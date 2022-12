Målkalas i Liverpools PL-omstart

Den stora brittiska fotbollsdagen är här. Boxing Day bjuder alltid på mängder av matcher och stor dramatik och detta år är inget undantag. Sex matcher från Premier League och sju från The Championship ska analyseras på Fullträff och jag siktar högt!

Förra veckans analys var ett klart steg i rätt riktning jämfört med veckan innan. Åtta rätt gjorde att vi snubblade på mållinjen när det kommer till att nå fram till utdelning. De som gick bäst hade nämligen elva rätt vilket innebar att det gav utdelning ner till nio gröna bockar. Spikförslagen var båda ett mål ifrån, men det blev åtminstone fler mål i “målkalaset” jämfört med min måltorka och det får sägas vara ett minimumkrav.

I övrigt satte jag spiktreorna i bronsmatchen mellan Kroatien och Marocko samt i League One-fajten mellan Bolton och Exeter. Den enda matchen där jag egentligen var helt ute och cyklade i var mötet mellan Coventry och Swansea där jag valde att rita ned 0, 1 och 2. Matchen slutade 3-3 och jag kan inte ens med all välvilja i världen säga att det var speciellt nära.

Denna magiska Boxing Day lär det smälla en del i Premier League. Derbyt mellan Arsenal och West Ham samt matcherna Aston Villa - Liverpool och Leicester - Newcastle lär alla se minst tre mål vardera. Desto målsnålare blir det troligen i vanlig ordning när Wolverhampton är i farten. I The Championship ska vi inte förvänta oss något målkalas när Hull tar emot Blackpool eller i mötet mellan Preston och Huddersfield.

Målkalaset! - 2. Aston Villa - Liverpool

Sevärt möte på Villa Park

Aston Villa avslutade ligaspelet innan uppehållet med segrar över Brighton och Manchester United vilket säger det mesta om kapaciteten i truppen. Däremot blev det uttåg ur Ligacupen efter 2-4 mot samma Manchester United. Offensivt ser Unai Emerys gäng riktigt intressanta ut med Buendía, Ings och Watkins tillgängliga. Bakåt ser det desto tunnare ut då Mings och Konsa ser direkt tröga ut.

Något som Liverpool ska kunna utnyttja via framför allt Mohamed Salah som gjorde en stabil höst. Han får troligen sällskap av Firmino och Núnez på topp och det är en uppställning som vet vart målet är beläget. Samtidigt har de rödklädda haft problem med försvarsspelet under hösten och Klopps mannar släppte in mål i de fyra avslutande ligamatcherna innan uppehållet. Totalt har det blivit 17 baljor i baken på 14 omgångar.

Aston Villa har sex raka tävlingsmatcher som har gått över 2,5 mål och det brukar bli mycket mål när de ställs mot Liverpool. Vem minns inte den osannolika 7-2-krossen i oktober 2020? Fyra av de fem senaste inbördes har sett minst tre mål och det blir samma visa nu också. Börja med trean.

Måltorkan! - 4. Everton - Wolverhampton

Wolves fortsätter ha problem med målskyttet

Wolverhampton är jumbo i Premier League inför omstarten och det beror helt och hållet på det bristande målskyttet. Åtta baljor på hela hösten är såklart inte bra nog. De fick en bra chans att öka på självförtroendet i förra veckans Ligacupmatch mot usla Gillingham, men trots hemmaplan krävdes det en straff för att Vargarna skulle få hål på laget från League Two. 2-0 kom sedan på övertid. Detta trots att spelare som Diego Costa, Goncalo Guedes, Daniel Podence, Adama Traoré, Hee-Chan Hwang och Raúl Jiménez alla fick speltid.

Bakåt såg det däremot lugnt ut och de orangesvarta är hyfsat stabila defensivt. Everton placerar sig strax ovanför nedflyttningsstrecket och är det lag som har gjort näst minst antal mål i ligan tillsammans med Nottingham. Calvert-Lewin dras i vanlig ordning med en skada och i hans frånvaro har Maupay, Gray och McNeil haft svårt att få till det. Defensivt ser det ändå okej ut med Gueye och Onana på mittfältet, Tarkowski och Coady i backlinjen samt Pickford mellan stolparna.

Det står oerhört viktiga poäng på spel i denna bottenmatch och känslan är att båda lagen i första hand kommer slå vakt om poängen de kommer in med. Jag tror inte vi bjuds på något målkalas direkt och väljer att stanna vid tvåan.

