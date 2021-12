"Ajax vräker in mål"

Spelstopp: 18.29 Torino - Empoli: Hemmaseger @ 1,73 Empoli har imponerat under hösten och stod för en sen vändning hemma mot Fiorentina. Pinamonti noterades då för sitt femte ligamål för säsongen när han rullade in 2-1 i den 89:e minuten. Tillsammans med Cutrone bildar han en ganska spännande duo längst fram. Försvaret har desto svårare att hålla tätt vilket 26 insläppta på 14 omgångar vittnar om. Det är något Torino ska kunna utnyttja. Hemmalaget får visserligen klara sig utan sin anfallsstjärna Belotti som gick ut skadad i 0-1-förlusten mot Roma, men med spelare som Sanabria, Brekalo och Pjaca som offensiva alternativ ska Tjurarna kunna göra sina mål ändå. Dessutom finns Linetty att tillgå på bänken. Bakåt har värdarna också en del skadebekymmer, men där kan Baselli och nyförvärvet från Slavia Prag, David Zima, kliva in. Spelare för spelare är Torino trots allt ett bättre lag och hemma i Turin ska de gälla som ganska klara favoriter mot detta Empoli. Vi får 1,73 på den raka hemmasegern och det är fullt godkänt. Spel: Hemmaseger @ 1,73

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico di Torino

Tid: 18.30

TV: Cmore Fotboll och Cmore Dalkurd - GAIS: Över 2,5 mål @ 1,80 Dalkurd har gjort en makalös höst och passerat lag som Sandviken och Karlstad i sin jakt på andraplatsen bakom överlägsna BP. En stor anledning till att de lyckades knipa den placeringen är Koen Kostons. Holländaren, som under sommaren hämtades in från Maastricht, har nätat sju gånger på de sex senaste matcherna han startat. Det blir svårt även för GAIS att hålla den snipern borta från målet. GAIS har i sin tur Simon Alexandersson som slutade på fem mål för klubben på nio matcher efter att han kom från Öster. En spännande spelare som har mycket att ge. Lindberg lär starta bredvid honom men även Yarsuvat är en spelare som vet vart målet är beläget. Bakåt känns det inte alls lika säkert. Grönsvart har bara hållit två nollor på sina nio senaste matcher och mot ett frustande Dalkurd håller de knappast tätt. Dalkurd har klivit över 2,5 mål i sina elva senaste matcher och det allra mesta pekar mot att det blir samma visa när GAIS kommer på besök. Jag tror vi får se ett antal fullträffar och lockas av höga 1,80 på överspelet. Det plockas med på trippeln. Spel: Över 2,5 mål @ 1,80

Tävling: Kval till Superettan

Plats: Studenternas IP

Tid: 19.00 Ajax - Willem II: Ajax över 3,5 mål @ 1,88 Ajax har visat prov på en vansinnigt hög högstanivå under hösten, både i ligaspelet och i Champions League. Nu är det Eredivisie som gäller och där är det bara två poäng ner till jagande PSV. En del onödiga poäng har tappats, men när Ajax är full fokuserade är de omöjliga att stoppa. Sju hemmamatcher har gett 27 mål och med spelare som Haller, Tadic, Berghuis och Neres alla redo för spel lär det bli målkalas igen. Willem II, med Max Svensson i truppen, har en svag period bakom sig med fem raka förluster i alla tävlingar. Bland annat finns 1-5 mot Utrecht och 0-3 mot Waalwijk, båda på bortaplan, i närtid. Två usla prestationer där svagheten i försvaret blottades. Det behövs ett betydligt tätare försvarsspel nu om laget från Tilburg ska ha minsta chans att stå emot mäktiga Ajax i Amsterdam. Ajax har tappat en del poäng på hemmaplan under hösten, men när de väl är påkopplade finns det inget stopp på hur många mål som kan produceras. 5-0 mot PSV, 4-0 mot Borussia Dortmund och 9-0 mot Cambuur är exempel på den saken. Jag tror vi får se ett Ajax som släpper lös denna torsdag och sätter minst fyra bollar i nät. Det klickas i till hyfsade 1,88. Spel: Ajax över 3,5 mål @ 1,88

Tävling: Eredivisie

Plats: Johan Cruijff Arena

Tid: 21.00 Trippeln Torino - Empoli: Hemmaseger @ 1,73

Dalkurd - GAIS: Över 2,5 mål @ 1,80

Ajax - Willem II: Ajax över 3,5 mål @ 1,88 Totalt odds: 5,85 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.