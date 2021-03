"Ännu en målfest när Bayern München spelar"

Spelstopp: 18.59 Sevilla - Elche: Elche +1,5 @ 1,68 Efter två raka förluster lyckades Sevilla trycka tillbaka värsta rivalen Real Betis i helgen och ta en viktig seger i jakten på en Champions League-plats. Spelmässigt hackar det dock fortfarande en del och Sevilla blir alldeles för klara favoriter när Elche kommer på besök, ett gäng som Lopeteguis mannar fick stryk mot för en och en halv vecka sedan. Visst är Sevilla stabilare på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, men här blir oddsen lite väl skeva. Elche har hög högstanivå, något de visade i segermatchen mot Sevilla och som de visade igen i helgens ligafajt mot Real Madrid. Där tog Elche ledningen genom Dani Calvo innan Karim Benzema vände på steken på egen hand med två fullträffar. Carrillo och Boyé gick mållösa av plan den gången, men är annars en anfallsduo som är väldigt spännande att följa. Det blir något att jobba med för Koundé och Carlos i hemmaförsvaret. Elche har fem raka bortaförluster i bagaget, men tre av dessa har varit med uddamålet. Jag tror att de grönvita gästerna, som haft ett lugnare spelschema och fått en dags mer vila än Sevilla, kommer hänga med bra i den här matchen. Jag väljer att spela +1,5 på Elche som innebär att spelet sitter även om besökarna skulle få stryk med en boll. Spel: Elche +1,5 @ 1,68

TV: Cmore Live 2 och Cmore Chelsea - Atlético Madrid: Under 2,5 mål @ 1,64 Thomas Tuchels första prioritet i Chelsea har varit att stadga upp försvarsspelet. Det får man säga att tysken lyckats strålande med. The Blues har bara släppt in två mål på hans tolv matcher som ansvarig. Framåt händer det dock inte mycket. Kai Havertz har varit en skugga av den spelare som fick Chelsea att köpa tysken och Timo Werner kan inte träffa vattnet från en roddbåt. Nu är dessutom Mason Mount avstängd. Atlético Madrid är som bekant alltid väldigt försvarsinriktade med Diego Simeone som tränare. Det är hårt jobb som gäller från alla positioner och med Oblak längst bak är det inte enkelt att näta på de rödvita. Endast en av Madrassmakarnas sju senaste matcher har gått över 2,5 mål och även om spanjorerna måste satsa framåt här efter 0-1 i första mötet lär det knappast vara tal om någon galen attack. Jag tror vi kommer få se två kontrollerande lag som försöker hålla motståndarna på utsidan om sig så långt det är möjligt. Målsnålt är ingen vågad gissning och 1,64 på under 2,5 mål är fullt godkänt. Spel: Under 2,5 mål @ 1,64

Tid: 21.00 Bayern München - Lazio: Över 3,5 mål @ 2,03 Bayern München gjorde slarvsylta av Lazio i det första mötet och detta dubbelmöte är såklart redan avgjort. 4-1 kommer italienarna inte ha en chans att vända på. Det innebär dock inte att det är någon tråkig match vi kommer få se i södra Tyskland, tvärtom. Det är två offensiva lag som kan spela egentligen helt utan press. Bayern München har faktiskt släppt in tio mål på sina sex senaste tävlingsmatcher så de är inte omöjliga att såra. Samtidigt har det tyska storlaget dunkat dit 20 mål på dessa fajter. 20-10 i målskillnad ger ett snitt på fem mål per match under den perioden. Lazio får klara sig utan vindsnabbe Lazzari, men har alltid hot i form av en ständigt djupledslöpande Ciro Immobile. Den italienska målmaskinen kan få hjälp av Correa, Muriqi och Caicedo på topp. Dessutom finns assistkungen Luis Alberto på mittfältet. Lazio kommer närmast från en 3-2-seger över Crotone. Att släppa in två mål hemma mot bottenlaget i Serie A är ingen bra uppladdning inför att möta Bayern München borta. Jag tror vi får se mängder av mål och spelar över 3,5 baljor till dryga dubbeldegen, Spel: Över 3,5 mål@ 2,03

Tid: 21.00 Trippeln Sevilla - Elche: Elche +1,5 @ 1,68

Chelsea - Atlético Madrid: Under 2,5 mål @ 1,64

Bayern München - Lazio: Över 3,5 mål @ 2,03

Trippeln Sevilla - Elche: Elche +1,5 @ 1,68

Chelsea - Atlético Madrid: Under 2,5 mål @ 1,64

Bayern München - Lazio: Över 3,5 mål @ 2,03

Totalt odds: 5,59 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.