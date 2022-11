Målsnål tillställning när Sverige spelar

Målkalaset! - 5. Burton - Plymouth

Det smäller på Pirelli Stadium

Plymouth är på väg mot The Championship för första gången på 14 år. De leder League One efter 18 omgångar med den mäktiga resultatraden 13-3-2. På bortaplan har det varit svängdörrar åt båda håll med 18-15 i målskillnad efter nio resor. Hardie, Cosgrove och Ennis bildar seriens kanske allra bästa kedja och den trion går knappast mållös av planen denna gång heller.

Burtons anfall är inte så dåligt det heller. I 3-3-matchen hemma mot Charlton förra helgen glänste nigerianen Victor Adeboyejo med både mål och assist. Den matchen satte dock ytterligare fokus på Burtons stora problem, nämligen försvarsspelet. 38 insläppta totalt på 18 omgångar är riktigt uselt och då är det inte konstigt att The Brewers befinner sig under nedflyttningsstrecket.

Båda lagen snittar en bit över tre mål (totalt framåt och bakåt) i sina matcher och jag har svårt att se att de skulle gå under det snittet här. Jag börjar med 3, 4 och 5 på det lilla systemet, men på större fyller jag på ännu mer.

Måltorkan! - 4. Barnsley - MK Dons

Tätt möte i South Yorkshire

MK Dons är nere och harvar under nedflyttningsstrecket och det beror helt och hållet på det bristande målskyttet. Endast tre lag i serien har en sämre notering än deras 16 baljor framåt. Inte ens Will Grigg är on fire längre även om den besjungne nordirländaren är lagets bästa målskytt med fem baljor. Bakåt ser det däremot relativt stabilt ut och 25 insläppta är en av de bättre noteringarna på den undre halvan av League One.

Barnsley är samtidigt ett lag som spelar oerhört snålt och trots att de inte ligger bättre än åtta i tabellen finns det inget lag i serien som har släppt in färre mål än Barnsley denna säsong. Robbie Cundy och Liam Kitching är två lirare som imponerat stort. Det saknas dock spets framåt även om veteranen James Norwood fortfarande har en del att ge. I Barnsleys sju senaste ligamatcher har antingen de själva eller motståndarna, eller båda, nollats.

Det kommer knappast bli hela havet stormar på Oakwell denna lördag utan istället kommer värdarna försöka dominera matchbilden utan att riskera för mycket på sedvanligt vis. Då kan det bli problem att bryta sig igenom MK Dons. Det luktar målsnålt i South Yorkshire och då är ettan en bra utgång.

TILL FULLTRÄFF