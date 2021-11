"Ännu en seger för Häcken i Champions League"

Damernas Champions League kliver in i sin fjärde omgång under onsdagen och samtliga tre drag på trippeln hämtas från den turneringen. Vi får se svenskt jubel på Bravida Arena samtidigt som Barcelona ännu en gång kör över Hoffenheim. Dessutom knäpper Lyon Bayern München på näsan på samma sätt som förra veckan. Allt till ett odds kring 6 gånger pengarna.

Spelstopp: 18.44 Häcken - Benfica: Hemmaseger @ 1,54 Häcken dominerade matchbilden i Lissabon och tog hem en rättvis 1-0-seger efter Elin Rubenssons straffmål. Nu är Zigiotti Olme och Kullberg borta efter att deras kontrakt har gått ut, men med dugliga spelare som Mijatovic och Csiki på bänken ska det gå att ersätta den duon. Stina Blackstenius klev av med smärtor i knät senast det begav sig, men ska vara fullt återställd nu. Benfica besegrade Estoril med 5-1 i helgen och kanske kan det få anfallsspelet att lossna. I Champions League har portugiserna ännu inte producerat ett enda mål framåt. Lacasse och Nazareth har en del att bevisa. Bakåt ser det desto tätare ut med brassen Leticia mellan stolparna. Tidigare under hösten lyckades Benfica faktiskt spela 0-0 mot Bayern München. En insats som förtjänar respekt. Den poängen togs dock på hemmaplan och nu ska de rödklädda spela boll på konstgräs i kalla Sverige. Det lär finnas en och annan lirare som längtar hem igen. Häckens lag är fyllt av svenska landslagsspelare och kommer de upp i nivå vinner de svartgula igen. 1,54 på den raka ettan ramar in matchen väl. Spel: Hemmaseger @ 1,54

Tävling: Champions League

Plats: Bravida Arena

Tid: 18.45 Hoffenheim - Barcelona: Barcelona -2 @ 1,35 Det var ordentlig slakt när dessa två lag drabbade samman i Katalonien. Barcelona hade fullständig kontroll från början till slut och vann med 4-0. Siffror som var i underkant. Överlägsenhet syntes i all möjlig statistik och bland annat hade Barca 16-0 i hörnor. Billa, De Caigny och de andra i Hoffenheim hade dessutom inte ett enda avslut, på eller utanför mål, under hela matchen. Barcelona hade desto fler och vräkte på med Putellas, Hermoso och Martens som huvudfigurer. Oshoala skadade sig då och finns troligen inte med nu, men det finns verkligen ersättare till nigerianen. Fridolina Rolfö har visat i den blågula tröjan vilken kvalité hon besitter och även norskan Engen är en anfallare av rang. Dessutom ska vi inte glömma av Mariona Caldentey som är tillbaka efter skada. Visst kan Hoffenheim möjligen göra mer match av det hemma i Tyskland, men de håller inte i närheten av samma höga nivå som sina blåröda motståndare. Det kommer bli en bortaseger och den blir minst tre mål stor. 1,35 är möjligen lite lågt, men funkar som virke till min damtrippel. Spel: Barcelona -2 @ 1,35

Tävling: Champions League

Plats: Dietmar-Hopp Stadion

Tid: 18.45 Bayern München - Lyon: Bortaseger & Över 2,5 mål @ 2,92 Lyon hade svårt att komma till i hemmamötet mot Bayern München men kunde till sist lägga beslag på samtliga poäng efter Henrys vackra nickmål. 2-1 slutade den matchen. Desto mer klass visade OL hemma mot rivalen PSG i helgens ligamatch. Då krossades parisarna med klara 6-1 och Ada Hegerberg hoppade in och nätade två gånger om. Norskan är som bekant en av världens bästa spelare och har otroligt mycket att ge. Det finns dock fler pjäser som vet vart målet är beläget, bland annat Malard och Cascarino som tillhör den absoluta världseliten. Bayern München stod emot bra i Frankrike och har en ganska spännande offensiv med Jakobsson, Dallman, Bühl, Schüller och Beerensteyn. Det är inte alls otänkbart att den uppställningen skulle lyckas hitta nätet. Wenninger, Kumagai och de andra försvararna kommer dock få svårt att freda sitt mål. Jag tror vi kommer få se en liknande matchbild som i Frankrike där Lyon dominerar men där Bayern inte alls är ofarliga i sina omställningar. Valet faller då till sist på Lyon-seger och över 2,5 mål kombinerat. Det hittas till höga 2,92 och blir motorn i min trippel. Spel: Lyon & Över 2,5 mål @ 2,92

Tävling: Champions League

Plats: FC Bayern Campus

Tid: 21.00 Trippeln Häcken - Benfica: Hemmaseger @ 1,54

Hoffenheim - Barcelona: Barcelona -2 @ 1,35

Bayern München - Lyon: Bortaseger & Över 2,5 mål @ 2,92 Totalt odds: 6,07 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.