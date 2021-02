"61 mål på 21 matcher - Bayern München slår till igen"

När det vankas helg vattnas det alltid i trippel-munnen då det finns oändligt många alternativ att välja bland. Jag var tidigare i veckan rätt ute när jag trodde på många mål mellan Bayern München och Bielefeld och när de förstnämnda nu ska ta sig an Eintracht Frankfurt på bortagräs sätter jag återigen både tro och hopp till ett målfyrverkeri. Därefter söker jag mig till England där det luktar halvtidskryss mellan Burnley och West Bromwich och sist men inte minst tror jag på nätrassel i båda burarna i Merseyside-derbyt. Nu åker vi!

Spelstopp: 15:29

Eintracht Frankfurt - Bayern München: Över 3,5 mål @ 1,77

Eintracht Frankfurt går mot något riktigt stort i årets Bundesliga. Med endast två ynka nederlag hittills placerar sig Örnarna på en enormt respektabel tredjeplats inför den 22:a omgången. Det gör de mycket tack vare deras sylvassa offensiv. 43 gjorda mål är näst bäst i klassen bakom Bayern München och på tal om näst bäst i klassen är det vad André Silva är i skytteligan. Enbart slagen av Robert Lewandowskis galna 25 pytsar skuggar portugisen på 18 och det får sägas vara ett enastående facit. Silva har god uppbackning i form av bland andra Kamada, Kostic och Younes, spelare som är väldigt duktiga på att hitta fram till spjutspetsen med passningar. Det ska sägas att Silva haft ryggbesvär i dagarna, men om han inte skulle komma till spel finns en fullgod ersättare i Luka Jovic som kan axla målskyttet.

Bayern München springer inte heller de runt med blött krut i bössorna. 61 (!) gjorda mål på 21 spelade matcher är nästan för bra för att vara sant och det är så gott som målgaranti varenda gång Hansi Flicks manskap beträder en fotbollsplan. Frågetecken finns för Müller, Costa och Gnabry som dras med diverse bekymmer, men när gästerna trots det kan ställa upp med klasslirare som Lewandowski, Sané och Coman går det ingen nöd på de främre leden. Till min stora glädje uppfyllde FCB målkvoten med råge senast mot Bielefeld och det faktum att den matchen slutade 3-3 ser jag som en stor faktor till att Flick och hans adepter kommer att trampa gasen i botten redan från första minut under lördagen. Då kan det rinna iväg.

Det här mötet har innehållit en hel drös med mål genom åren och jag kniper med glädje ytterligare ett målspel i flygplatsstaden till mer än godkänt odds.

Spel: Över 3,5 mål @ 1,77

Tävling: Bundesliga

Plats: Commerzbank-Arena

Tid: 15:30





Burnley - West Bromwich: 1:a halvlek: Oavgjort @ 2,04

Nästa del i trippel-kakan tror jag inte blir lika målrik som den föregående. Burnley bjuder sällan på sprakande fotboll och när frågetecken finns för Gudmundsson, Brady, Vydra och framför allt talismanen Wood är jag tämligen övertygad om att det blir en återhållsam start från Sean Dyches adepter när West Bromwich kommer på besök. The Clarets balanserar för tillfället en bit ovanför nedflyttningsstrecket, men en eventuell förlust här kan innebära att värdarna dras in i en icke önskad bottenstrid. Av alla 21 första halvlekar som Burnley spelat hittills har de endast lyckats göra sju mål och då ska det också sägas att två av de sju kom mot Crystal Palace föregående helg. Det stärker min tro om ett oavgjort (varför inte 0-0?) resultat i halvtid mot Big Sams gäng.

West Bromwich har inte rosat marknaden sedan den karismatiske tränaren tog över och Allardyce har flera gånger påtalat vikten av att börja hålla tätt framför det egna målet för att kunna överleva i Premier League. Hisnande 55 insläppta mål hittills gör förståelsen stor för basens vädjan. Sedan säsongen startade har The Baggies varit något vassare än lördagens opponenter vad gäller gjorda mål i första halvlek, men totalt tio mål skrämmer inte mitt spel nämnvärt. Tre av de tio kom dessutom i den märkliga 3-3-matchen mot Chelsea i höstas.

Precis som jag är inne på i min Stryktips-analys är det här två av Premier Leagues absolut sämsta lag i offensiv riktning och med hög kryssrisk över 90 minuter hugger jag oavgjort i halvtid till över två gånger såsen.

Spel: 1:a halvlek: Oavgjort @ 2,04

Tävling: Premier League

Plats: Turf Moor

Tid: 16:00

Liverpool - Everton: Båda lagen gör mål: Ja @ 1,85

Det tredelade kalaset går i mål på Anfield där det stundar ett spännande Merseyside-derby under lördagens afton. Efter en period med mörka resultat var veckans Champions League-viktoria mot Red Bull Leipzig högst välkommen för de rödklädda. Salah och Mané avgjorde den bataljen med varsin strut och i mitt tycke har framför allt egyptiern sett energisk ut den senaste tiden. Särskilt orolig över att Mané ska komma igång är jag inte och med framspelare av rang i form av Firmino, Thiago, Robertson och Alexander-Arnold kommer chanser att komma på löpande band. Det defensiva skadeläget hos Pool har det skrivits noveller om och i derbyt är jag säker på att Klopp kommer att anse att anfall är bästa försvar.

Everton har dippat i sina prestationer den senaste tiden men till Carlo Ancelottis stora glädje ser Dominic Calvert-Lewin ut att vara redo för spel till helgen. Anfallaren ger välbehövlig tyngd längst fram och framför allt är DCL en herre som kan göra mål på mängder av olika sätt. För bland andra Lucas Digne gäller det således bara att lyra in en pastej i luften som landar på fyrtornet för att det ska vara en farlig målchans. Skulle The Toffees ha problem i det egna spelet ska det också nämnas att Liverpool inte har varit sena med att skänka lägen till sina opponenter under säsongens gång.

Jag ger Liverpool god segerchans men då priserna är pressade på den raka ettan tittar jag istället åt det smarriga oddset 1,85 på att båda lagen gör mål. Det avslutar min trippel!

Spel: Båda lagen gör mål: Ja @ 1,85

Tävling: Premier League

Plats: Anfield

Tid: 18:30

Trippeln

Eintracht Frankfurt - Bayern München: Över 3,5 mål @ 1,77

Burnley - West Bromwich: 1:a halvlek: Oavgjort @ 2,04

Liverpool - Everton: Båda lagen gör mål: Ja @ 1,85

Totalt odds: 6,67

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: