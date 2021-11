"Zlatans sista chans med Milan"

Höjdaren! - 1. Manchester City - PSG City visar klassen Manchester City fick klara sig utan Kevin De Bruyne i helgens ligamatch mot Everton då den belgiska mittfältaren har drabbats av corona, men hans frånvaro märktes inte speciellt mycket på planen. De ljusblå spelade en vägvinnande och underhållande fotboll och vann matchen med 3-0. Mittfältet bestod då av Gündogan, Rodri och Bernardo Silva och det är inte helt otänkbart att samma trio får chansen igen. Fernandinho finns också att plocka in om Pep vill ha en lite mer defensiv balans. Längst fram fick unge Cole Palmer starta mellan Sterling och Foden. Han går en ljus framtid till mötes, men får troligen inleda på bänken nu. Gabriel Jesus och Riyad Mahrez är två spelare som gärna vill ta plats i topptrion. Hur Guardiola än väljer att formera sitt lag kommer det som vanligt vara ett hemmalag som har mycket boll och dominerar händelserna på Etihad. Här finns inga enkla poäng att hämta. PSG vann också sin helgmatch. Nantes besegrades med 3-1 och supertrion Neymar, Mbappé och Messi spelade från start. De två sistnämnda hittade också nätet i matchen. Bakom dessa herrar tog Verratti, Gueye och Paredes plats på mittfältet och det är i stort sett det bästa Pochettino kan ställa ut på banan även om Wijnaldum visade klassen i senaste Champions League-matchen mot RB Leipzig. Mot Leipzig saknade parisarna en del spelare och insatsen var inte alls bra då. Visst löste de 2-2 och det var nära att bli ännu bättre innan Leipzig satte dit en straff på övertid, men spelmässigt var fransmännen helt överkörda under åtminstone den första halvtimmen. Det kollektiva försvarsspelet är inte alltid på plats och mot Nantes saknades dessutom både Kimpembe och Marquinhos. De har dock tränat under veckan och bör vara tillgängliga. När lagen möttes på Parc des Princes tidigare under hösten vann PSG med 2-0 och var ständigt farliga i sina omställningar. Det var dock City som dominerade den matchen ganska klart och med normal effektivitet hade resultat blivit ett annat. Gästerna har spelare som mycket väl kan matcha Citys gäng, men de har inte fått in samma metodik i sitt sätt att spela. Ett mer färdigt Manchester City tar tre poäng och säkrar förstaplatsen i gruppen. Missar matchen Kevin De Bruyne, Manchester City (corona)

Benjamin Mendy, Manchester City (avstängd av klubben)

Ferran Torres, Manchester City (fotskada)

Samuel Edozie, Manchester City (knäskada)

Liam Delap, Manchester City (vristskada)

Rafinha, PSG (höftskada)

Julian Draxler, PSG (muskelskada)

Sergio Ramos, PSG (benskada) Osäker till spel Jack Grealish, Manchester City (mjukdelsskada)

Gianluigi Donnarumma, PSG (sjuk)

Presnel Kimpembe, PSG (muskelskada)

Marquinhos, PSG (muskelskada)

Skrälldraget! - 2. Liverpool - Porto Liverpool streckas galet högt Liverpool har gått fram som en slåttermaskin i Champions League och är efter fyra spelade omgångar redan klara gruppsegrare. Perfekt för Jürgen Klopp som därmed kan kosta på sig att vila delar av sin sargade trupp. Det väntar en ligamatch mot Southampton redan under lördagen som det gäller att ha fräscha ben till. Räkna därför med en något reservbetonad hemmaelva. Föregående helg krossade Liverpool stackars Arsenal med 4-0. The Reds hade då ganska svårt att skapa farliga chanser, men efter att ha fått in ettan på en frispark föll The Gunners ihop som ett korthus. Mané, Jota och Salah var alla framträdande med varsitt mål. Det är inte alls omöjligt att ett par av dessa lirare får lite välförtjänt vila nu. Minamino gjorde mål direkt när han kom in och är också sevärd, men visst är det en försämring i kvalité. Porto har däremot precis allting att spela för. Portugiserna ligger på en andraplats i gruppen inför de två sista omgångarna, men det skiljer bara en pinne ner till jagande Atlético Madrid som väntar i den sista matchen. De blåvita kommer med andra ord satsa precis allt de har i denna match för att sno åt sig viktiga poäng och det är inga duvungar som kommer till Anfield Road. De två senaste matcherna i Champions League har spelats mot Milan och Porto plockade fyra pinnar på dessa fajter. Mehdi Taremi och Evanilson är ett skickligt anfallspar och från mittfältet finns det gott om hot. Luis Díaz har visat hur bra han är i det colombianska landslaget och Sérgio Oliveira dominerade när Porto gick till kvartsfinal i Champions League i fjol. De ska kunna skapa chanser även i Merseyside. När lagen möttes i Porto tidigare under hösten vann Liverpool till sist enkelt med 5-1. Då spelade de dock med sitt bästa lag och hade allt att spela för, något som inte är fallet här. Visst ska de rödklädda gälla som favoriter, men ettan borde hamna någonstans kring 50 procent. När den istället streckas en bit över 70 slår jag bakut. Plocka med alla tecken från start där X2 rensar magiskt. Missar matchen Roberto Firmino, Liverpool (knäseneskada)

Joe Gomez, Liverpool (vadskada)

Harvey Elliott, Liverpool (vristskada) Osäker till spel Naby Keïta, Liverpool (knäseneskada)

James Milner, Liverpool (knäseneskada)

Curtis Jones, Liverpool (ögonskada)

Divock Origi, Liverpool (benskada)

Diogo Jota, Liverpool (knäskada)

Andy Robertson, Liverpool (knäseneskada)

Tomás Esteves, Porto (vristskada)

Iván Marcano, Porto (oklart)

Pepe, Porto (oklart)

Måstematchen! - 3. Atlético Madrid - Milan Sista chansen för Milan Det ser mörkt ut för Zlatan och company i den där Champions. En ynka inspelad poäng på fyra omgångar är såklart inte bra nog, men faktum är att det fortfarande finns en mikroskopisk chans att ta sig vidare från gruppen. Då måste de rödsvarta dock vinna i Madrid. Räkna med att Stefano Pioli och hans mannar ändå ger det ett försök och ställer en slagkraftig elva på benen på Wanda Metropolitano. Närmast kommer Rossoneri från en 3-4-förlust mot Fiorentina. Zlatan Ibrahimovic stod för två av målen och bör vara given på topp här. Med Rebic på skadelistan bör det bli Saelemaekers, Leao och Díaz som tar plats bakom. En spelskicklig och kreativ trio. Det centrala mittfältet är starkt med Kessié i spetsen och längst bak är Simon Kjaer chef. Tomori har dock varit skadad och är ytterst tveksam till spel. Atlético Madrid har haft svårt att få till det under den senaste månaden och har faktiskt bara vunnit två av sina sju senaste tävlingsmatcher. En av segrarna kom i helgen när Osasuna slogs tillbaka med 1-0. Felipe avgjorde då i den 87:e minuten och speciellt många klara chanser hade de rödvita inte. Nu kan inte Felipe frälsa Madrassmakarna då han är avstängd, men Griezmann är i alla fall tillbaka efter att ha fått sin avstängning hävd. Med Suárez, Correa och Carrasco som hjälp i offensiven samt Koke och De Paul på mittfältet finns det så mycket skickliga spelare i laget, men det är i dagsläget inget välfungerande gäng. Savic får ta ett stort ansvar i försvaret nu när Felipe saknas och frågan är om han klarar av att stå emot en Zlatan som verkar vara i storform. Värdarna har inte varit lika starka defensivt under hösten som de normalt är. När lagen möttes i Milano började Milan klart bäst och tog ledningen, men efter att Kessié visades ut efter en halvtimmes spel vände matchen. Atlético kvitterade i den 84:e minuten och i den 97:e minuten kunde Suárez avgöra på en straffspark. Bittert för Milan, men spelmässigt var det en helt jämn tillställning. Jag tror definitivt att Milan kan göra match av det även i Madrid och lockas inte av den högt streckade ettan. Gardera tidigt och helst med alla tecken. Missar matchen Felipe, Atlético Madrid (avstängd)

Joao Félix, Atlético Madrid (vadskada)

Kieran Trippier, Atlético Madrid (axelskada)

Ante Rebic, Milan (knäseneskada)

Davide Calabria, Milan (vadskada)

Mike Maignan, Milan (handledsskada)

Alessandro Plizzari, Milan (knäskada) Osäker till spel Samu Castillejo, Milan (knäseneskada)

Fikayo Tomori, Milan (höftskada)