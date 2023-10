Ångesmatch i Allsvenskan - målsnålt när AIK spelar

Spelstopp söndag: 14.59 Aston Villa - Luton: Aston Villa (-1) @ 1,70 --> till Oddset Om det inte stod klart innan blev det uppenbart efter 4-1 mot West Ham. Aston Villa är otroligt bra. Jag vill nästan svära över hur bra Emerys gäng är. På Villa Park tas inga fångar och med ett bra truppläge har jag väldigt svårt att se att Villa inte fortsätter sin imponerande vinstsvit när ett av Premier Leagues sämsta lag kommer på besök under söndagseftermiddagen. Luton kämpar på med de förutsättningarna som ges, men i ärlighetens namn har The Hatters inte i finrummet att göra. Det går att leva på konstgjord andning ett tag, men när säsongen summeras i vår blir inte jag – ingen annan heller för den delen – förvånad om nykomlingarna befinner sig under nedflyttningsstrecket. Detta är Aston Villas match att dominera och får värdarna tidig utdelning kan det bli otäckt för Luton. Jag spelar Villa (-1) – måste vinna med två mål – till godkända 1,70. Spel: Aston Villa (-1) @ 1,70 Tävling: Premier League Plats: Villa Park Tid: 15.00 Bayer Leverkusen - Freiburg: Över 3,5 mål @ 2,22 --> till Oddset Bayer Leverkusen går från klarhet till klarhet och jag skäms nästan för att jag försökte fälla Xabi Alonsos gäng på torsdagens Europatips. 5-1 mot Qarabag var en manifesterad styrkedemonstration där Florian Wirtz visade upp en bråkdel av sitt kunnande. Ett mål och tre assist noterades den offensiva mittfältaren för innan han lämnade planen efter 70 minuter. Höjden i både honom och hela Leverkusen gör att jag tror att värdarna inte lider alltför mycket av sitt tuffa matchande och orkar ånga på även mot Freiburg. Gästerna tvingades i sin tur till en större ansträngning i torsdagens kontinentalspel. 0-1 vändes till 3-1 mot TSC från Serbien, men det boostade självförtroendet är inget att luta sig mot när Leverkusen står på andra sidan. Christian Streichs mannar kan absolut såra Alonso och company, men jag tror samtidigt att värdarna står för ytterligare en stark insats. Över 3,5 mål klickas till en bit över dubbel deg. Spel: Över 3,5 mål @ 2,22 Tävling: Bundesliga Plats: BayArena Tid: 17.30 AIK - Halmstad: Under 2,5 mål @ 1,72 -> till Oddset I ett gråmulet Stockholm stundar en ångestmatch utan dess like. AIK och Halmstad har båda fyra poäng ner till det negativa kvalstrecket och det råder inget tu tal om att rädslan att förlora har överhanden på viljan att vinna när aktörerna går i klinch på nationalarenan. Otieno fattas Gnaget på grund av avstängning och vill det sig riktigt illa kan även Salétros missa matchen på grund av skada. Skulle så bli fallet är en redan tam offensiv ännu mer försvagad. Halmstad åker med det sagt inte till huvudstaden för att spela propagandafotboll. Mange Haglund förespråkar en tight defensiv framför någonting annat och hallänningarna kommer göra allt för att i första hand slå vakt om nollan. Det tror jag kommer att prägla hela matchbilden, inte minst mot ett AIK som har problem i uppställt anfallsspel. Små marginaler kommer att avgöra utfallet och det känns ytterst troligt att ångestmötet blir en målsnål historia. Under 2,5 mål blir således mitt val till runt 1,70. Spel: Under 2,5 mål @ 1,72 Tävling: Allsvenskan Plats: Friends Arena Tid: 17.30 TV: TV4 Play Trippeln - till Oddset Aston Villa - Luton: Aston Villa (-1) @ 1,70 Bayer Leverkusen - Freiburg: Över 3,5 mål @ 2,22 AIK - Halmstad: Under 2,5 mål @ 1,72 Totalt odds: 6,52 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.