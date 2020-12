"Ännu ett målfyrverkeri - en tidig julklapp"

Spelstopp: 18.44 Willem II - Ajax: Ajax över 1,5 mål - 1:a halvlek @ 2,27 Ajax brukar sätta högsta fart redan från början av sina matcher. Så var verkligen fallet mot Den Haag i söndags. Då stod det 4-0 redan efter en halvtimme spelad. Huntelaar smällde dit två mål och veteranen kan mycket väl få speltid igen när Neres och Traoré är skadade samtidigt som Promes har varit i klammeri med rättvisan. Tadic, Anthony och Labyad är andra lirare som lär figurera från start. Ajax har vräkt in mål hela säsongen och har gjort minst två mål i första halvlek i fem av sina sex senaste fajter mot holländskt motstånd. Willem II ligger på negativ kvalplats och har släppt in elva mål på sina tre senaste fajter. I samtliga de tre tillställningarna har laget från Tilburg släppt in minst två mål redan i den första akten. I helgen blev det torsk med 3-5 mot AZ Alkmaar och då kändes det som det kunde bli mål varje gång AZ passerade mittlinjen. Under 2019 besökte Ajax Tilburg två gånger och gjorde fyra mål båda gångerna. I båda fallen dunkade storklubben från Amsterdam in två baljor redan i den första halvleken. 2,27 på att det ska hända igen är riktigt bra betalt och blir en given del i min trippel. Spel: Ajax över 1,5 mål - 1:a halvlek @ 2,27 Tävling: Eredivisie

Plats: Konig Willem II Stadion

Tid: 18.45

TV: -

Sampdoria - Sassuolo: Över 2,5 mål @ 1,72 Sampdoria klättrar i tabellen efter två raka trepoängare. I helgen var det Crotone som fick ge sig i en match som slutade 3-1. Albin Ekdal fortsätter att hjälpa laget med poäng då han noterades för en assist. Evigt unge Quagliarella hoppade in och nätade och där har värdarna en riktig målmaskin. Även Candreva började på bänken i den matchen och ska ses med bra chans att ta en startplats under onsdagen. Sassuolo föll mot Milan med 1-2 efter att ha släppt in matchens första mål efter sex sekunder. Det är ett problem för de grönsvarta att försvaret står och sover ibland. Offensivt finns det enormt med kvalité. De Zerbi kan välja och vraka mellan Caputo, Berardi, Defrel, Djuricic, Boga, Traoré och Obiang. Det är inte många av storlagen ens som kan skryta med den bredden längst fram. Sassuolo spelar alltid en frejdig fotboll även om flera av deras senaste fajter blivit målsnåla. Även Sampdoria svänger rejält vilket målskillnaden 21-21 på 13 omgångar vittnar om. Hemmalagets sju senaste tävlingsmatcher har alla gått över 2,5 mål och det lär bli samma visa igen. 1,72 på överspelet är riktigt bra. Spel: Över 2,5 mål @ 1,72

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Luigi Ferraris

Tid: 20.45

TV: Cmore Live och Cmore

Lyon - Nantes: Lyon -1,5 @ 1,84 Det är oerhört tätt i toppen av Ligue 1 inför julvilan. Tre lag slåss inom en poängs marginal och Lyon är ett av dessa gäng. OL har mått bra över att inte spela i Europa och har hela sin trupp tillgänglig. Närmast kommer Lyon från en 4-1-seger borta mot Nice där den offensiva kvartetten Aouar, Depay, Ekambi och Kadewere alla nätade. Då finns även Cherki och Dembélé att tillgå. Med Denayer och Marcelo i backlinjen ser den lagdelen också grymt bra ut. Nantes gör en dålig höst och har sju raka utan seger i ligaspelet. Här dras dessutom Kanariefåglarna med en ganska jobbig skadelista samtidigt som Fabio är avstängd. Simon och Kolo är hyfsade spelare längst fram men känslan är att bollen inte kommer komma fram till de två speciellt ofta. På resande fot har Nantes under säsongen den svaga raden 1-2-5. Lyon har faktiskt bara vunnit en av de fyra senaste inbördes mot Nantes men visar fin form för tillfället. Bara OL får in första bollen hyfsat tidigt kan detta rinna iväg ordentligt. Minst två bollar vinner Lyon med till fina 1,84. Spel: Lyon -1,5 @ 1,84

Tävling: Ligue 1

Plats: Groupama Stadium

Tid: 21.00

