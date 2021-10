"Zlatans Milan åker på säsongens första ligaförlust"

Höjdaren! - 3. Roma - Milan Milan åker på säsongens första ligaförlust Milan och Napoli har stuckit iväg i Serie A. Inför den elfte omgången har de sju poäng ner till trean Inter och ytterligare två pinnar till Roma. Visst är det fortfarande tidigt, men Roma har knappast råd att låta det avståndet växa till tolv poäng under söndagen. Milan kommer närmast från en 1-0-seger mot Torino där Olivier Giroud prickade in matchens enda mål. Trots det riskerar fransmannen att få nöta bänk när en viss svensk finns tillgänglig. Zlatan nätade mot Bologna i matchen innan och där har helt klart Pioli ett angenämt problem. Till skillnad från matchen mot Torino lär i alla fall Theo Hernández och Simon Kjaer kliva in i startelvan igen. Två viktiga pjäser för de rödsvarta. Kessié och Tonali får sägas vara givna på mitten och på kanterna bör vi återigen få se Saelemaekers och Leao. Helt klart ett spännande lag, men det är inget omöjligt gäng att rubba. Mot Torino hade de trots allt en del tur som kunde få med sig alla tre poäng. Roma inledde extremt bra under José Mourinho, men har tappat under de senaste veckorna. Förlust mot Juventus, 0-0 mot Napoli och den hemska 1-6-smällen mot Bodö/Glimt har sänkt självförtroendet en del i huvudstaden. Därför var det extremt viktigt att Vargarna lyckades vända och vinna borta mot Cagliari i onsdags. Lorenzo Pellegrini blev stor matchhjälte efter att ha hängt dit en mycket vacker frispark med knappa kvarten kvar att spela. Just Pellegrini spelar en viktig roll i Romas offensiv där han oftast startar tillsammans med Zaniolo och Mkhitaryan. En spelskicklig trio som ska servera Tammy Abraham med bollar. Abraham som var lagkamrat med Giroud i fjol. Skulle det offensiva spelet inte fungera har Mourinho flera jokrar att slänga in från bänken. Shomurodov, El Shaarawy och Pérez har alla mål i sig. Det går inte att ta ifrån Milan deras fantastiska start på säsongen, men nu börjar den första ligaförlusten närma sig. De kan inte ha marginalerna på sin sida hela säsongen lång. I Champions League blev Rossoneri helt utspelade i sin senaste bortamatch mot Porto och jag tror att Piolis mannar får svårt att freda sig i Rom också. Stannar ettan under 40 procent är det en vettig spik på en mycket svår kupong. Missar matchen Chris Smalling, Roma (lårskada)

Leonardo Spinazzola, Roma (hälseneskada)

Mike Maignan, Milan (handledsskada)

Samu Castillejo, Milan (knäseneskada)

Junior Messias, Milan (muskelskada)

Ante Rebic, Milan (vristskada)

Alessandro Florenzi, Milan (knäskada)

Toppmötet! - 6. IFK Norrköping - Elfsborg Tungt poängtapp för Elfsborg Elfsborg har efter fyra raka segrar i allra högsta grad blandat sig i kampen om guldet i Allsvenskan igen. Än mer imponerande är att boråsarna på dessa matcher bara har släppt in ett enda mål. Därmed ligger de gulsvarta på samma poäng som serieledarna Malmö FF, en pinne före AIK och Djurgården, inför de fem avslutande omgångarna. Det blir inte mycket mer spännande än så. Jeppe Okkels stod för en av fullträffarna mot Degerfors och han bildar en svårstoppad topptrio tillsammans med Rasmus Alm och Per Frick. De kompletterar varandra väl och hittar varandra i sömnen. Simon Olsson styr mittfältet och bakifrån kommer Johan Larsson och Simon Strand alltid bombandes på kanterna. Viktiga försvararen Maudo Jarjué är dock fortsatt avstängd och visst känns det lite skakigare med McVey bredvid Väisänen. IFK Norrköping var på väg mot en härlig trepoängare i torsdags som skulle innebära att det bara var fem poäng upp till Europaplats, men med matchens sista spark kunde Amin Sarr kvittera för Mjällby. Ett onödigt poängtapp för Peking som dominerade händelserna rätt klart. Försvaret har helt enkelt läckt för mycket mot slutet och där har Rikard Norling något att fundera på inför söndagsmatchen. Offensivt ser det däremot riktigt bra ut för östgötarna. Adegbenro leder skytteligan på 15 fullträffar och satte dit ännu en balja under torsdagen. Ett vackert avslut av nigerianen som tveklöst är en av seriens bästa anfallare. Dessutom fick Nyman näta igen efter ett perfekt förarbete av Jonathan Levi på kanten. Den trion bör starta igen med Björk och Abdulrazak på kanterna. Där finns det mycket speed. Elfsborg vann vårens möte mellan lagen med 1-0, men de har haft svårare att prestera i Norrköping på senare år. Här har inte gästerna vunnit på över fyra år. Det är verkligen sista chansen för IFK om de vill hänga på i kampen om Europaplatserna och jag tror att Peking griper det halmstrået. Det ser ut att bli bra värde på ettan och då är det en utmärkt spik. Missar matchen Maudo Jarjué, Elfsborg (avstängd)

Derbyt! - 10. Real Sociedad - Athletic Bilbao Real Sociedad blir bisarrt överstreckade Har det lossnat nu för Alexander Isak? När Real Sociedad besegrade Celta Vigo med 2-0 i Galicien under torsdagen satte svensken dit matchens första mål och har därmed hittat rätt i tre raka tävlingsmatcher. Det behövs verkligen en Isak i full form när lagets bästa målskytt och spanska landslagsman, Oyarzabal, återfinns på skadelistan. Mot Celta hade den blågula anfallaren Portu, Januzaj och Silva bakom sig och det fungerade väl. Samtidigt ska det sägas att Real hade en hel del tur som löste tre poäng i den matchen. Celta skapade väl så mycket och hade de haft en Isak i sitt lag kunde det gått åt andra hållet istället. Mat Ryan gjorde dessutom en fin insats mellan stolparna i sin blott andra ligamatch för klubben. Om det blir australiensaren eller Remiro som ställer sig i mål här låter jag vara osagt, men det är två skickliga burväktare. Inte lika skickliga som den målvakt som står på andra sidan dock. Unai Simón har blivit ordinarie i det spanska landslaget på senare tid och är en keeper av hög nivå. Han har hjälpt sitt Bilbao till åtta poäng på de fyra senaste omgångarna. Totalt sett har besökarna bara förlorat en av sina tio ligamatcher så långt och främst beror det på en väldigt tät defensiv som är svår att bryta igenom. Framför Simón har Yeray Álvarez och Dani Vivian hittat ett fint samarbete och de får god hjälp av den spanska U21-landslagsmannen Unai Vencedor på det centrala mittfältet. Vivian är tyvärr skadad nu, men i landslagsmeriterade Unai Núnez finns det minst sagt en hyfsad ersättare. Framåt handlar det mesta om evighetsmannen Inaki Williams som aldrig missar en match, men även Sancet, Muniain och Berenguer har mer att ge än vad de har visat hittills. Tio mål framåt på lika många matcher är ingen vidare siffra. Detta är ett hett baskiskt derby och det kommer säkerligen bli mycket fokus på kamp och inte lika mycket skönspel. Något som bör passa Athletic bra. Dessutom ska det sägas att Real Sociedad får två dagars kortare vila än sina kombattanter inför denna match och att de dessutom hade match i Europa League förra torsdagen. Det bör med andra ord finnas tröttare ben i hemmalaget. Att ettan då streckas till runt 70 procent är inget annat är totalt felaktigt. Allt värde ligger således i X2 och det är också där jag börjar strecka. Missar matchen Mikel Oyarzabal, Real Sociedad (muskelskada)

Nacho Monreal, Real Sociedad (knäskada)

Carlos Fernández, Real Sociedad (knäskada)

Alex Sola, Real Sociedad (knäskada)

Asier Villalibre, Athletic Bilbao (knäseneskada)

Dani Vivian, Athletic Bilbao (muskelskada)

Oier Zarraga, Athletic Bilbao (knäskada)

Peru Nolaskoain, Athletic Bilbao (vristskada)

Yuri Berchiche, Athletic Bilbao (ljumskskada)