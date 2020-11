"Zlatans Milan åker på säsongens första ligaförlust"

Vilken härlig söndag det är som väntar. Ett knippe ångestmatcher från Allsvenskan blandas med toppfotboll från England, Spanien och Italien. Skevt streckade matcher lite överallt gör att utdelningen mycket väl kan skjuta i höjden, inte minst då det finns en härlig jackpot på 5 miljoner kronor. Jag siktar som vanligt på 13 rätt och vill du jobba in jackpotten tillsammans med mig är det bara att köpa en andel via länken här nedan. Nu kör vi!

Toppmatchen! - 1. Liverpool - Leicester

Skadedrabbat Liverpool får det tufft

Liverpool har haft det tufft på skadefronten och inte blev det bättre under landslagsuppehållet. Inför mötet med Leicester har Klopps mannar i stort sett inga försvarare kvar. Van Dijk är långtidsskadad sedan tidigare och Fabinho saknas på grund av en inflammerad knäsena. Joe Gomez skadade sig så allvarligt på träning med Englands landslag att han är borta resten av säsongen och dessutom fick Rhys Williams problem med en höft när han spelade med Englands U21-landslag.

Matip är tillbaka från sina skadeproblem och är given i mittförsvaret men vem som ska ta plats bredvid honom är höljt i dunkel. Nathaniel Philips är ett alternativ men frågan är om han håller på den här nivån. Som om inte det vore nog är högerbacken Alexander-Arnold skadad, men där kan allt-i-allon James Milner kliva in. Offensivt saknas storstjärnan Mo Salah på grund av covid-19, men där har Klopp betydligt fler alternativ att laborera med.

Leicester har tre raka segrar i ryggen och leder faktiskt tabellen inför omstarten. För Rävarna är det motsatt läge jämfört med Liverpool då skadeläget börjar ljusna. Fofana, Castagne, Pereira och Ndidi har alla tränat med laget i veckan. Fofana, som varit fantastisk sedan han kom till klubben, ska vara helt redo för spel medan Castagne bör klara av ett inhopp. För de två andra kan det vara lite väl tidigt att få speltid redan till helgen då de kommer från allvarliga skador.

Offensivt handlar det mesta som vanligt om Jamie Vardy som springer på allt och ligger i delad topp i skytteligan med åtta fullträffar. Han får god hjälp av spelare som Maddison, Tielemans och Barnes. Dessutom har turken Cengiz Ünder kommit rätt in i klubben och stått för flera fina inhopp. Det blir inte helt enkelt för Liverpools relativt oprövade backlinje att stoppa den uppställningen.

Liverpool är såklart extremt svåra att rå på här på Anfield Road. Fyra segrar på fyra försök har det blivit under hösten och i fjol tog The Reds 55 av 57 möjliga poäng på det egna gräset. Är det någon gång det går att störa Liverpool är det dock nu när halva laget saknas. Leicester lär se sin chans och kommer gå in utan respekt. Jag lockas betydligt mer av högersidan än av den överstreckade ettan, men helst ska alla tecken plockas med.

Missar matchen

Virgil van Dijk, Liverpool (knäskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäskada)

Mohamed Salah, Liverpool (covid-19)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (vadskada)

Fabinho, Liverpool (knäseneskada)

Thiago, Liverpool (knäskada)

Daniel Amarey, Leicester (lårskada)

Çağlar Söyüncü, Leicester (höftskada)

Osäker till spel

Jordan Henderson, Liverpool (benskada)

Rhys Williams, Liverpool (höftskada)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (knäskada)

Wilfred Ndidi, Leicester (ljumskskada)

Timothy Castagne, Leicester (lårskada)

Ricardo Pereira, Leicester (knäskada)

Måstematchen! - 5. Kalmar - Djurgården

Båda lagen behöver poäng

Guldet har redan gått till Malmö FF men det finns ändå gott om spänning i Allsvenskan. Bottenstriden är stentuff och dessutom är det flera lag som slåss om Europaplatserna. Djurgården är ett av dessa lag även om de halkat efter lite efter två raka förluster mot Falkenberg och AIK. Två sämre insatser från Blåränderna som gör att det skiljer två poäng till trean Häcken inför den 28:e omgången.

I torsdags spelade Djurgården match mot Sollentuna i Svenska Cupen och då saknades bland annat Bråtveit och Ulvestad som var iväg med det norska landslaget. Viktiga Ulvestad kommer inte kunna delta här heller då han är avstängd. Mot Sollentuna blev det ändå seger med 4-0 efter att Kujovic nätat två gånger. Viktigt för strikerns självförtroende då det bara har blivit fem fullträffar i seriespelet.

Kalmar har rest sig på nio och via fem poäng på de tre senaste omgångarna har smålänningarna klättrat upp på kvalplats. Det skiljer dock bara två poäng ner till den jagande duon Falkenberg och Helsingborg så alla poäng är viktiga. Upp till Blåvitt på säker mark skiljer det å andra sidan endast tre pinnar. Inget omöjligt avstånd att ta ikapp.

Nanne Bergstrands krigare får klara sig utan avstängda Emin Nouri men i mittförsvaret kan Viktor Elm kliva in utan att det blir någon försämring. Det stora frågetecknet hos Kalmar är fortfarande vem som ska göra målen framåt. Fröling har dragits med skador och lagets bästa målskytt är faktiskt Isak Magnusson med sina fem fullträffar. En spelare som ändå inte är helt ordinarie.

Bland mycket annat intressant att hålla koll på är detta också ett möte mellan två bröder, Sebastian Ring i Kalmar och Jonatan i Djurgården. Bragging rights på spel således. Djurgården har en vassare trupp i grunden och vann årets första möte med hela 5-0. Kalmar är dock desperata och det ska inte underskattas. Tvåan har stuckit iväg lite väl mycket streckmässigt och då kan den aldrig lämnas ensam. Gardera tidigt och helst med alla tecken.

Missar matchen

Emin Nouri, Kalmar (avstängd)

Fredrik Ulvestad, Djurgården (avstängd)

Alexander Abrahamsson, Djurgården (knäskada)

Edward Chilufya, Djurgården (oklart)

Osäker till spel

Henrik Löfkvist, Kalmar (knäskada)

Nils Fröling, Kalmar (vadskada)

Jesper Nyholm, Djurgården (covid-19)

Aslak Witry, Djurgården (blindtarmsoperation)







Spiken! - 8. Napoli - Milan

Milan åker på första förlusten

Vilken start på säsongen Milan har stått för! Fem segrar och två oavgjorda gör att Rossoneri faktiskt leder Serie A inför omstarten. Störst del i framgången har såklart Zlatan Ibrahimovic som leder skytteligan med åtta fullträffar efter sju spelade omgångar. Här får svensken dock klara sig utan sin brasilianska lekkamrat Rafael Leao som dras med en lårskada. Ett tungt avbräck för de rödsvarta för Leao har sett magnifik ut.

Ante Rebic är i alla fall helt återställd efter sina problem och det är en spelare med hög högstanivå. Tillsammans med Calhanoglu och Saelemaekers ska kroaten se till att Ibra får sina chanser. Det krävs dock en bättre insats från Milans sida än senast mot Verona om det ska bli poäng i Neapel. Mot Hellas var Milan illa ute innan de kunde kvittera till 2-2 på övertid via Zlatans huvud.

Napoli ligger tre poäng bakom Milan men egentligen borde det vara två. De ljusblå fick som bekant ett poängs avdrag (förutom att de dömdes som förlorare i matchen) efter att inte ha ställt upp i matchen mot Juventus på grund av ett corona-utbrott. En märklig bestraffning kan tyckas med tanke på hur läget såg ut då. Napoli har spridit ut sitt målskytte mer än Milan och i 1-0-segern mot Bologna innan uppehållet var det nigerianen Osimhen som avgjorde.

Han har dock skadat armen under landslagsuppehållet och finns inte med här. Gattuso behöver inte gråta blod för det, offensivt finns Lozano, Mertens, Insigne, Politano och Petagna till förfogande. Koulibaly och Manolas lär ta plats i mittförsvaret med Ruiz och Bakayoko framför sig som sköld. Det blir verkligen något för Zlatan att tampas med.

Mäktiga San Paolo är en väldigt svår arena att åka till och Milan har inte haft någon större lycka här på senare år. Gästerna har faktiskt inte vunnit i Neapel sedan 2010! Även om Milan ser bättre ut än på riktigt länge ska de ses som ganska klara underdogs här. Stannar ettan i närheten av 40 procent är det en vettig spik på en i övrigt mycket svår kupong.

Missar matchen

Victor Osimhen, Napoli (armskada)

Elseid Hysaj, Napoli (covid-19)

Rafael Leao, Milan (lårskada)

Mateo Musacchio, Milan (muskelskada)