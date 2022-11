Målkalas när Isaks Newcastle ställs mot Chelsea

Svenska Spel skippar de europeiska stormatcherna denna gång och använder iställer samma fajter som på Stryktipset. Premier League och The Championship således vilket möjligen kan göra saker och ting något enklare då det inte brukar spruta in mål i den engelska andraligan direkt. Här är mina tidiga tankar och drag.

Bristol City har fyra raka ligamatcher utan seger och i veckan åkte de ur Ligacupen mot lilla Lincoln. Weimann, Conway och Wells har tappat farten på topp och bakåt är det sällan som The Robins håller nollan. Det har blivit mycket 1-1 och 0-2 mot slutet och det har faktiskt blivit totalt två mål i fyra av lagets fem senaste seriematcher. Watford besegrade Reading med 2-0 för några dagar sedan efter en doppietta av Joao Pedro och med honom, Sarr och Ken Sema i fören är The Hornets alltid giftiga. Detta vinner de gulröda med 2-0 och jag väljer då att spika tvåan, både på Stryktipset och på Fullträff.

Som ni säkert har läst på tipshörnan blev det stor succé i helgen när Stryktipset hittade in och gav närmare en halv miljon kronor som mina trogna andelsköpare fick dela på. Någon succé blev det däremot verkligen inte på Fullträff. Det kändes som jag var ett mål ifrån på varenda match och till sist hamnade jag en bit bakom de åtta gröna bockar som krävdes för utdelning.

Jag tippade målrikt i Barcelona - Almería (2-0) och målsnålt i Wolverhampton - Brighton (2-3). Där var jag helt ute och cyklade. Spikförslagen missade också även om det enligt xG var ganska bra tippat. Nottingham - Brentford, som slutade 2-2, hade en total xG på 2,50 (jag hade tippat 2) och Milan - Spezia (2-1), där jag spikade fyran, hade en total xG på 4,86. Analyserna var det således inget större fel på.

Nya tag nu och denna gång är det full matta av engelska matcher som vi ska hugga tänderna i. Inte mindre än sju av matcherna hämtas från Premier League där det mycket väl kan smälla i Bournemouth och i mötet mellan Tottenham och Leeds. Snålare lär det bli på Molineux. Annars är det främst i The Championship vi hittar de målfattiga bataljerna. En jämn serie där det sällan smäller upp till höga siffror. Denna gång får vi bland annat se en tät tillställning i Coventry.

Målkalaset! - 5. Bournemouth - Everton

Repris på tisdagens målkalas

Det svänger verkligen om Bournemouth för tillfället. Förra helgen hade de ledningen med 3-1 mot Leeds, men tappade till 3-4. Innan dess tappade The Cherries 2-0 till 2-3 mot Tottenham. Försvaret räcker inte till och nu är dessutom Mepham avstängd. Samtidigt vräker de rödsvarta in mål just nu och i tisdagens Ligacupmatch mot just Everton vann sydkustgänget med klara 4-1.

Det roterades friskt i båda elvorna i den matchen, men spelare som Stanislas och Lowe visade att de också vill få chansen i Premier League. Everton har varit oerhört snåla under hösten, men släppte alltså in fyra baljor på den här arenan för några dagar sedan. Detta trots att de startade med Keane, Holgate och Mina i backlinjen. Tarkowski och Coady lär komma in nu och dessutom kommer Pickford tillbaka i målet. Ett starkare Everton då, men inte omöjliga att passera.

Onana och Gueye haltade båda ut mot Leicester förra veckan och är tveksamma till spel här. Det är två oerhört viktiga defensiva mittfältare för The Toffees. Kommer inte den duon till spel blir det enklare för Bournemouth att skapa målchanser och här tror jag att vi får bevittna ännu ett målkalas. Börja på trean!

Måltorkan! - 10. Coventry - QPR

Formsvagt QPR får svårt att hitta nätet

Efter tre raka matcher utan att göra mål lyckades QPR äntligen få in en boll tidigare i veckan. Det blev ändå stryk hemma mot jumbon Huddersfield med 1-2. Ett enda mål trots att The Hoops vräkte på med hela 36 avslut. De blåvita var dock ineffektiva och det har faktiskt QPR varit under en längre period. Det går att kräva mycket mer av spelare som Dykes, Adomah och Chair, men här blir det inte enkelt att spräcka nollan.

Coventry är på väg upp i tabellen och deras 2-0-seger över Wigan var den tredje raka triumfen. I samtliga dessa matcher har The Sky Blues hållit nollan. Innan dess besegrades både Blackpool och Watford med 1-0. McFadzean är en försvarare av hög klass och innermittfältet med Hamer och Sheaf ger inte motståndarna en lugn stund. Framåt hittas en av seriens bästa anfallare i Gyökeres, men Coventry har bara mäktat med 19 mål på 18 omgångar.

QPR har bara gjort ett mål på sina fyra senaste matcher och Coventry har hållit nollan tre gånger i rad. Känslan är att Londonklubben får svårt att hitta rätt här också. Även Coventry får en klurig uppgift mot ett QPR som behöver börja plocka poäng igen. 0-0 eller 1-0 till något av lagen känns som sannolika resultat och då är nollan och ettan av högsta prioritet.

TILL FULLTRÄFF