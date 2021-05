"Zlatans Milan förlorar det viktiga toppmötet mot Juventus"

Det såg väldigt bra ut på veckans Europatips inför de sena matcherna, men då gick allt fel. Det blev därför bara 10 rätt, men vi var uppe och nosade på större pengar. Under söndagen tar vi nya tag när ett häftigt Europatips ska analyseras. Europas fem största ligor samt Allsvenskan utgör kupongen och vid 13 rätt kan det mycket väl smälla till i utdelningskolumnen. Köp era andelar via länken här nedan så jobbar vi tillsammans!

Skrällchansen! - 2. Arsenal - West Bromwich

Arsenal förtjänar inte hög streckning

Arsenal stod för ännu en plattmatch under Artetas styre i torsdags och åkte ur Europa League efter totalt 1-2 mot Villarreal. Trots att The Gunners behövde göra mål syntes det ingen desperation hos britterna som rullade runt i ett väldigt långsamt bolltempo. Det är tveksamt om Mikel Arteta klarar av denna kris, men i skrivande stund har spanjoren fortfarande kvar jobbet.

I ligan ligger Arsenal nia och med långt upp till Europaplatserna har de egentligen inget att spela för. Frågan är hur motiverade hemmaspelarna kommer vara denna söndag. Hemmaspelet är inget att lita på heller. I ligan har de rödvita bara vunnit sex av 17 fajter på Emirates och i alla tävlingar har Arsenal gått mållösa från tio hemmamatcher. Det är flest i klubbens historia på en säsong.

West Bromwich har med fyra omgångar kvar att spela tio poäng upp till närmaste lag ovanför nedflyttningsstrecket och måste således gå för tre poäng. Närmast kommer de från två raka derbykryss mot Aston Villa och Wolverhampton. Offensivt ser det spännande ut med spelare som Pereira, Robinson och Diagne. Dessutom har mittfältet fungerat helt okej under våren.

Yokuslu har kommit in i ligan på ett bra sätt, men däremot får inte Maitland-Niles delta då han är utlånad från Arsenal. Ett avbräck såklart för Sam Allardyce. WBA har bara vunnit två bortamatcher under säsongen, men det var å andra sidan rejäla triumfer. 5-2 mot Chelsea och 3-2 mot Wolverhampton som båda gick av stapeln under 2021.

Arsenal vann förra mötet mellan lagen med 4-0 och är såklart betydligt bättre i grunden. Det är dock ett slitet hemmalag som får kort vila från torsdagens match. Dessutom har de fått utstå rejält med kritik av sina supportrar efter den tafatta insatsen mot Villarreal. Arsenal har definitivt inte visat tillräckligt mycket under säsongen för att förtjäna en streckning kring 80 procent. Plocka med alla tecken och jobba in bortaskrällen.

Missar matchen

David Luiz, Arsenal (knäseneskada)

Granit Xhaka, Arsenal (muskelskada)

Branislav Ivanovic, West Bromwich (knäseneskada)

Ainsley Maitland-Niles, West Bromwich (ej tillgänglig)

Osäker till spel

Robert Snodgrass, West Bromwich (mjukdelsskada)

Höjdaren! - 4. Juventus - Milan

Juventus tar en viktig trepoängare

Med fyra omgångar kvar att spela av Serie A är striden om Champions League-platserna oerhört spännande. Tre lag står på 69 poäng vardera och därbakom lurar Napoli och Lazio. Det finns bara tre platser till mästarturneringen bakom Inter så det kommer bli full kubbning hela vägen in i kaklet. Två av de klubbar som ståtar med 69 pinnar ställs mot varandra under söndagen.

Milan har haft en sämre vår där de tappat väldigt många poäng. Senast tog de rödsvarta en viktig seger hemma mot Benevento, men innan dess hade de två raka torsk där 0-3 mot Lazio sticker ut. Mot Benevento var Zlatan Ibrahimovic tillbaka efter sin skada och Rossoneri är ett helt annat lag med sin väldige svensk på topp. Uppbackad av Calhanoglu, Saelemaekers och Leao förfogar Pioli över en spännande kvartett i fören.

Hos Juventus är det en viss Cristiano Ronaldo som regerar. Trots att den allmänna uppfattningen tycks vara att portugisen gjort en dålig säsong leder han skytteligan överlägset med 27 fullträffar i ligaspelet. Visst, man kanske inte ska sätta Ronaldo i muren framöver, men han är fortfarande oerhört viktig för sitt lag. Senast stod nummer sju för båda målen när 0-1 vändes till 2-1 mot Udinese.

Mot Udinese var det Dybala som startade bredvid Ronaldo med Bernardeschi och Cuadrado på kanterna. Kulusevski och Morata hoppade in då. Det är ingen dålig bredd. Bakåt är Demiral skadad, men med Bonucci, Chiellini och De Ligt som alternativ behövs knappast han ändå. Lagets svaghet är det inre mittfältet där två spelare av Bentancur, McKennie, Ramsey och Arthur kommer husera. De måste ha en bra match om detta ska sluta lyckligt för Juve.

Juventus är inte längre vad de än gång har varit, men värdarna från Turin har fortfarande bara förlorat en hemmamatch sedan jul. Dessutom vann de januarimötet mot Milan på San Siro med 3-1 och besökarna har inte vunnit här på tio år. Trots sin, med deras mått mätt, svaga säsong är Juventus ändå seriens näst bästa hemmalag och här tar de tre viktiga poäng. Ettan spikas.

Missar matchen

Merih Demiral, Juventus (muskelskada)

Samu Castillejo, Milan (avstängd)

Osäker till spel

Federico Chiesa, Juventus (muskelskada)

Mario Mandzukic, Milan (sjuk)

Toppmötet! - 6. Real Madrid - Sevilla

Ovisst i Madrid

Efter en fantastisk vår såg det ut som att Sevilla skulle kunna utmana de tre stora i Spanien om ligatiteln, men en tung förlust hemma mot Athletic Bilbao i den senaste omgången gör att guldhoppet nog är kört. Det innebär dock inte att vi kommer få se några bortaspelare som bara lufsar runt på Alfredo di Stéfano Stadium. Att knäppa stormakten Real Madrid på näsan är motivation nog och vid bortaseger är det bara en pinne upp till Los Blancos.

Besökarna har ett nästintill perfekt truppläge där endast Sergi Fómez är tveksam till spel. Det bör innebära att Carlos och Koundé tar plats i mittförsvaret med Acuna och Navas på kanterna. En kvartett med både styrka och snabbhet som inte blir enkel att passera. Framåt har En Nesyri gjort en storstilad säsong med 17 ligamål. Skulle spelet gå i stå går det också att slänga in huvudspecialisten Luuk de Jong.

Real Madrid var chanslösa på Stamford Bridge tidigare under veckan då de kraschade ur Champions League. I ärlighetens namn var det ett under att Real tog sig så långt som till semifinal med tanke på den skakiga säsong de haft. Sergio Ramos var tillbaka mot Chelsea, men istället saknades Varane på grund av en muskelskada. Den elegante fransmannen kan inte delta här heller.

Mittfältet är spelskickligt men ålderstiget. Modric och Kroos har båda passerat zenit och Casemiro är visserligen bara 29 år gammal, men det är ingen spelare som avgör matcher direkt. Istället står och faller Real med Karim Benzema. Den franska strikern har varit makalöst bra under hela säsongen och var det enda hotet som fanns mot Chelsea. Har han en bra dag får Sevillas försvar jobba.

Real Madrid ligger två pinnar bakom Atlético Madrid inför den 35:e omgången av La Liga, men då Atlético ställs mot Barcelona under lördagen är toppstriden fortfarande helt öppen. Motivation lär det finnas gott om hos hemmalaget, men jag är tveksam till att kunnandet finns där i den utsträckning att ettan ska streckas närmare 60 procent. Räcker plånboken till föredras alla tecken.

Missar matchen

Raphaël Varane, Real Madrid (muskelskada)

Lucas Vázquez, Real Madrid (knäskada)

Dani Carvajal, Real Madrid (knäseneskada)

Osäker till spel

Sergi Gómez, Sevilla (muskelskada)