernas elva där spelare som James, Rodrigo, Struijk, Koch och Klich bör ta plats. Aston Villa har däremot gjort en hel del affärer den gångna månaden där Philippe Coutinho är den mest profilerade nykomlingen. Lucas Digne och Calum Chambers är två andra lirare som kommit in och de kommer göra mycket nytta i Steven Gerrards lagbygge. Skadeläget ser dessutom bra ut och då kan Gerrard starta med offensiva pjäser som Buendía och Ings tillsammans med Coutinho. Watkins är en annan anfallsspelare som finns tillgänglig. Villa besegrade Everton på Goodison Park innan uppehållet efter att Buendía stått för matchens enda mål och det var den första segern sedan dagen efter lucia. Lagbygget ser nu stabilt ut, förutom de fina nyförvärven kan värdarna starta med McGinn, Luiz och Ramsey på mittfältet samt Mings och Konsa i försvaret. Dessutom förfogar Gerrard över en av seriens bästa målvakter i Emiliano Martínez. Aston Villa vann höstens inbördes möte och jag håller hemmalaget något högre här. Ettan ser dock ut att sticka iväg en bit över 60 procent och så mycket skiljer det inte mellan dessa lag. Vi ska också ha med oss att Leeds vann med 3-0 på den här arenan förra säsongen även om alla mål då gjordes av Bamford. Jag väljer till sist att plocka med alla tecken där högersidan rensar fint. Missar matchen Marvelous Nakamba, Aston Villa (knäskada)

Patrick Bamford, Leeds (fotskada)

Sam Greenwood, Leeds (knäskada)

Júnior Firpo, Leeds (knäseneskada)

Liam Cooper, Leeds (knäseneskada)

Kalvin Phillips, Leeds (knäseneskada) Osäker till spel Leon Bailey, Aston Villa (lårskada)

Storfavoriten! - 2. Tottenham - Southampton Tottenham streckas högt Tottenham stod för en okej insats i helgen när de slog ut Brighton med 3-1 ur FA-cupen. Harry Kane, som verkar ha vaknat till liv igen, nätade två gånger om och trivdes bra tillsammans med Lucas Moura och comebackande Heung-Min Son. Dessutom gjorde Arsenal-supportern Dejan Kulusevski ett intressant inhopp och visade att han kommer göra mycket nytta för Spurs. Det är också en spelare som Conte haft ett gott öga till under en lång tid. I ligaspelet har laget från norra London en förlust mot Chelsea i ryggen och de ligger inte bättre än sjua i tabellen. Det ska dock sägas att de har mängder av matcher i hand på lagen ovanför och de vitklädda är i allra högsta grad med i kampen om den så viktiga fjärdeplatsen. Spelmässigt har Tottenham egentligen haft svårt att imponera under hela säsongen, men resultaten har åtminstone sett bättre ut sedan Conte ersatte Espírito Santo på tränarbänken. Southampton kryssade mot självaste Manchester City i sin senaste ligamatch vilket säger en del om höjden som finns i Hasenhüttls lagbygge. Givetvis hade Pep Guardiolas mannar mer boll i den matchen, men de vann bara statistiken över skott på mål med 5-3. Ingen slump då The Saints är starka defensivt och förfogar över en väl sammansatt backlinje där Mohammed Salisu bara blir bättre och bättre. I cupmatchen mot Coventry för några dagar sedan vilades Salisu och då var Southampton nära på att åka ur. Kyle Walker-Peters frälste dock sydkustgänget på övertid och det var faktiskt högerbacken som gjorde målet mot Manchester City också. Annars är det främst Armstrong, Adams och Redmond som ska göra det framåt nu när succéspelaren Broja är skadad och inte kan delta. Hemma i London ska såklart Tottenham gälla som favoriter, men här ser ettan ut att vara uppe kring 80 procent och snurra. Det är för mycket för att jag ens ska fundera på att spika Contes mannar. När lagen möttes strax innan nyår slutade det 1-1 och det kan bli mycket väl bli en jämn batalj igen. Räcker plånboken till ska alla tecken plockas med där högersidan rensar magiskt. Missar matchen Oliver Skipp,Tottenham (ljumskskada)

Japhet Tanganga, Tottenham (knäskada)

Lyanco, Southampton (knäseneskada)

Armando Broja, Southampton (muskelskada)

Nathan Tella, Southampton (ljumskskada)

Alex McCarthy, Southampton (knäseneskada) Osäker till spel Eric Dier, Tottenham (lårskada)

William Smallbone, Southampton (vadskada)

Cupmatchen! - 4. Milan - Lazio Oviss kvartsfinal i Coppa Italia Milan tajtade till toppstriden av Serie A ytterligare när de för några dagar sedan lyckades vända och vinna derbyt mot Inter. En oerhört stark insats av Rossoneri där några spelare klev fram och utmärkte sig lite extra. Olivier Giroud stod för båda målen och visade att Milan inte behöver klappa igenom bara för att Zlatan Ibrahimovic finns på skadelistan. Svensken kan inte delta här heller. På mitten valde Milan att starta med trion Kessié, Bennacer och Tonali och framförallt den sistnämnde såg riktigt vass ut. Där visade han vilken enorm potential som finns i den spelaren. Dessutom går det inte att undvika att nämna Mike Maignan som var fantastisk mellan stolparna. När försvarschefen Simon Kjaer är skadad behöver Maignan fortsätta kliva fram på samma fina sätt som mot Inter. Lazio klev in som underdogs i helgens ligamatch borta mot Fiorentina, men de ljusblåa Örnarna stod för en jättefin insats och vann till slut med hela 3-0. Ciro Immobile stod som vanligt för ett av målen i den matchen och är ständigt ett hot framåt. 18 ligamål på 20 ligamatcher är ett grymt facit och då vi är framme i kvartsfinal i Coppa Italia skulle det förvåna om Maurizio Sarri väljer att ställa över sin guldklimp, något han gjorde i den förra omgången av turneringen. Mot Viola fick Immobile sällskap av Pedro och Zaccagni i fronten och den sistnämnde noterades också för en balja. Felipe Anderson, som satt på bänken, får svårt att ta plats när alla är friska och krya. Friska och kry var inte mittbacken Acerbi som är kvar i rehabrummet. Luiz Felipe lirade därför tillsammans med Patric på den positionen och deras samarbete fungerade på ett bra sätt. Milans seger över Inter imponerade stort och det har fått tipparna att tro att de rödsvarta bara kommer rulla över vilket motstånd som helst. Ettan närmar sig därför 70 procent, men Lazio är inga duvungar. De sex senaste inbördes mötena har inneburit tre segrar vardera och skulle romarna plocka hem detta gör det underverk för utdelningen. Plocka därför med alla tecken även här. Missar matchen Simon Kjaer, Milan (knäskada)

Zlatan Ibrahimovic, Milan (hälseneskada) Osäker till spel Ante Rebic, Milan (oklart)

Francesco Acerbi, Lazio (lårskada)