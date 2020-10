"Alexander Isaks Real Sociedad med en viktig bortaseger"

Spelstopp: 18.54 Young Boys - Roma: Bortaseger @ 1,94 De schweiziska mästarna Young Boys satsade mot Champions League men föll i kvalet mot danska Midtjylland. En ordentlig missräkning för Bern-laget som istället får nöja sig med Europa League. YB har tappat Lotomba och Assalé till Ligue 1 och känns på det stora hela snäppet svagare än i fjol. Ska det bli någon lycka i Europa måste Fassnacht och Nsame leverera på allra högsta nivå. Roma har såklart betydligt större bredd i sin trupp och det kommer italienarna behöva. Här får de nämligen klara sig utan avstängda Mancini. Med Smalling på skadelistan öppnar det för nyförvärvet Kumbulla att visa vad han går för. En spelare med hög potential. Offensivt finns det massor av intressanta spelare trots att Zaniolo är skadad. Dzeko, Pedro, Mkhitaryan, Pérez och Mayoral ska vara tillräckligt för att få hål på Young Boys. Roma lär säkert rotera en del här men det ska spela mindre roll. Italienarna håller högre klass än ett Young Boys som känns lite på nedgång. 1,94 på raka tvåan är för bra för att motstå och den plockar jag omgående. Spel: Bortaseger @ 1,94

Tävling: Europa League

Plats: Stadion Wankdorf

Tid: 18.55 Rapid Wien - Arsenal: Arsenal över 1,5 mål @ 1,57 Arsenal fick ingen jättetuff grupp i Europa League direkt. För motståndet står Rapid Wien, Molde och Dundalk, tre gäng som Arsenals reserver ska kunna avfärda. Räkna med att vi får se rejäl rotation från Artetas sida nu då Leicester väntar på söndag. Det bör dock innebära speltid till Nketiah (som nyss slog rekord för antal mål på U21-nivå i England), Nelson, Maitland-Niles och Willock för att nämna några. Spelare som ska kunna öppna upp Rapid Wien. Värdarna har inlett seriespelet på ett ganska bra sätt och offensivt finns det kvalité. Österrikarna kan mycket väl bryta igenom Arsenals backlinje. I Champions League-kvalet mot Gent skapade Rapid mängder av chanser men föll med 1-2 efter ett par slapphänta ingripanden i försvaret. Det kan mycket väl bli en liknande matchbild här med ett Rapid som kommer till lägen men som får svårt att hålla tätt. Arsenal har haft en del problem på bortaplan i Europa förr och kryssade mot både Standard Liège och Vitória Guimaraes förra säsongen. Tvåan lockar därför inte alltför mycket. Att Artetas kanoner smäller dit minst två mål är dock väldigt troligt. Spelet blir därför över 1,5 mål på Arsenal. Spel: Arsenal Över 1,5 mål @ 1,57

Tävling: Europa League

Plats: Allianz Stadion

Tid: 18.55 Rijeka - Real Sociedad: Bortaseger @ 1,61 Alexander Isak har haft svårt att hitta målet i inledningen av säsongen och fick därför börja på bänken i baskernas helgmatch mot Real Betis. Svensken såg riktigt spelsugen ut när han sedermera byttes in och låg bakom flera farligheter. De blåvita har en härlig bredd i offensiven sedan David Silva värvats in under sommaren. Visst lär spanjorerna rotera en del, men vi bör få se en slagkraftig elva från gästerna. Rijeka skrällde ordentligt när de tog sig hit via en 1-0-seger borta mot FC Köpenhamn efter ett riktigt slapstick-mål där FCK:s försvarsspel inte direkt höll högsta klass. Innan dess hade kroaterna enorma problem med att ta sig förbi Kolos Kovalivka från Ukraina. Annan klass på motståndet nu och värdarna kan räkna med att de kommer bli nedtryckta av Real. I gruppen finns även Napoli och AZ, två mycket spelskickliga lag. Med det i åtanke har Sociedad knappast råd att tappa poäng mot Rijeka vilket gör att de bör gå in med ordentligt fokus. Då ska de bara vinna detta. 1,61 på bortasegern är godkänt. Spel: Bortaseger @ 1,61

Tävling: Europa League

Plats: Stadion HNK Rijeka

Tid: 18.55 Trippeln Young Boys - Roma: Bortaseger @ 1,94

Rapid Wien - Arsenal: Arsenal över 1,5 mål @ 1,57

Rijeka - Real Sociedad: Bortaseger @ 1,61

Totalt odds: 4,90 Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: RYGGA TRIPPELN HÄR Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.