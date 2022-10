Svängdörrar i Premier League - målkalas att vänta

Förra helgen var jag betydligt mer rätt på det och satte bland annat båda mina längre texter samt ett av mina två spikförslag. Åtta rätt blev det totalt och det är faktiskt ganska bra för mindre rader. Det räckte dock inte till några pengar då det denna gång var 9, 10 och 11 rätt som gav utdelning. Endast fem rader satte elva rätt och dessa fick en bit över 130.000 kronor vardera.

Medan jag var rätt ute på det på Der Klassiker, det målsnåla mötet i Brighton samt den spikade trean i Marseille, gick jag också bort mig på ett par ställen. Nollan i mötet mellan Reims och PSG var inget som jag ens funderade över. Mötet mellan Newcastle och Brentford blev också betydligt mer målglatt än förväntat. Två tecken som jag personligen aldrig hade satt.

Denna gång känns det som att det kan smälla rejält i näten i västra London, Leipzig och Uppsala. Där är det läge att sikta på de lite högre siffrorna. Däremot är min känsla att vi får se färre fullträffar i Wolverhampton, Bilbao och på Mallorca. Fyra rätt första veckan, åtta rätt förra. Fortsätter jag med samma trend och löser tolv gröna bockar denna helg? Det hade minsann gett rejält med klirr i kassan även om målet såklart är inställt på jackpotten!

Målkalaset! - 2. Fulham - Bournemouth

Svängdörrar på Craven Cottage

Efter en fin start på säsongen har Fulham släppt in sju mål på sina två senaste omgångar. Adarabioyo och Ream är ett mittbackspar av Championship-klass och ytterbackarna Reid och Robinson är inga defensiva jättar heller. Fulham snittar två mål i baken per match och det lär de fortsätta göra hela säsongen. Framåt finns det en viss Aleksandar Mitrovic som kan göra mål på vad som helst. Han saknades senast mot The Hammers på grund av en vristskada, men de senaste rapporterna skvallrar om att han ska kunna delta här. Bournemouth har en trupp som inte hör hemma i Premier League, men det är ingen som har berättat den saken för The Cherries. I lördags vände de rödsvarta 0-1 till 2-1 mot Leicester och tog därmed poäng för femte omgången i rad. Christie stod då för ett av målen och det är viktigt att Solanke får hjälp i anfallet som varit ganska torftigt så långt. Bakåt blev det ännu en balja i baken och Bournemouth har släppt in hela 20 bollar på nio matcher. Jag ser framför mig en öppen matchbild där Fulham dominerar bollinnehavet medan Bournemouth försöker sticka iväg på kontringar. Nollan spräcks tidigt och efter det rullar bollarna in i stadig takt. Visst är det vågat, men här väljer jag faktiskt att börja så högt som på fyran. 3-1 eller 3-2 känns som troliga resultat.

Måltorkan! - 8. Mallorca - Sevilla

Tajt spelande Mallorca står pall

Sedan Jorge Sampaoli kommit in på Sevillas tränarbänk har vi åtminstone fått se lite vilja från Sevillas spelare. 1-1 mot Athletic Bilbao följdes upp av samma siffror mot Borussia Dortmund i Champions League. Bakåt ser det betydligt tryggare ut nu, men framåt händer det fortfarande för lite. En-Nesyri, Dolberg, Isco och de andra har svårt att komma till riktigt farliga målchanser. Vi kommer dock få se ett intensivt bortalag som försvarar sin bur med näbbar och klor.

Mallorca är inget lag det svänger om direkt vilket 7-9 i målskillnad efter åtta omgångar vittnar om. De tre senaste omgångarna har slutat 1-0 mot Almería, 0-1 mot Barcelona och 1-1 mot Elche. Den spelare som gjort klart störst avtryck under hösten är Vedat Muriqi som stått för fyra av sju baljor i La Liga. Han drog dock på sig ett rött kort mot Elche och är därmed avstängd denna lördag.

Ett tätt spelande hemmalag utan sin bästa målskytt mot ett formlöst Sevilla i desperat poängbehov med andra ord. Det är som gjort för en krampaktig tillställning och vi lär knappast bjudas på mängder av målchanser. Det räcker att gå upp till tvåan ute på semesterön.