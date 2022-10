Målfyrverkeri - "Det går inte att stoppa trion"

Förra veckan blev ingen större succé. Båda spikförslagen föll och oväntat nog blev det fler mål än tre i både Manchester och Milano. Det blev heller ingen målsnål tillställning i Valencia som jag hade förutspått. Däremot var jag spot on i mötet mellan Borussia Mönchengladbach och Eintracht Frankfurt där jag spikade fyran, som satt, på det lilla systemet. Även tankarna kring stormötet mellan Chelsea och Manchester United kändes bra.

Totalt sett blev det dock ingen framgång och jag var långt ifrån pengarna. Så är det, detta är ett högvariansspel där det kommer vara väldigt svårt att nå hela vägen upp. Å andra sidan blir det 50 mille när stjärnorna står rätt. Eller 51,4 miljoner som jackpotten ligger på idag. Tolv stycken rader hade tio rätt förra helgen vilket gav drygt 40.000 kronor vardera. En svår rad således där det gav utdelning hela vägen ner till åtta korrekta svar.

Denna vecka har vi en högintressant rad där storlag som Chelsea, Liverpool, Inter och PSG finns med och jag tror framför allt att de två sistnämnda kommer bjuda på målkalas. Desto tajtare blir det bland annat när Crystal Palace ställs mot Southampton och när Cádiz tar sig an Atlético Madrid.





Målkalaset! - 13. PSG - Troyes

PSG:s front går inte att stoppa

PSG stod för en makalös uppvisning tidigare i veckan när stackars Maccabi Haifa pulveriserades fullständigt. 7-2 slutade matchen och den otroliga trion Messi, Neymar och Mbappé noterades för tio personliga poäng. Oavsett om stjärnorna gillar varandra eller inte så öser de verkligen in mål. Dessutom hoppade Soler in och nätade mot slutet vilket visar på att det finns kvalité även om det ska roteras under lördagen.

I ligaspelet har parisarna en målskillnad på 32-5 efter tolv omgångar och för några år sedan så besegrade faktiskt huvudstadslaget Troyes med pinsamma 9-0. Vad ska gästerna göra för att komma undan med hedern i behåll? I våras löste de faktiskt 2-2 här, men det är ett mer påkopplat PSG vi ser nu. Det finns en ganska vass offensiv i laget med Baldé i fören, men bakåt läcker det betänkligt.

Troyes har en målskillnad på 21-24 efter tolv omgångar vilket ger ett snitt på nära fyra baljor per fajt. På Parc des Princes tror jag knappast att de går under sitt snitt. Detta är därför en match där jag börjar på fyran och faktiskt kliver upp så långt det går på större system.





Måltorkan! - 10. Cádiz - Atlético Madrid

Cádiz måltorka fortsätter

Cádiz ligger näst sist i La Liga och det är inte speciellt svårt att inse varför. Fem gjorda mål på elva omgångar är klart sämst i ligan och då är det svårt att vinna fotbollsmatcher, något Cádiz bara gjort en gång under hösten. Bakåt står de däremot oftast emot okej. Förra helgens galna 1-5 mot Rayo Vallecano ska vi inte lägga för stor vikt vid, då föll fyra av målen efter att de gulklädda hade åkt på två röda kort.

Två avstängningar finns därmed att hantera för Cádiz men värdarna ska ändå kunna organisera sig på ett helt okej sätt. Atlético Madrid spelade en tuff Champions League-match tidigare i veckan och möjligen finns det lite för slitna ben hos Madrassmakarna för att orka med att bryta ner ett förmodat lågt stående hemmalag. Bakåt har det däremot sett okej ut för de rödvita i ligaspelet under hösten även om det rasslade till bakom Oblak i onsdagens match mot Bayer Leverkusen.

Cádiz behöver alla poäng de kan få och kommer försöka slå vakt om den pinne de går in i matchen med. Det tillsammans med oförmågan att hitta nätet själva borgar för en målsnål batalj. Nollan och ettan räcker på mindre system.

